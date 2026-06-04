Banshee ekibinden yeni aksiyon dizisi: Anya Taylor-Joy'lu Lucky'nin fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Apple TV, bu yıl da çok sayıda yeni yapımı izleyicilerle buluşturacak. Bu yapımların en dikkat çekicilerinden olan Lucky, 15 Temmuz'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, bugün yeni bir fragman paylaştı.

Lucky'nin Başrolünde Ünlü Oyuncu Anya Taylor-Joy Var

Genç oyuncu Anya Taylor-Joy'un (Furiosa, The Queen's Gambit) başrolünü üstlendiği Lucky, Marissa Stapley'nin çok satan romanından uyarlanan bir aksiyon-gerilim dizisi. Başarılı bir dolandırıcı olan Lucky (Anya Taylor-Joy), kendisine suç dünyasından uzak yeni bir hayat kurmak için milyonlarca dolarlık son bir vurgunun peşine düşer. Soygun planları altüst olunca hem acımasız bir suç patronu hem de FBI tarafından avlanmaya başlayan Lucky, hayatta kalmak ve özgürlüğüne kavuşmak için son bir kez eski becerilerini devreye sokmak zorunda kalacaktır.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy'a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. ve William Fichtner gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin yaratıcısı ise Banshee ve Warrior'ın da yaratıcısı olan Jonathan Tropper.

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