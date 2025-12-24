Giriş
    AnTuTu'ya göre 2025'in en hızlı iOS cihazları belli oldu

    Mobil donanım tarafında performans yarışı her yıl daha da hızlanırken, Apple ekosistemindeki iOS cihazlar da bu rekabetten payını alıyor. Son olarak AnTuTu, 2025'in en güçlü iOS cihazlarını paylaştı.

    AnTuTu'ya göre 2025'in en hızlı iOS cihazları belli oldu Tam Boyutta Gör
    AnTuTu, 2025 yılının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. Listeye bakıldığında, iPad Pro modellerinin performans tarafında iPhone'lara karşı açık bir üstünlük kurduğu görülüyor. Özellikle M5 ve M4 işlemcili iPad Pro modelleri, 2025'te zirveyi kimseye bırakmadı. 

    Listenin ilk sırasında, 3.172.155 puan ortalamasıyla M5 işlemcili iPad Pro 2025 (13 inç) yer alıyor. Model, geçen aya kıyasla küçük bir puan düşüşü yaşasa da iki ay üst üste liderliğini koruyarak 2025'in en güçlü cihazı olmayı sürdürdü. Aynı işlemciyi kullanan iPad Pro 2025 (11 inç) ise 3.106.573 puan ile ikinci sırada bulunuyor.

    Üçüncü sırada ise iPad Pro 2024 (13 inç), 2.974.196 puan ile dikkat çekiyor. Sıralamada, aynı neslin 11 inçlik modelini geride bırakan cihaz, son dönemdeki performans tablosunu tersine çevirmiş durumda. Ancak uzun vadeli ortalamalara bakıldığında, 2024 iPad Pro (11 inç)'in daha dengeli sonuçlar verdiği görülüyor.

    Genel tabloya baktığımızda, Apple'ın M serisinden güç alan iPad Pro modellerinin, iOS ekosisteminde performans liderliğini elinde tuttuğu söylenebilir. iPhone modelleri ise bu sıralamada üst basamaklara yaklaşmakta zorlanıyor.

    2025'in en güçlü iOS cihazları

    1. iPad Pro 2025 (13 inç) - Apple M5 – 3.172.155
    2. iPad Pro 2025 (11 inç) - Apple M5 – 3.106.573
    3. iPad Pro 2024 (13 inç) - Apple M4 – 2.974.196
    4. iPad Pro 2024 (11 inç) - Apple M4 – 2.972.164
    5. iPad Air 2025 (13 inç) - Apple M3 – 2.429.053
    6. iPhone 17 Pro Max - Apple A19 Pro – 2.424.082
    7. iPhone 17 Pro - Apple A19 Pro – 2.374.119
    8. iPad Air 2025 (11 inç) - Apple M3 – 2.337.293
    9. iPad Pro 6 (12.9 inç) - Apple M2 – 2.315.248
    10. iPad Air 2024 (13 inç) - Apple M2 – 2.236.721
