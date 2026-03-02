Giriş
    AnTuTu açıkladı: Şubat 2026'nın en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, Şubat 2026'nın en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Amiral gemisi segmentinde zirve değişirken, orta segmentte MediaTek serisi işlemciler öne çıktı. İşte Şubat ayının en güçlü telefonları

    AnTuTu açıkladı: Şubat 2026'nın en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    AnTuTu, 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında toplanan verilerle Android dünyasının en güçlü modellerini duyurdu. Bu ay hem amiral gemisi hem de üst-orta segment listelerinde dikkat çekici değişimler var. Özellikle Snapdragon 8 Gen 5 cephesinde rekabet kızışırken, MediaTek'in Dimensity 9500 ve 8500 serisi yongaları da listede üst sıralarda bulunuyor.

    Şubat ayının en güçlü Android telefonları

    Şubat ayı amiral gemisi performans sıralamasında zirvenin yeni sahibi iQOO 15 Ultra oldu. Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme Edition) ve 16 GB + 1 TB konfigürasyonuyla test edilen model 4.208.894 puan alarak ilk sıraya yerleşti. Onu 4.165.081 puanla Red Magic 11 Pro+ takip ederken, Dimensity 9500 işlemcili Vivo X300 Pro'nun uydu iletişim destekli versiyonu 4.084.334 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    AnTuTu açıkladı: Şubat 2026'nın en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Dördüncü basamakta Realme GT8 Pro (4.049.826), beşinci sırada ise iQOO 15 (3.913.382) bulunuyor. Listenin devamında Honor Magic 8 Pro, Honor Magic 8, OnePlus 15, Honor WIN ve Redmi K90 Pro Max modelleri sıralanıyor. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim.
    • iQOO 15 Ultra – 4.208.894
    • Red Magic 11 Pro+ – 4.165.081
    • vivo X300 Pro (Uydu iletişim versiyonu) – 4.084.334
    • realme GT8 Pro – 4.049.826
    • iQOO 15 – 3.913.382
    • Honor Magic 8 Pro – 3.893.423
    • Honor Magic 8 – 3.860.209
    • OnePlus 15 – 3.839.169
    • Honor WIN – 3.828.160
    • Redmi K90 Pro Max – 3.789.514

    Orta-üst segment tarafında ise liderlik el değiştirdi. Dimensity 8500 Elite işlemcili Honor Power 2, 2.201.537 puanla listenin zirvesinde yer alıyor. İkinci sırada 2.113.019 puanla OPPO Reno15 Pro, üçüncü sırada ise 2.102.547 puanla OPPO Reno15 bulunuyor. Redmi Turbo 5 (2.087.575) ve OPPO Reno14 Pro (2.080.957) ilk beşi tamamlıyor. 

    Devamında iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, OPPO Reno14, Redmi Note 12 Turbo ve OnePlus Turbo 6V modelleri yer alıyor. Genel tabloya bakıldığında, amiral gemisi sınıfında Snapdragon 8 Gen 5 hâlâ en yüksek puanları alırken, orta segmentte MediaTek'in fiyat/performans oranı markalar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Mart ayında zirvenin değişip değişmeyeceği ise şimdiden merak konusu. 

    • Honor Power 2 – 2.201.537
    • OPPO Reno15 Pro – 2.113.019
    • OPPO Reno15 – 2.102.547
    • Redmi Turbo 5 – 2.087.575
    • OPPO Reno14 Pro – 2.080.957
    • iQOO Z10 Turbo – 1.995.751
    • Redmi Turbo 4 – 1.964.441
    • OPPO Reno14 – 1.614.550
    • Redmi Note 12 Turbo – 1.304.873
    • OnePlus Turbo 6V – 1.089.387
