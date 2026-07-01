AnTuTu açıkladı: Haziran 2026'nın en güçlü Android telefonları

Haziran ayının en güçlü Android telefonları
Haziran ayında amiral gemisi kategorisinin lideri değişti. Geçen ay ikinci sırada bulunan iQOO 15 Ultra, 4.142.923 puanla yeniden zirveye yerleşti. İkinci sırada Red Magic 11S Pro+ 4.101.393 puan alırken, iQOO 15 ise 4.052.100 puanla üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'a bakıldığında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun hakimiyeti devam ediyor.
Listenin ilk sekiz sırasında bu işlemciyi kullanan modeller bulunurken, MediaTek'in Dimensity 9500 platformu yalnızca iQOO 15T ile dokuzuncu sırada kendine yer bulabildi.
- iQOO 15 Ultra – 4.142.923
- Red Magic 11S Pro+ – 4.101.393
- iQOO 15 – 4.052.100
- vivo X300 Ultra – 3.964.767
- realme GT8 Pro – 3.958.736
- Honor WIN – 3.923.454
- OPPO Find X9 Ultra – 3.890.437
- Honor Magic8 Pro – 3.845.606
- iQOO 15T – 3.809.793
- Honor Magic8 – 3.796.250
Üst-orta segmentte MediaTek üstünlüğü sürüyor
Üst-orta segmentte ise tablo değişmedi. iQOO Z11, 2.308.635 puanla liderliğini korurken, Honor 600 Pro ikinci, Honor WIN Turbo ise üçüncü sırada yer aldı. Bu kategoride ilk 10 modelin tamamı MediaTek işlemcilerden güç alıyor. Özellikle Dimensity 8500 ailesi listenin üst sıralarında ağırlığını hissettirmeye başladı.
- iQOO Z11 – 2.308.635
- Honor 600 Pro – 2.173.366
- Honor WIN Turbo – 2.168.740
- OPPO Reno16 – 2.137.215
- OPPO Reno15 Pro – 2.132.998
- Xiaomi 17T – 2.122.696
- OPPO Reno15 – 2.080.825
- Redmi Turbo 5 – 2.047.538
- OPPO K13 Turbo 5G – 2.007.978
- realme Neo7 SE – 2.002.451
Tabletlerde vivo zirvede
Haziran raporunda tablet performans sıralaması da paylaşıldı. Listenin ilk sırasında vivo Pad6 Pro, 4.114.135 puanla yer alırken, iQOO Pad6 Pro ikinci, Red Magic Tablet Y700 (5. nesil) ise üçüncü oldu. İlk beş sıradaki modellerin tamamında Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformu bulunuyor.
- vivo Pad6 Pro – 4.114.135
- iQOO Pad6 Pro – 4.106.162
- Red Magic Tablet Y700 (5. nesil) – 4.051.190
- OnePlus Pad 3 Pro – 4.018.691
- OPPO Pad 5 Pro – 4.008.431
- Honor MagicPad3 Pro 13.3 – 3.768.724
- Redmi K Pad 2 – 3.718.233
- H3C MegaBook – 3.424.588
- OPPO Pad 4 Pro – 3.334.555
- OnePlus Pad 2 Pro – 3.267.831
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş