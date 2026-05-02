AnTuTu açıkladı: Nisan 2026'nın en güçlü Android telefonları

Nisan ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu tarafından paylaşılan listeye göre, amiral gemisi tarafında zirve yine değişmedi. iQOO 15 Ultra, ortalama 4.126.940 puanla listenin başında yer aldı. Onu 4.102.621 puanla iQOO 15 takip ederken, üçüncü sırada 4.098.742 puanla Red Magic 11 Pro+ bulunuyor.
İlk 10 listesi şu şekilde:
- iQOO 15 Ultra – 4.126.940
- iQOO 15 – 4.102.621
- Red Magic 11 Pro+ – 4.098.742
- realme GT8 Pro – 3.968.443
- OPPO Find X9 Ultra – 3.941.792
- OnePlus Ace 6 Ultra – 3.938.102
- Honor Magic 8 Pro – 3.810.592
- Honor Magic 8 – 3.808.833
- vivo X300 Ultra – 3.797.824
- OnePlus 15T – 3.793.016
Orta-üst segmentte MediaTek hakimiyeti
Üst-orta segment tarafında ise tablo tamamen farklı. Bu kategoride zirvede yer alan iQOO Z11, 2.323.047 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu Honor Power 2 ve OPPO K15 Pro takip ediyor. Bu segmentte dikkat çeken en önemli detay, MediaTek işlemcilerin açık ara üstünlüğü. Listede yer alan tüm modeller Dimensity 8 serisi yongalardan güç alıyor. Snapdragon tarafı ise ilk 10'da kendine yer bulamıyor.
Liste şu şekilde:
- iQOO Z11 – 2.323.047
- Honor Power 2 – 2.206.038
- OPPO K15 Pro – 2.156.817
- OPPO Reno15 Pro – 2.114.513
- OPPO Reno15 – 2.081.709
- Redmi Turbo 5 – 2.053.009
- realme Neo7 SE – 2.033.428
- OPPO K13 Turbo – 2.000.656
- iQOO Z10 Turbo – 1.987.777
- OPPO Reno14 Pro – 1.983.199
Tablet tarafında zirve değişmedi
Nisan ayı verilerine göre tablet kategorisinde liderlik vivo Pad 6 Pro modelinde kalmaya devam ediyor. Onu Lenovo Legion Tab Y700 (Gen 5) ve OPPO Pad 5 Pro takip ediyor. Bu kategoride de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili modellerin ağırlıkta olduğunu söyleyelim.