    AnTuTu açıkladı: Mayıs 2026'nın en güçlü Android telefonları belli oldu

    AnTuTu, Mayıs 2026'nın en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Amiral gemilerinde Qualcomm üstünlüğü sürerken, orta segmentte MediaTek yükseliyor. İşte Mayıs ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında elde edilen ortalama test sonuçlarına göre hazırlanan en güçlü Android telefonlar listesini yayımladı. Yeni sıralama, hem amiral gemisi hem de üst-orta segment kategorilerinde işlemci üreticileri arasındaki rekabetin ne kadar kızıştığını gösteriyor. İşte geçtiğimiz ayın en güçlü telefonları...

    Mayıs ayının en güçlü Android telefonları

    Mayıs ayının en güçlü Android telefonu, 4.171.821 puanla Red Magic 11S Pro+ oldu. Geçtiğimiz aylarda zirvede yer alan iQOO 15 Ultra ise 4.144.802 puanla ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada 4.103.004 puanla vivo X300 Ultra yer alırken, onu iQOO 15 ve Red Magic 11 Pro+ takip etti.

    Ayrıca ilk 10 sıralamasına bakıldığında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun açık bir üstünlük kurduğu görülüyor. MediaTek'in Dimensity 9500 platformu ise yalnızca iQOO 15T modelinde kendine yer bulabildi.

    Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim. Mayıs 2026'nın en güçlü amiral gemisi Android telefonları şöyle:

    1. Red Magic 11S Pro+ – 4.171.821
    2. iQOO 15 Ultra – 4.144.802
    3. vivo X300 Ultra – 4.103.004
    4. iQOO 15 – 4.050.238
    5. Red Magic 11 Pro+ – 3.995.210
    6. realme GT8 Pro – 3.970.960
    7. OPPO Find X9 Ultra – 3.896.281
    8. Honor WIN – 3.861.113
    9. iQOO 15T – 3.802.891
    10. Honor Magic8 Pro – 3.792.835

    Üst-orta segmentte MediaTek hakimiyeti

    Üst-orta segment kategorisinde ise tablo tamamen değişiyor. Bu sınıfta zirveyi 2.336.947 puanla iQOO Z11 korurken, ikinci sırada Honor 600 Pro, üçüncü sırada ise Honor WIN Turbo bulunuyor. Ayrıca bu kategoride ilk 10 sıranın tamamının MediaTek işlemcili modellerden oluştuğunu söyleyelim. Özellikle Dimensity 8500 ailesi performans tarafında güçlü bir konuma ulaşmış durumda.

    Mayıs 2026'nın en güçlü üst-orta segment Android telefonları şu şekilde:

    1. iQOO Z11 – 2.336.947
    2. Honor 600 Pro – 2.184.653
    3. Honor WIN Turbo – 2.171.547
    4. OPPO K15 Pro – 2.137.855
    5. OPPO Reno15 Pro – 2.136.186
    6. OPPO Reno15 – 2.083.437
    7. Redmi Turbo 5 – 2.043.841
    8. OPPO Reno14 Pro – 2.037.271
    9. realme Neo7 SE – 2.020.466
    10. OPPO K13 Turbo 5G – 2.013.713
