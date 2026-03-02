AnTuTu açıkladı: Şubat 2026'nın en güçlü Android telefonları

Şubat ayının en güçlü Android telefonları
Şubat ayı amiral gemisi performans sıralamasında zirvenin yeni sahibi iQOO 15 Ultra oldu. Snapdragon 8 Gen 5 (Extreme Edition) ve 16 GB + 1 TB konfigürasyonuyla test edilen model 4.208.894 puan alarak ilk sıraya yerleşti. Onu 4.165.081 puanla Red Magic 11 Pro+ takip ederken, Dimensity 9500 işlemcili Vivo X300 Pro'nun uydu iletişim destekli versiyonu 4.084.334 puanla üçüncü sırada yer aldı.
- iQOO 15 Ultra – 4.208.894
- Red Magic 11 Pro+ – 4.165.081
- vivo X300 Pro (Uydu iletişim versiyonu) – 4.084.334
- realme GT8 Pro – 4.049.826
- iQOO 15 – 3.913.382
- Honor Magic 8 Pro – 3.893.423
- Honor Magic 8 – 3.860.209
- OnePlus 15 – 3.839.169
- Honor WIN – 3.828.160
- Redmi K90 Pro Max – 3.789.514
Orta-üst segment tarafında ise liderlik el değiştirdi. Dimensity 8500 Elite işlemcili Honor Power 2, 2.201.537 puanla listenin zirvesinde yer alıyor. İkinci sırada 2.113.019 puanla OPPO Reno15 Pro, üçüncü sırada ise 2.102.547 puanla OPPO Reno15 bulunuyor. Redmi Turbo 5 (2.087.575) ve OPPO Reno14 Pro (2.080.957) ilk beşi tamamlıyor.
Devamında iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, OPPO Reno14, Redmi Note 12 Turbo ve OnePlus Turbo 6V modelleri yer alıyor. Genel tabloya bakıldığında, amiral gemisi sınıfında Snapdragon 8 Gen 5 hâlâ en yüksek puanları alırken, orta segmentte MediaTek'in fiyat/performans oranı markalar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Mart ayında zirvenin değişip değişmeyeceği ise şimdiden merak konusu.
- Honor Power 2 – 2.201.537
- OPPO Reno15 Pro – 2.113.019
- OPPO Reno15 – 2.102.547
- Redmi Turbo 5 – 2.087.575
- OPPO Reno14 Pro – 2.080.957
- iQOO Z10 Turbo – 1.995.751
- Redmi Turbo 4 – 1.964.441
- OPPO Reno14 – 1.614.550
- Redmi Note 12 Turbo – 1.304.873
- OnePlus Turbo 6V – 1.089.387