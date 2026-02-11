AOC, 0,3 ms MPRT sunan 260 Hz IPS oyun monitörlerini piyasaya sürdü

İşte Gaming G4 serisinin yeni üyeleri, özellikleri ve fiyatları:
Yeni AOC 260 Hz IPS oyun monitörleri, hızlı IPS panel teknolojisi üzerine inşa edilmiş durumda. Kutudan çıktığında 240 Hz yenileme hızı sunan ekranlar, hız aşırtma ile 260 Hz seviyesine ulaşabiliyor. Bu yaklaşım, özellikle rekabetçi FPS ve MOBA türlerinde kare sürelerinin milisaniyelerle ölçüldüğü senaryolarda fark yaratıyor. Önceki nesil 144 Hz veya 165 Hz monitörlerle karşılaştırıldığında, daha yüksek yenileme hızının sağladığı akıcılık, ekrandaki hareketlerin daha net algılanmasına katkı sağlıyor. 1 ms GtG ve 0,3 ms MPRT tepki süreleri ise hızlı kamera hareketlerinde oluşabilecek gölgelenme ve bulanıklığı azaltmayı amaçlıyor.
Bağlantı seçenekleri ve senkronizasyon teknolojileri, rekabetçi kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde konumlandırılmış. Monitörlerde iki adet HDMI 2.0 portu, bir DisplayPort girişi ve kulaklık çıkışı yer alıyor. Adaptive-Sync desteği ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, değişken kare hızlarında oluşabilecek yırtılma ve takılma sorunlarını azaltmayı hedefliyor.