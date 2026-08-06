AnTuTu açıkladı: Temmuz 2026'nın en güçlü Android telefonları belli oldu

Temmuz ayının en güçlü Android telefonları
Temmuz ayında amiral gemisi kategorisinde zirve yine değişmedi. iQOO 15 Ultra, 4.128.314 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada 4.084.233 puanla Red Magic 11S Pro+, üçüncü sırada ise 4.064.959 puanla iQOO 15 bulunuyor.
Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim. Temmuz 2026'nın en güçlü amiral gemisi Android telefonları şöyle:
- iQOO 15 Ultra – 4.128.314
- Red Magic 11S Pro+ – 4.084.233
- iQOO 15 – 4.064.959
- vivo X300 Ultra – 3.980.167
- realme GT8 Pro – 3.950.644
- Honor WIN – 3.928.977
- OPPO Find X9 Ultra – 3.849.290
- Honor Magic8 Pro – 3.822.287
- Honor Magic8 – 3.807.487
- OnePlus 15 – 3.770.699
Üst-orta segmentte lider değişti
Üst-orta segment kategorisinde ise liderlik el değiştirdi. Geçtiğimiz ayın zirvesindeki iQOO Z11, altıncı sıraya gerilerken bu kez ilk sırada 2.179.129 puanla Honor 600 Pro yer aldı. OPPO Reno16 ikinci, Honor WIN Turbo ise üçüncü sıraya yerleşti. Bu kategoride ilk 10 modelin tamamı MediaTek Dimensity 8400 ve Dimensity 8500 serisi işlemcilerden güç alıyor. Ayrıca OPPO K15 Pro listeye dördüncü sıradan giriş yaparken, iQOO Z10 Turbo da onuncu sırada ilk kez kendine yer buldu. Temmuz 2026'nın en güçlü üst-orta segment Android telefonları şu şekilde:
- Honor 600 Pro – 2.179.129
- OPPO Reno16 – 2.141.014
- Honor WIN Turbo – 2.127.558
- OPPO K15 Pro – 2.119.580
- Xiaomi 17T – 2.119.407
- iQOO Z11 – 2.117.132
- Redmi Turbo 5 – 2.041.614
- realme Neo7 SE – 2.035.952
- OPPO K13 Turbo 5G – 2.003.506
- iQOO Z10 Turbo – 1.985.859