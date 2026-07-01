AnTuTu açıkladı: Haziran 2026'nın en güçlü Android telefonları

Donanım ve Teknoloji Editörü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Donanım ve Teknoloji Editörü

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Tam Boyutta Gör AnTuTu, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında toplanan ortalama benchmark sonuçlarına göre hazırladığı en güçlü Android telefonlar listesini yayımladı. Haziran ayı sıralaması, amiral gemisi telefonlar, üst-orta segment modeller ve Android tabletler için ayrı ayrı hazırlandı. İşte geçtiğimiz ayın en güçlü Android cihazları...

Haziran ayının en güçlü Android telefonları

Haziran ayında amiral gemisi kategorisinin lideri değişti. Geçen ay ikinci sırada bulunan iQOO 15 Ultra, 4.142.923 puanla yeniden zirveye yerleşti. İkinci sırada Red Magic 11S Pro+ 4.101.393 puan alırken, iQOO 15 ise 4.052.100 puanla üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'a bakıldığında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun hakimiyeti devam ediyor.

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Listenin ilk sekiz sırasında bu işlemciyi kullanan modeller bulunurken, MediaTek'in Dimensity 9500 platformu yalnızca iQOO 15T ile dokuzuncu sırada kendine yer bulabildi.

iQOO 15 Ultra – 4.142.923 Red Magic 11S Pro+ – 4.101.393 iQOO 15 – 4.052.100 vivo X300 Ultra – 3.964.767 realme GT8 Pro – 3.958.736 Honor WIN – 3.923.454 OPPO Find X9 Ultra – 3.890.437 Honor Magic8 Pro – 3.845.606 iQOO 15T – 3.809.793 Honor Magic8 – 3.796.250

Üst-orta segmentte MediaTek üstünlüğü sürüyor

Üst-orta segmentte ise tablo değişmedi. iQOO Z11, 2.308.635 puanla liderliğini korurken, Honor 600 Pro ikinci, Honor WIN Turbo ise üçüncü sırada yer aldı. Bu kategoride ilk 10 modelin tamamı MediaTek işlemcilerden güç alıyor. Özellikle Dimensity 8500 ailesi listenin üst sıralarında ağırlığını hissettirmeye başladı.

iQOO Z11 – 2.308.635 Honor 600 Pro – 2.173.366 Honor WIN Turbo – 2.168.740 OPPO Reno16 – 2.137.215 OPPO Reno15 Pro – 2.132.998 Xiaomi 17T – 2.122.696 OPPO Reno15 – 2.080.825 Redmi Turbo 5 – 2.047.538 OPPO K13 Turbo 5G – 2.007.978 realme Neo7 SE – 2.002.451

Tabletlerde vivo zirvede

Haziran raporunda tablet performans sıralaması da paylaşıldı. Listenin ilk sırasında vivo Pad6 Pro, 4.114.135 puanla yer alırken, iQOO Pad6 Pro ikinci, Red Magic Tablet Y700 (5. nesil) ise üçüncü oldu. İlk beş sıradaki modellerin tamamında Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu bulunuyor.

vivo Pad6 Pro – 4.114.135 iQOO Pad6 Pro – 4.106.162 Red Magic Tablet Y700 (5. nesil) – 4.051.190 OnePlus Pad 3 Pro – 4.018.691 OPPO Pad 5 Pro – 4.008.431 Honor MagicPad3 Pro 13.3 – 3.768.724 Redmi K Pad 2 – 3.718.233 H3C MegaBook – 3.424.588 OPPO Pad 4 Pro – 3.334.555 OnePlus Pad 2 Pro – 3.267.831

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