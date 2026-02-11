Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AOC, 0,3 ms MPRT sunan 260 Hz IPS oyun monitörlerini piyasaya sürdü

    AOC, 260 Hz yenileme hızına ve 0,3 ms MPRT tepki süresine sahip yeni IPS oyun monitörlerini tanıttı. İşte yeni oyun monitörlerinin teknik özellikleri ve fiyatı:

    AOC, 0,3 ms MPRT sunan 260 Hz IPS oyun monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    AOC, 260 Hz yenileme hızına ve 0,3 ms MPRT tepki süresine sahip yeni IPS oyun monitörleri 24G4ZR ve 27G4ZR’yi piyasaya sürdü. Şirketin Gaming G4 serisi altında konumlandırılan bu modeller, rekabetçi oyuncuların ihtiyaç duyduğu yüksek akıcılık ve düşük gecikme gereksinimlerini daha ulaşılabilir bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

    İşte Gaming G4 serisinin yeni üyeleri, özellikleri ve fiyatları:

    Yeni AOC 260 Hz IPS oyun monitörleri, hızlı IPS panel teknolojisi üzerine inşa edilmiş durumda. Kutudan çıktığında 240 Hz yenileme hızı sunan ekranlar, hız aşırtma ile 260 Hz seviyesine ulaşabiliyor. Bu yaklaşım, özellikle rekabetçi FPS ve MOBA türlerinde kare sürelerinin milisaniyelerle ölçüldüğü senaryolarda fark yaratıyor. Önceki nesil 144 Hz veya 165 Hz monitörlerle karşılaştırıldığında, daha yüksek yenileme hızının sağladığı akıcılık, ekrandaki hareketlerin daha net algılanmasına katkı sağlıyor. 1 ms GtG ve 0,3 ms MPRT tepki süreleri ise hızlı kamera hareketlerinde oluşabilecek gölgelenme ve bulanıklığı azaltmayı amaçlıyor.

    AOC, 0,3 ms MPRT sunan 260 Hz IPS oyun monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Her iki model de teknik anlamda neredeyse aynı özellik setini paylaşıyor ve aralarındaki temel fark ekran boyutunda ortaya çıkıyor. 24G4ZR, daha kompakt yapısıyla masaüstünde daha az alan kaplarken, 27G4ZR daha geniş görüntü alanı arayan kullanıcıları hedefliyor. Full HD çözünürlüğün her iki boyutta da tercih edilmesi, donanım gereksinimlerini dengede tutarak yüksek kare hızlarına ulaşmayı kolaylaştırıyor.
    AOC, 0,3 ms MPRT sunan 260 Hz IPS oyun monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Görüntü kalitesi tarafında AOC, hızlı IPS panellerin sunduğu renk doğruluğunu ön plana çıkarıyor. 27 inç model, yüzde 92,3 DCI-P3 ve yüzde 121,5 sRGB renk kapsamı sunarken, 24 inç modelde bu değerler sırasıyla yüzde 87,7 DCI-P3 ve yüzde 111,7 sRGB olarak belirtiliyor. Bu geniş renk gamı monitörlerin yalnızca oyun değil, aynı zamanda temel içerik üretimi ve multimedya kullanımı için de yeterli bir görsel performans sunmasına olanak tanıyor. IPS panellerin görüş açıları ise farklı açılardan bakıldığında renk kaybını minimumda tutarak daha tutarlı bir görüntü sağlıyor.

    Bağlantı seçenekleri ve senkronizasyon teknolojileri, rekabetçi kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde konumlandırılmış. Monitörlerde iki adet HDMI 2.0 portu, bir DisplayPort girişi ve kulaklık çıkışı yer alıyor. Adaptive-Sync desteği ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, değişken kare hızlarında oluşabilecek yırtılma ve takılma sorunlarını azaltmayı hedefliyor.

    AOC, 0,3 ms MPRT sunan 260 Hz IPS oyun monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ergonomi tarafında AOC, farklı bütçelere hitap eden iki ayrı yaklaşım benimsiyor. 24G4ZR ve 27G4ZR modelleri, 130 mm yükseklik ayarı, eğme, döndürme ve pivot desteği sunan ergonomik ayaklıklarla geliyor. Daha uygun fiyatlı alternatif arayan kullanıcılar için ise ayarlanabilir ayaklıktan feragat eden 24G4ZRE ve 27G4ZRE modelleri de satışa sunuluyor. Son olarak monitörlerin tavsiye edilen satış fiyatları AOC Gaming 24G4ZR ve 24G4ZRE için sırasıyla 129 ve 109 sterlin, 27G4ZR ve 27G4ZRE içinse 149 ve 129 sterlin şeklinde açıklandı.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metropolcard geçen marketler facebook beğeni hilesi rulman uğultu sesi pokemon fire red indir araba cam suyuna ne konur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum