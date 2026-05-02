    AnTuTu açıkladı: Nisan 2026'nın en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, Nisan 2026'nın en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Zirvede değişim yaşanmazken, Snapdragon ve MediaTek arasındaki rekabet dikkat çekici seviyeye ulaştı.

    AnTuTu, Nisan 2026 dönemine ait en güçlü Android telefonlar listesini paylaştı. 1-30 Nisan tarihleri arasında ortalama test sonuçlarına göre hazırlanan listede, amiral gemisi ve üst-orta segmentte dikkat çekici değişimler bulunuyor. Özellikle üst segmentte Qualcomm, belirgin bir üstünlük kurmuş durumda. İşte en güçlü telefonlar...

    Nisan ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu tarafından paylaşılan listeye göre, amiral gemisi tarafında zirve yine değişmedi. iQOO 15 Ultra, ortalama 4.126.940 puanla listenin başında yer aldı. Onu 4.102.621 puanla iQOO 15 takip ederken, üçüncü sırada 4.098.742 puanla Red Magic 11 Pro+ bulunuyor.

    Listenin devamında Realme GT8 Pro, OPPO Find X9 Ultra ve OnePlus Ace 6 Ultra gibi modeller yer alıyor. Ayrıca ilk 10'daki cihazların 9'unda Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılması, performans tarafında Qualcomm'un bu nesilde ciddi bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Dimensity 9500 ise listede yalnızca tek modelde mevcut.

    İlk 10 listesi şu şekilde:

    • iQOO 15 Ultra – 4.126.940
    • iQOO 15 – 4.102.621
    • Red Magic 11 Pro+ – 4.098.742
    • realme GT8 Pro – 3.968.443
    • OPPO Find X9 Ultra – 3.941.792
    • OnePlus Ace 6 Ultra – 3.938.102
    • Honor Magic 8 Pro – 3.810.592
    • Honor Magic 8 – 3.808.833
    • vivo X300 Ultra – 3.797.824
    • OnePlus 15T – 3.793.016

    Orta-üst segmentte MediaTek hakimiyeti

    Üst-orta segment tarafında ise tablo tamamen farklı. Bu kategoride zirvede yer alan iQOO Z11, 2.323.047 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu Honor Power 2 ve OPPO K15 Pro takip ediyor. Bu segmentte dikkat çeken en önemli detay, MediaTek işlemcilerin açık ara üstünlüğü. Listede yer alan tüm modeller Dimensity 8 serisi yongalardan güç alıyor. Snapdragon tarafı ise ilk 10'da kendine yer bulamıyor.

    Liste şu şekilde:

    • iQOO Z11 – 2.323.047
    • Honor Power 2 – 2.206.038
    • OPPO K15 Pro – 2.156.817
    • OPPO Reno15 Pro – 2.114.513
    • OPPO Reno15 – 2.081.709
    • Redmi Turbo 5 – 2.053.009
    • realme Neo7 SE – 2.033.428
    • OPPO K13 Turbo – 2.000.656
    • iQOO Z10 Turbo – 1.987.777
    • OPPO Reno14 Pro – 1.983.199

    Tablet tarafında zirve değişmedi

    Nisan ayı verilerine göre tablet kategorisinde liderlik vivo Pad 6 Pro modelinde kalmaya devam ediyor. Onu Lenovo Legion Tab Y700 (Gen 5) ve OPPO Pad 5 Pro takip ediyor. Bu kategoride de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili modellerin ağırlıkta olduğunu söyleyelim.

