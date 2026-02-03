AnTuTu açıkladı: Ocak 2026'nın en güçlü Android telefonları

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon performans testleriyle tanınan AnTuTu, Ocak 2026'nın güçlü Android cihazlarını açıkladı. 1-31 Ocak tarihleri arasında toplanan verilere göre, Red Magic 11 Pro+ amiral gemisi sınıfında zirveye yerleşti. Peki, amiral gemisi ve orta segment telefonlar arasında hangi modeller öne çıktı? Gelin, Ocak ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

Ocak ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu verilerine göre, amiral gemisi tarafındaki zirve yine Red Magic 11 Pro+ modelinin oldu. 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile test edilen cihaz, 4.104.271 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada, Dimensity 9500 yonga setine sahip Vivo X300 Pro'nun uydu iletişim destekli versiyonu 4.090.624 puanla bulunuyor. Üçüncü sırada ise yine Snapdragon 8 Gen 5 kullanan realme GT8 Pro, 4.075.525 puana ulaştı.

Tam Boyutta Gör Listenin devamında iQOO 15 (3.940.592), Honor Magic 8 Pro (3.938.103), Honor WIN (3.930.629), Honor Magic 8 (3.911.883), OnePlus 15 (3.879.401), Redmi K90 Pro Max (POCO F8 Ultra) (3.837.663) ve Vivo X300 (3.739.657) modelleri yer alıyor. Ocak verileri, Snapdragon 8 Gen 5'in yüksek bellek konfigürasyonlarıyla performans farkını daha da açtığını gösteriyor.

Red Magic 11 Pro+

vivo X300 Pro (Uydu versiyonu)

realme GT8 Pro

iQOO 15

Honor Magic 8 Pro

Honor WIN

Honor Magic 8

OnePlus 15

Redmi K90 Pro Max

vivo X300

Orta-üst segment tarafında ise tablo büyük ölçüde MediaTek işlemcileri etrafında şekillenmiş durumda. Listenin ilk sırasında Dimensity 8500 Elite işlemcili Honor Power 2, 2.218.856 puanla yer alıyor. OPPO Reno15 (Dimensity 8400-Max) 2.117.721 puanla ikinci, OPPO Reno15 Pro ise 2.079.060 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü sırada Dimensity 8450'li OPPO Reno14 Pro (2.073.993), beşinci sırada ise Dimensity 8400'ün optimize edilmiş sürümünü kullanan iQOO Z10 Turbo (2.002.242) bulunuyor. Listenin kalanında Redmi Turbo 4, OPPO Reno14, Redmi Note 12 Turbo, OnePlus Turbo 6V ve Redmi Note 15 Pro+ modelleri yer aldı.

Ocak 2026 orta segment en güçlü Android telefonlar:

Honor Power 2

OPPO Reno15

OPPO Reno15 Pro

OPPO Reno14 Pro

iQOO Z10 Turbo

Redmi Turbo 4

OPPO Reno14

Redmi Note 12 Turbo

OnePlus Turbo 6V

Redmi Note 15 Pro+

