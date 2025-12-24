AnTuTu'ya göre 2025'in en hızlı iOS cihazları belli oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AnTuTu, 2025 yılının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. Listeye bakıldığında, iPad Pro modellerinin performans tarafında iPhone'lara karşı açık bir üstünlük kurduğu görülüyor. Özellikle M5 ve M4 işlemcili iPad Pro modelleri, 2025'te zirveyi kimseye bırakmadı.

Listenin ilk sırasında, 3.172.155 puan ortalamasıyla M5 işlemcili iPad Pro 2025 (13 inç) yer alıyor. Model, geçen aya kıyasla küçük bir puan düşüşü yaşasa da iki ay üst üste liderliğini koruyarak 2025'in en güçlü cihazı olmayı sürdürdü. Aynı işlemciyi kullanan iPad Pro 2025 (11 inç) ise 3.106.573 puan ile ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncü sırada ise iPad Pro 2024 (13 inç), 2.974.196 puan ile dikkat çekiyor. Sıralamada, aynı neslin 11 inçlik modelini geride bırakan cihaz, son dönemdeki performans tablosunu tersine çevirmiş durumda. Ancak uzun vadeli ortalamalara bakıldığında, 2024 iPad Pro (11 inç)'in daha dengeli sonuçlar verdiği görülüyor.

Genel tabloya baktığımızda, Apple'ın M serisinden güç alan iPad Pro modellerinin, iOS ekosisteminde performans liderliğini elinde tuttuğu söylenebilir. iPhone modelleri ise bu sıralamada üst basamaklara yaklaşmakta zorlanıyor.

2025'in en güçlü iOS cihazları

iPad Pro 2025 (13 inç) - Apple M5 – 3.172.155 iPad Pro 2025 (11 inç) - Apple M5 – 3.106.573 iPad Pro 2024 (13 inç) - Apple M4 – 2.974.196 iPad Pro 2024 (11 inç) - Apple M4 – 2.972.164 iPad Air 2025 (13 inç) - Apple M3 – 2.429.053 iPhone 17 Pro Max - Apple A19 Pro – 2.424.082 iPhone 17 Pro - Apple A19 Pro – 2.374.119 iPad Air 2025 (11 inç) - Apple M3 – 2.337.293 iPad Pro 6 (12.9 inç) - Apple M2 – 2.315.248 iPad Air 2024 (13 inç) - Apple M2 – 2.236.721

