AOC giriş seviyesi için 19-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde 24-inç boyutundaki maliyet odaklı ve enerji verimli yenim monitörünü kullanıma sunan AOC ürün gamını segment odaklı yeni çözümlerle genişletmeye devam ediyor. Firma cephesinden gelen yeni bilgilere göre 919Vwa kod adını taşıyan 19-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitör de Avurpalı kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Doğal çözünürlük desteği 1440 x 900 olarak açıklanan ve 5ms tepki süresine sahip olan yeni monitörün parlaklık seviyesi 300 cd/m2, karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş. 1 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre sahip olan ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI ara birimlerini kullanan AOC 919Vwa'nın fiyatı ise yaklaşık 130$ olacak.

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