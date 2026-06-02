AnTuTu açıkladı: Mayıs 2026'nın en güçlü Android telefonları belli oldu

Tam Boyutta Gör AnTuTu, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında elde edilen ortalama test sonuçlarına göre hazırlanan en güçlü Android telefonlar listesini yayımladı. Yeni sıralama, hem amiral gemisi hem de üst-orta segment kategorilerinde işlemci üreticileri arasındaki rekabetin ne kadar kızıştığını gösteriyor. İşte geçtiğimiz ayın en güçlü telefonları...

Mayıs ayının en güçlü Android telefonları

Mayıs ayının en güçlü Android telefonu, 4.171.821 puanla Red Magic 11S Pro+ oldu. Geçtiğimiz aylarda zirvede yer alan iQOO 15 Ultra ise 4.144.802 puanla ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sırada 4.103.004 puanla vivo X300 Ultra yer alırken, onu iQOO 15 ve Red Magic 11 Pro+ takip etti.

Tam Boyutta Gör Ayrıca ilk 10 sıralamasına bakıldığında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun açık bir üstünlük kurduğu görülüyor. MediaTek'in Dimensity 9500 platformu ise yalnızca iQOO 15T modelinde kendine yer bulabildi.

Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim. Mayıs 2026'nın en güçlü amiral gemisi Android telefonları şöyle:

Red Magic 11S Pro+ – 4.171.821 iQOO 15 Ultra – 4.144.802 vivo X300 Ultra – 4.103.004 iQOO 15 – 4.050.238 Red Magic 11 Pro+ – 3.995.210 realme GT8 Pro – 3.970.960 OPPO Find X9 Ultra – 3.896.281 Honor WIN – 3.861.113 iQOO 15T – 3.802.891 Honor Magic8 Pro – 3.792.835

Üst-orta segmentte MediaTek hakimiyeti

Üst-orta segment kategorisinde ise tablo tamamen değişiyor. Bu sınıfta zirveyi 2.336.947 puanla iQOO Z11 korurken, ikinci sırada Honor 600 Pro, üçüncü sırada ise Honor WIN Turbo bulunuyor. Ayrıca bu kategoride ilk 10 sıranın tamamının MediaTek işlemcili modellerden oluştuğunu söyleyelim. Özellikle Dimensity 8500 ailesi performans tarafında güçlü bir konuma ulaşmış durumda.

Mayıs 2026'nın en güçlü üst-orta segment Android telefonları şu şekilde:

iQOO Z11 – 2.336.947 Honor 600 Pro – 2.184.653 Honor WIN Turbo – 2.171.547 OPPO K15 Pro – 2.137.855 OPPO Reno15 Pro – 2.136.186 OPPO Reno15 – 2.083.437 Redmi Turbo 5 – 2.043.841 OPPO Reno14 Pro – 2.037.271 realme Neo7 SE – 2.020.466 OPPO K13 Turbo 5G – 2.013.713

