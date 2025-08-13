AnTuTu rekortmeni: MediaTek Dimensity 9500 çıkış tarihi paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

MediaTek, bildiğiniz gibi Dimensity serisi işlemcileri ile pazarda büyük bir ivme yakaladı. Yakın tarihte tanıtılan Dimensity 9400 ise, TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreci ve iyileştirmelerle akıllı telefonlarda gördüğümüz en iddialı çiplerden biri olmayı başardı. Günümüzde ise MediaTek, yeni üst seviye işlemcisi Dimensity 9500'ü duyurmaya hazırlanıyor. Son olarak amiral gemisi yonga setinin çıkış tarihi sızdırıldı.



Dimensity 9500 yakında geliyor

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre MediaTek, Dimensity 9500'ü 22 Eylül 2025'te tanıtacak. Bu tarihin Qualcomm'un 23–25 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği Snapdragon Summit etkinliği ile benzer olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla hem Dimensity 9500 hem de Snapdragon 8 Elite 2'nin bir gün arayla tanıtılması bekleniyor. Hatta MediaTek, rakibinden bir gün önde olacak.

Dimensity 9500'ün ilk olarak vivo X300 Pro ve Oppo Find X9 Pro modellerinde kullanılması bekleniyor. Teknik detaylara gelirsek, yeni işlemci TSMC'nin N3P (3nm) üretim süreci üzerine inşa edilecek. CPU tarafında ARM'ın en yeni Cortex-X9 mimarisini kullanan sekiz çekirdekli yapı bulunuyor. Bu yapı bir adet Travis X930 ana çekirdeği (3,23 GHz), üç adet Alto çekirdeği (3,03 GHz) ve dört adet Gelas çekirdeğini (2,23 GHz) içeriyor.

Grafik tarafında ise daha verimli Mali-G1 Ultra MC12 GPU'ya yer veriliyor. 1 GHz frekansta çalışan bu GPU'nun ışın izleme destekli oyunlarda 100 fps'in üzerinde performans sunabileceği belirtiliyor. Ayrıca, 100 TOPS işlem gücüne sahip geliştirilmiş bir NPU da yonga setine eşlik edecek. Dimensity 9500 hakkında bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak lansmana kadar performans testleri ve cihaz listesi gibi daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

