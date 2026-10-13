AnTuTu açıkladı: İşte en hızlı Android tabletler

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Tam Boyutta Gör AnTuTu, Eylül 2026 dönemine ait en güçlü Android tablet sıralamasını paylaştı. 1-30 Eylül arasında toplanan verilere göre, Android tabletler arasında zirveye Xiaomi yerleşti. Xring O3 işlemcili tablet, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kullanan iQOO Pad Ultra'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. İşte en güçlü Android tabletler...

En hızlı Android tabletler

AnTuTu'nun listesine göre, Eylül ayının en güçlü tableti, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisinden güç alan Pad 9 Pro Max oldu. 13,3 inç ekranlı tablet, elde ettiği 5 milyon 233 bin 432 puanla rakiplerini geride bıraktı. Böylece Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisi, AnTuTu'nun hem amiral gemisi akıllı telefon hem de tablet sıralamalarında zirveye yerleşmiş oldu.

Listenin ikinci sırasında ise Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini kullanan iQOO Pad Ultra yer alıyor. Aktif soğutma fanına sahip olmasına rağmen bu model, 4 milyon 621 bin 376 puan alabildi. Listenin üçüncü sırasında 4 milyon 379 bin 977 puanla Red Magic Gaming Tablet 5 Pro bulunuyor.

En iyi tablet önerileri 6 gün önce eklendi

İlk 10'un büyük bölümü ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili modellerden oluşuyor. Lenovo, vivo, Honor, OnePlus ve OPPO gibi üreticilerin tabletleri sıralamada kendine yer bulurken MediaTek işlemcili herhangi bir model ilk 10'a giremedi. AnTuTu puanları tek başına günlük kullanım performansını, oyunlardaki kararlılığı veya uzun süreli yük altındaki verimliliği ortaya koymuyor. Bu nedenle gerçek kullanım deneyimi ve bağımsız testlerin de değerlendirme açısından önem taşıdığını belirtmekte fayda var.

Xiaomi Pad 9 Pro Max: 5.233.432 puan iQOO Pad Ultra: 4.621.376 puan Red Magic Gaming Tablet 5 Pro: 4.379.977 puan Lenovo Legion Y700 Wuji: 4.274.095 puan vivo Pad6 Pro: 4.264.903 puan Legion Tablet Y700 Gen 5: 4.247.857 puan iQOO Pad6 Pro: 4.233.577 puan Honor MagicPad 3 Pro 13.3: 4.136.892 puan OnePlus Pad 3 Pro: 4.035.737 puan OPPO Pad 5 Pro: 3.970.640 puan

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AnTuTu açıkladı: İşte en hızlı Android tabletler

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