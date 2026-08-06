AnTuTu açıkladı: Temmuz 2026'nın en güçlü Android telefonları belli oldu

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Tam Boyutta Gör AnTuTu, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplanan ortalama benchmark sonuçlarına göre hazırladığı en güçlü Android telefonlar listesini yayımladı. Temmuz ayı sıralaması, amiral gemisi ve üst-orta segment modeller için ayrı ayrı hazırlandı. Qualcomm'un amiral gemisi sınıfındaki hakimiyeti sürerken, üst-orta segmentte MediaTek tabanlı modeller öne çıkmaya devam ediyor.

Temmuz ayının en güçlü Android telefonları

Temmuz ayında amiral gemisi kategorisinde zirve yine değişmedi. iQOO 15 Ultra, 4.128.314 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada 4.084.233 puanla Red Magic 11S Pro+, üçüncü sırada ise 4.064.959 puanla iQOO 15 bulunuyor.

Tam Boyutta Gör İlk 10 modelin tamamı Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan güç alırken, geçen ay dokuzuncu sırada yer alan Dimensity 9500 işlemcili iQOO 15T bu kez liste dışında kaldı. Ayrıca geçen ay ilk 10'da bulunan Honor Magic 8 Pro ve Honor Magic 8 sıralamadaki yerlerini korurken, OnePlus 15 listeye onuncu sıradan giriş yaptı.

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Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim. Temmuz 2026'nın en güçlü amiral gemisi Android telefonları şöyle:

iQOO 15 Ultra – 4.128.314

Red Magic 11S Pro+ – 4.084.233

iQOO 15 – 4.064.959

vivo X300 Ultra – 3.980.167

realme GT8 Pro – 3.950.644

Honor WIN – 3.928.977

OPPO Find X9 Ultra – 3.849.290

Honor Magic8 Pro – 3.822.287

Honor Magic8 – 3.807.487

OnePlus 15 – 3.770.699

Üst-orta segmentte lider değişti

Üst-orta segment kategorisinde ise liderlik el değiştirdi. Geçtiğimiz ayın zirvesindeki iQOO Z11, altıncı sıraya gerilerken bu kez ilk sırada 2.179.129 puanla Honor 600 Pro yer aldı. OPPO Reno16 ikinci, Honor WIN Turbo ise üçüncü sıraya yerleşti. Bu kategoride ilk 10 modelin tamamı MediaTek Dimensity 8400 ve Dimensity 8500 serisi işlemcilerden güç alıyor. Ayrıca OPPO K15 Pro listeye dördüncü sıradan giriş yaparken, iQOO Z10 Turbo da onuncu sırada ilk kez kendine yer buldu. Temmuz 2026'nın en güçlü üst-orta segment Android telefonları şu şekilde:

Honor 600 Pro – 2.179.129

OPPO Reno16 – 2.141.014

Honor WIN Turbo – 2.127.558

OPPO K15 Pro – 2.119.580

Xiaomi 17T – 2.119.407

iQOO Z11 – 2.117.132

Redmi Turbo 5 – 2.041.614

realme Neo7 SE – 2.035.952

OPPO K13 Turbo 5G – 2.003.506

iQOO Z10 Turbo – 1.985.859

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