AnTuTu açıkladı: Ocak 2026'nın en güçlü Android telefonları

Ocak ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu verilerine göre, amiral gemisi tarafındaki zirve yine Red Magic 11 Pro+ modelinin oldu. 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile test edilen cihaz, 4.104.271 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada, Dimensity 9500 yonga setine sahip Vivo X300 Pro'nun uydu iletişim destekli versiyonu 4.090.624 puanla bulunuyor. Üçüncü sırada ise yine Snapdragon 8 Gen 5 kullanan realme GT8 Pro, 4.075.525 puana ulaştı.
- Red Magic 11 Pro+
- vivo X300 Pro (Uydu versiyonu)
- realme GT8 Pro
- iQOO 15
- Honor Magic 8 Pro
- Honor WIN
- Honor Magic 8
- OnePlus 15
- Redmi K90 Pro Max
- vivo X300
Orta-üst segment tarafında ise tablo büyük ölçüde MediaTek işlemcileri etrafında şekillenmiş durumda. Listenin ilk sırasında Dimensity 8500 Elite işlemcili Honor Power 2, 2.218.856 puanla yer alıyor. OPPO Reno15 (Dimensity 8400-Max) 2.117.721 puanla ikinci, OPPO Reno15 Pro ise 2.079.060 puanla üçüncü sıraya yerleşti.
Dördüncü sırada Dimensity 8450'li OPPO Reno14 Pro (2.073.993), beşinci sırada ise Dimensity 8400'ün optimize edilmiş sürümünü kullanan iQOO Z10 Turbo (2.002.242) bulunuyor. Listenin kalanında Redmi Turbo 4, OPPO Reno14, Redmi Note 12 Turbo, OnePlus Turbo 6V ve Redmi Note 15 Pro+ modelleri yer aldı.
Ocak 2026 orta segment en güçlü Android telefonlar:
- Honor Power 2
- OPPO Reno15
- OPPO Reno15 Pro
- OPPO Reno14 Pro
- iQOO Z10 Turbo
- Redmi Turbo 4
- OPPO Reno14
- Redmi Note 12 Turbo
- OnePlus Turbo 6V
- Redmi Note 15 Pro+