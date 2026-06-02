AnTuTu açıkladı: Mayıs 2026'nın en güçlü Android telefonları belli oldu

Mayıs ayının en güçlü Android telefonları
Mayıs ayının en güçlü Android telefonu, 4.171.821 puanla Red Magic 11S Pro+ oldu. Geçtiğimiz aylarda zirvede yer alan iQOO 15 Ultra ise 4.144.802 puanla ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada 4.103.004 puanla vivo X300 Ultra yer alırken, onu iQOO 15 ve Red Magic 11 Pro+ takip etti.
Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim. Mayıs 2026'nın en güçlü amiral gemisi Android telefonları şöyle:
- Red Magic 11S Pro+ – 4.171.821
- iQOO 15 Ultra – 4.144.802
- vivo X300 Ultra – 4.103.004
- iQOO 15 – 4.050.238
- Red Magic 11 Pro+ – 3.995.210
- realme GT8 Pro – 3.970.960
- OPPO Find X9 Ultra – 3.896.281
- Honor WIN – 3.861.113
- iQOO 15T – 3.802.891
- Honor Magic8 Pro – 3.792.835
Üst-orta segmentte MediaTek hakimiyeti
Üst-orta segment kategorisinde ise tablo tamamen değişiyor. Bu sınıfta zirveyi 2.336.947 puanla iQOO Z11 korurken, ikinci sırada Honor 600 Pro, üçüncü sırada ise Honor WIN Turbo bulunuyor. Ayrıca bu kategoride ilk 10 sıranın tamamının MediaTek işlemcili modellerden oluştuğunu söyleyelim. Özellikle Dimensity 8500 ailesi performans tarafında güçlü bir konuma ulaşmış durumda.
Mayıs 2026'nın en güçlü üst-orta segment Android telefonları şu şekilde:
- iQOO Z11 – 2.336.947
- Honor 600 Pro – 2.184.653
- Honor WIN Turbo – 2.171.547
- OPPO K15 Pro – 2.137.855
- OPPO Reno15 Pro – 2.136.186
- OPPO Reno15 – 2.083.437
- Redmi Turbo 5 – 2.043.841
- OPPO Reno14 Pro – 2.037.271
- realme Neo7 SE – 2.020.466
- OPPO K13 Turbo 5G – 2.013.713