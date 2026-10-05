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    AnTuTu açıkladı: En güçlü Android telefonlar (Eylül 2026)

    AnTuTu, Eylül 2026'nın en güçlü Android cihazlarını açıkladı. Amiral gemisi kategorisinde Red Magic zirvedeki yerini korurken, tabletlerde Lenovo Legion Y700 öne çıktı.

    AnTuTu açıkladı: En güçlü Android telefonlar (Eylül 2026) Tam Boyutta Gör
    AnTuTu, Eylül 2026 döneminde en yüksek performans skorlarına ulaşan Android telefon ve tabletleri açıkladı. Platformun yayınladığı sıralamada amiral gemisi telefonlar ile tabletler ayrı kategorilerde değerlendiriliyor. Eylül listesinin dikkat çeken tarafı ise amiral gemisi kategorisindeki zirvenin değişmemesi oldu.

    Eylül 2026'nın en güçlü Android telefonları

    Amiral gemisi kategorisinde REDMAGIC 11S Pro+, 4.118.689 puanla ilk sıradaki yerini koruyor. Telefonu yalnızca 111 puanlık farkla iQOO 15 Ultra takip ediyor. Üçüncü sırada ise 4.049.580 puanla REDMAGIC 11 Pro+ bulunuyor. Listenin devamında iQOO 15, Vivo X300 Ultra'nın uydu iletişim destekli versiyonu ve Realme GT8 Pro yer alıyor. İlk 10'daki modellerin tamamının Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan güç alması da dikkat çekiyor.

    1. REDMAGIC 11S Pro+  4.118.689 puan
    2. iQOO 15 Ultra  4.118.578 puan
    3. REDMAGIC 11 Pro+  4.049.580 puan
    4. iQOO 15  4.047.631 puan
    5. vivo X300 Ultra (Uydu İletişim Sürümü)  3.984.744 puan
    6. realme GT8 Pro  3.966.847 puan
    7. HONOR WIN  3.936.207 puan
    8. REDMI K100 Pro Max  3.887.994 puan
    9. OPPO Find X9 Ultra  3.873.593 puan
    10. HONOR Magic8  3.820.663 puan

    En güçlü Android tabletler

    AnTuTu'nun Eylül 2026 tablet sıralamasında ise zirve Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition modelinin oldu. Tablet, 4.198.627 puan ile telefonların da üzerinde bir skor elde etti. İkinci sırada 4.115.264 puanla Vivo Pad6 Pro, üçüncü sırada ise 4.090.611 puanla iQOO Pad6 Pro bulunuyor. İşte Eylül 2026'nın en güçlü Android tabletleri:

    1. Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition / 无极  4.198.627 puan
    2. vivo Pad6 Pro  4.115.264 puan
    3. iQOO Pad6 Pro  4.090.611 puan
    4. OnePlus Pad 3 Pro  4.020.292 puan
    5. OPPO Pad 5 Pro  4.019.979 puan
    6. Lenovo Legion Pad Y700 Gen 5  3.997.328 puan
    7. HONOR MagicPad3 Pro 13.3  3.945.426 puan
    8. REDMI K Pad 2  3.606.404 puan
    9. OPPO Pad 4 Pro  3.336.456 puan
    10. OnePlus Pad 2 Pro  3.270.994 puan

    AnTuTu sonuçlarının kontrollü test koşullarında elde edilen ortalama benchmark skorlarını temsil ettiğini de belirtelim. Bu nedenle sıralama doğrudan gerçek kullanım performansı anlamına gelmiyor. Soğutma sistemi, yazılım optimizasyonu, termal yönetim ve kullanılan diğer donanımlar günlük kullanım deneyimini değiştirebilir.

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