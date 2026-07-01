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    AnTuTu açıkladı: Haziran 2026'nın en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, Haziran 2026'nın en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Amiral gemisi sınıfında dengeler değişirken, en güçlü tablerler de belli oldu. İşte Haziran ayının en güçlü Android telefonları...

    AnTuTu açıkladı: Haziran 2026'nın en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    AnTuTu, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında toplanan ortalama benchmark sonuçlarına göre hazırladığı en güçlü Android telefonlar listesini yayımladı. Haziran ayı sıralaması, amiral gemisi telefonlar, üst-orta segment modeller ve Android tabletler için ayrı ayrı hazırlandı. İşte geçtiğimiz ayın en güçlü Android cihazları...

    Haziran ayının en güçlü Android telefonları

    Haziran ayında amiral gemisi kategorisinin lideri değişti. Geçen ay ikinci sırada bulunan iQOO 15 Ultra, 4.142.923 puanla yeniden zirveye yerleşti. İkinci sırada Red Magic 11S Pro+ 4.101.393 puan alırken, iQOO 15 ise 4.052.100 puanla üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'a bakıldığında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun hakimiyeti devam ediyor.

    Listenin ilk sekiz sırasında bu işlemciyi kullanan modeller bulunurken, MediaTek'in Dimensity 9500 platformu yalnızca iQOO 15T ile dokuzuncu sırada kendine yer bulabildi.

    1. iQOO 15 Ultra – 4.142.923
    2. Red Magic 11S Pro+ – 4.101.393
    3. iQOO 15 – 4.052.100
    4. vivo X300 Ultra – 3.964.767
    5. realme GT8 Pro – 3.958.736
    6. Honor WIN – 3.923.454
    7. OPPO Find X9 Ultra – 3.890.437
    8. Honor Magic8 Pro – 3.845.606
    9. iQOO 15T – 3.809.793
    10. Honor Magic8 – 3.796.250

    Üst-orta segmentte MediaTek üstünlüğü sürüyor

    Üst-orta segmentte ise tablo değişmedi. iQOO Z11, 2.308.635 puanla liderliğini korurken, Honor 600 Pro ikinci, Honor WIN Turbo ise üçüncü sırada yer aldı. Bu kategoride ilk 10 modelin tamamı MediaTek işlemcilerden güç alıyor. Özellikle Dimensity 8500 ailesi listenin üst sıralarında ağırlığını hissettirmeye başladı.

    1. iQOO Z11 – 2.308.635
    2. Honor 600 Pro – 2.173.366
    3. Honor WIN Turbo – 2.168.740
    4. OPPO Reno16 – 2.137.215
    5. OPPO Reno15 Pro – 2.132.998
    6. Xiaomi 17T – 2.122.696
    7. OPPO Reno15 – 2.080.825
    8. Redmi Turbo 5 – 2.047.538
    9. OPPO K13 Turbo 5G – 2.007.978
    10. realme Neo7 SE – 2.002.451

    Tabletlerde vivo zirvede

    Haziran raporunda tablet performans sıralaması da paylaşıldı. Listenin ilk sırasında vivo Pad6 Pro, 4.114.135 puanla yer alırken, iQOO Pad6 Pro ikinci, Red Magic Tablet Y700 (5. nesil) ise üçüncü oldu. İlk beş sıradaki modellerin tamamında Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu bulunuyor.

    1. vivo Pad6 Pro – 4.114.135
    2. iQOO Pad6 Pro – 4.106.162
    3. Red Magic Tablet Y700 (5. nesil) – 4.051.190
    4. OnePlus Pad 3 Pro – 4.018.691
    5. OPPO Pad 5 Pro – 4.008.431
    6. Honor MagicPad3 Pro 13.3 – 3.768.724
    7. Redmi K Pad 2 – 3.718.233
    8. H3C MegaBook – 3.424.588
    9. OPPO Pad 4 Pro – 3.334.555
    10. OnePlus Pad 2 Pro – 3.267.831
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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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