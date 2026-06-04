Banshee ekibinden yeni aksiyon dizisi: Anya Taylor-Joy'lu Lucky'nin fragmanı yayınlandı

Lucky'nin Başrolünde Ünlü Oyuncu Anya Taylor-Joy Var
Genç oyuncu Anya Taylor-Joy'un (Furiosa, The Queen's Gambit) başrolünü üstlendiği Lucky, Marissa Stapley'nin çok satan romanından uyarlanan bir aksiyon-gerilim dizisi. Başarılı bir dolandırıcı olan Lucky (Anya Taylor-Joy), kendisine suç dünyasından uzak yeni bir hayat kurmak için milyonlarca dolarlık son bir vurgunun peşine düşer. Soygun planları altüst olunca hem acımasız bir suç patronu hem de FBI tarafından avlanmaya başlayan Lucky, hayatta kalmak ve özgürlüğüne kavuşmak için son bir kez eski becerilerini devreye sokmak zorunda kalacaktır.
Dizinin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy'a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. ve William Fichtner gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin yaratıcısı ise Banshee ve Warrior'ın da yaratıcısı olan Jonathan Tropper.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.