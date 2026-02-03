Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AnTuTu açıkladı: Ocak 2026'nın en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, Ocak 2026'nın en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Amiral gemisi sınıfında Snapdragon 8 Gen 5 modelleri öne çıkarken, Dimensity 9500 listelere girmeye başladı.

    AnTuTu açıkladı: Ocak 2026'nın en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon performans testleriyle tanınan AnTuTu, Ocak 2026'nın güçlü Android cihazlarını açıkladı. 1-31 Ocak tarihleri arasında toplanan verilere göre, Red Magic 11 Pro+ amiral gemisi sınıfında zirveye yerleşti. Peki, amiral gemisi ve orta segment telefonlar arasında hangi modeller öne çıktı? Gelin, Ocak ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

    Ocak ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu verilerine göre, amiral gemisi tarafındaki zirve yine Red Magic 11 Pro+ modelinin oldu. 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile test edilen cihaz, 4.104.271 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada, Dimensity 9500 yonga setine sahip Vivo X300 Pro'nun uydu iletişim destekli versiyonu 4.090.624 puanla bulunuyor. Üçüncü sırada ise yine Snapdragon 8 Gen 5 kullanan realme GT8 Pro, 4.075.525 puana ulaştı.

    AnTuTu açıkladı: Ocak 2026'nın en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Listenin devamında iQOO 15 (3.940.592), Honor Magic 8 Pro (3.938.103), Honor WIN (3.930.629), Honor Magic 8 (3.911.883), OnePlus 15 (3.879.401), Redmi K90 Pro Max (POCO F8 Ultra) (3.837.663) ve Vivo X300 (3.739.657) modelleri yer alıyor. Ocak verileri, Snapdragon 8 Gen 5'in yüksek bellek konfigürasyonlarıyla performans farkını daha da açtığını gösteriyor.
    • Red Magic 11 Pro+
    • vivo X300 Pro (Uydu versiyonu)
    • realme GT8 Pro
    • iQOO 15
    • Honor Magic 8 Pro
    • Honor WIN
    • Honor Magic 8
    • OnePlus 15
    • Redmi K90 Pro Max
    • vivo X300

    Orta-üst segment tarafında ise tablo büyük ölçüde MediaTek işlemcileri etrafında şekillenmiş durumda. Listenin ilk sırasında Dimensity 8500 Elite işlemcili Honor Power 2, 2.218.856 puanla yer alıyor. OPPO Reno15 (Dimensity 8400-Max) 2.117.721 puanla ikinci, OPPO Reno15 Pro ise 2.079.060 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

    Dördüncü sırada Dimensity 8450'li OPPO Reno14 Pro (2.073.993), beşinci sırada ise Dimensity 8400'ün optimize edilmiş sürümünü kullanan iQOO Z10 Turbo (2.002.242) bulunuyor. Listenin kalanında Redmi Turbo 4, OPPO Reno14, Redmi Note 12 Turbo, OnePlus Turbo 6V ve Redmi Note 15 Pro+ modelleri yer aldı.

    Ocak 2026 orta segment en güçlü Android telefonlar:

    • Honor Power 2
    • OPPO Reno15
    • OPPO Reno15 Pro
    • OPPO Reno14 Pro
    • iQOO Z10 Turbo
    • Redmi Turbo 4
    • OPPO Reno14
    • Redmi Note 12 Turbo
    • OnePlus Turbo 6V
    • Redmi Note 15 Pro+
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda city 1.4 es yorumları krank sensörü arızası arc vlax1800 textar balata yorum okb ilaç kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 Pro
    Redmi Note 15 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum