AnTuTu açıkladı: Nisan 2026'nın en güçlü Android telefonları

Tam Boyutta Gör AnTuTu, Nisan 2026 dönemine ait en güçlü Android telefonlar listesini paylaştı. 1-30 Nisan tarihleri arasında ortalama test sonuçlarına göre hazırlanan listede, amiral gemisi ve üst-orta segmentte dikkat çekici değişimler bulunuyor. Özellikle üst segmentte Qualcomm, belirgin bir üstünlük kurmuş durumda. İşte en güçlü telefonlar...

Nisan ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu tarafından paylaşılan listeye göre, amiral gemisi tarafında zirve yine değişmedi. iQOO 15 Ultra, ortalama 4.126.940 puanla listenin başında yer aldı. Onu 4.102.621 puanla iQOO 15 takip ederken, üçüncü sırada 4.098.742 puanla Red Magic 11 Pro+ bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Listenin devamında Realme GT8 Pro, OPPO Find X9 Ultra ve OnePlus Ace 6 Ultra gibi modeller yer alıyor. Ayrıca ilk 10'daki cihazların 9'unda Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılması, performans tarafında Qualcomm'un bu nesilde ciddi bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Dimensity 9500 ise listede yalnızca tek modelde mevcut.

İlk 10 listesi şu şekilde:

iQOO 15 Ultra – 4.126.940

iQOO 15 – 4.102.621

Red Magic 11 Pro+ – 4.098.742

realme GT8 Pro – 3.968.443

OPPO Find X9 Ultra – 3.941.792

OnePlus Ace 6 Ultra – 3.938.102

Honor Magic 8 Pro – 3.810.592

Honor Magic 8 – 3.808.833

vivo X300 Ultra – 3.797.824

OnePlus 15T – 3.793.016

Orta-üst segmentte MediaTek hakimiyeti

Üst-orta segment tarafında ise tablo tamamen farklı. Bu kategoride zirvede yer alan iQOO Z11, 2.323.047 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu Honor Power 2 ve OPPO K15 Pro takip ediyor. Bu segmentte dikkat çeken en önemli detay, MediaTek işlemcilerin açık ara üstünlüğü. Listede yer alan tüm modeller Dimensity 8 serisi yongalardan güç alıyor. Snapdragon tarafı ise ilk 10'da kendine yer bulamıyor.

Liste şu şekilde:

iQOO Z11 – 2.323.047

Honor Power 2 – 2.206.038

OPPO K15 Pro – 2.156.817

OPPO Reno15 Pro – 2.114.513

OPPO Reno15 – 2.081.709

Redmi Turbo 5 – 2.053.009

realme Neo7 SE – 2.033.428

OPPO K13 Turbo – 2.000.656

iQOO Z10 Turbo – 1.987.777

OPPO Reno14 Pro – 1.983.199

Tablet tarafında zirve değişmedi

Nisan ayı verilerine göre tablet kategorisinde liderlik vivo Pad 6 Pro modelinde kalmaya devam ediyor. Onu Lenovo Legion Tab Y700 (Gen 5) ve OPPO Pad 5 Pro takip ediyor. Bu kategoride de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili modellerin ağırlıkta olduğunu söyleyelim.

