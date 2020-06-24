AOC, P2 serisinin on yeni modeli ile iş monitörü portföyünü genişletiyor

Amsterdam, 26 Mayıs 2020 – Daha büyük ölçülü, gelişmiş konektiviteye ve görüntü kalitesine sahip monitörlere duyulan gereksinimin giderek arttığı zamanlarda, ekran uzmanı AOC profesyonel kullanıcılar için yeni P2 serisi monitörlerini piyasaya çıkartıyor. AOC, 21.5” (54.7 cm), 23.8” (60.4 cm), 27” (68.6 cm) ve ultra geniş 34” (86 cm) ölçülerinde geniş bir yelpazede yer alan ekranlarıyla, kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarını ve bireysel kurulumlarını dikkate alıyor. Kavisli (1500R) VA paneline sahip 34 inçlik ultra geniş CU34P2A dışında, diğer bütün modeller düz IPS paneller ile donatıldı. Bu monitörler capcanlı renk reprodüksiyonu, geniş renk gamı kapsamı ve içerik üretimi ve montaj için mükemmel uygunlukta geniş görüntüleme açıları (178/178°) sağlıyor. USB-C girişine sahip seçili modeller (24P2C ve 27P2C) daha rahat bir ekran sağlıyor ve tek bir USB-C kablosu ile mobil cihazlara çok daha rahat bir güç, veri ve görüntü bağlantısı sunuyor. Bu modellerdeki KVM anahtarı, kullanıcının (monitör üzerinden USB-C ve USB hub'a bağlı) iki kişisel bilgisayar arasında tek bir klavye ve fare setinin geçiş yapabilmesini sağlıyor.



Profesyonel kullanıcılara yönelik özellikler AOC’nin P2 serisi, bir çok ödül almış bir önceki P1 serisinin üstüne yeni gelişmeler sunuyor . Artık yeni modellerin hepsinde zarif, 3 taraftan da çerçevesiz bir tasarım var. Alt çerçevedeki koyu renkli, fırçalanmış yüzey ve ayak, tasarımın zarafetini çok hoş bir şekilde yansıtıyor. Yan çerçevelerin neredeyse görünmeyen inceliği de verimlilik artışını hedefleyen, pürüzsüz çoklu monitör kurulumlarını mümkün kılıyor. Kutudan çıkartılmasıyla, P2 serisi ekranlarının kurulumu, herhangi bir araca gerek duymadan kolayca yapılabilir. Quick Release (Kolay sökme) anahtarı sayesinde, monitörü standından ayırmak da bir o kadar hızlı ve rahat. Dahili kablo yönetimi, temiz, ve düzenli bir masayı beraberinde getiriyor. Ayağın yükseklik (150mm), eğme (-5~35°), sağa sola dönme (180°) ve (ultra geniş CU34P2A hariç) pivot (90°) ayarları sayesinde, ergonomik değişiklikler kolayca erişilebilir nitelikte. Bu da, kamu idareleri, devlet daireleri ve ayrıca start up şirketler tarafından giderek daha fazla benimsenen bir konsept olan, masa paylaşımı veya esnek ofislerde çalışma gibi durumlarda özellikle faydalı. Serinin on modelinin onu da bu özelliklerin tamamını sunuyor ve üstelik 4 portlu bir USB 3.2 hub, bir USB çıkış portu ve 2x2W dahili hoparlör ile donatıldı. 4 portlu USB 3.2 hub, bağlantı seçeneklerini artırıyor ve yüksek hızlı veri iletimini sağlıyor.



Kusursuz görüntü Bütün 21.5”, 23.8” ve 27” modelleri geniş bir renk gamını (sRGB renk gamında % 123.3’e kadar ve DCI-P3 renk gamında % 90.9’a kadar) kapsıyor ve mümkün olan en doğru renk reprodüksiyonunu sunmak için IPS panelleri ile donatıldı. P2 serisinin tüm modelleri, tam ortadan bakılmadığında parlaklık ve renk kaymasını neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için 178/178°’lik geniş görüntüleme açıları sunuyorlar. Daha fazla keskinlik ve netlik arayanlar, QHD çözünürlüğe (1440p) sahip 23.8 inçlik Q24P2Q ya da 27 inçlik Q27P2Q modelini, kristal netliğinde UHD (2160p) çözünürlüklü 27 inçlik U27P2 modelini ya da UWQHD çözünürlüklü (3440 x 1440), 34 inçlik, ultra geniş CU34P2A modellerini seçebilirler. Diğer modellerin hepsinde Full HD (1080p) çözünürlük bulunmaktadır.

Modellerin hepsi (U27P2 ve CU34P2A dışında) 4 ms tepki süresini ve 75 Hz yenileme oranını destekliyor. Yaygın 60 Hz monitörler ile karşılaştırıldığında %25’lik bu artış ve VRR desteği, yırtılma ve tutukluk içermeyen, çok daha akıcı bir imleç hareketi ve hızlı geri bildirim sağlıyor.



Ultra geniş CU34P2A, P2 ailesinin geri kalanından etkileyici özellikleri sayesinde ayrılıyor: 21:9 görüntü oranı, yüksek 3440 x 1440 UWQHD çözünürlük, 300 nit parlaklık, 1 ms MPRT (moving picture response time- Hareketli Görüntü Tepki Süresi) ve AMD FreeSync desteği. Modelin 1500R kavisli VA ekranı, çarpıcı renkler, derin siyahlar ve yüksek kontrast üreterek hem görüntü içeriğine daha fazla sürükleyicilik katıyor hem de yatay ekran alanının rahatça kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca CU34P2A’nın paneli 100 Hz yenileme oranı sayesinde, hareketli görüntülerin akıcılığını daha da artırıyor. Böylece CU34P2A verimliliği büyük ölçüde artırmak için çok yerinde bir

Press Release



çözüm olduğu kadar, aynı zamanda da iş sonrasında, boş zamanda oyun ve eğlence amaçlı olarak da kullanmaya gayet uygun. Bağlanın P2 serisi monitörleri farklı modellerde (tamamı için aşağıdaki tabloya bakınız) geniş bir port çeşitliliği sunuyor. Modellerin çoğu hem eski hem de modern sistemler ile kullanmak için, endüstri standardı olan VGA, DVI, DisplayPort ve HDMI girişleri ile donatılmışken, 24P2C ve 27P2C modelleri ise en çok yönlü bağlantılara sahip, özellikle geleceğe meydan okuyan seçenekler. Monitörler, USB hubların yanı sıra bir USB-C girişine de sahip. Böylece dizüstü bilgisayarlar tek bir USB-C kablosu ile monitöre bağlanabilir. Ekran sinyali USB-C (DisplayPort alternate mode) üzerinden iletilirken, yüksek hızlı veri de aktarılabilir, bir yandan da bilgisayarın gücünü sağlayıp ve onu şarj edebilir (USB Power Delivery). Monitör, bir masaüstü bilgisayara USB çıkış kablosu kullanarak bağlandığında ve monitöre tuş takımı ve fare de bağlandığında, dahili KVM anahtarı, bağlı tuş takımı ve fareyi, iki farklı kaynak arasında pürüzsüz bir şekilde değiştirebilmeyi sağlıyor. Bu özellik, örneğin bir kullanıcının aslında iş yerinde kullandığı diz üstü bilgisayarı, 24P2C ya da 27P2C modeline sahip evine götürdüğünde yararlı olacaktır. Bu senaryoda, diz üstü bilgisayar USB-C ile monitöre bağlandığında, kullanıcı KVM anahtarı yoluyla iş diz üstü bilgisayarı ya da evdeki masa üstü kişisel bilgisayarı arasında geçiş yaparak tüm kontrolü tek bir tuş takımı/fare seti ile sağlar.

Sürdürülebilir ve verimli Güç verimliliği ve çevre düzenlemeleri açısından en güncel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, P2 modellerinin hepsi EnergyStar 8, TCO 8 ve EPEAT Gold sertifikasına sahip. Ayrıca on modelin onu da PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) yerine DC (Doğrudan Akım) kullanarak güç kaynaklı titreşimi ortadan kaldırmak için AOC’nin Flicker-Free technolojisine ve zararlı olabilecek mavi dalga boylarını azaltan ve daha düşük ortam ışığında rahat bir kullanım sunan Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) moduna sahip.

Fiyatlar ve piyasaya çıkış P2 serisi monitörlerinin piyasaya çıkış tarihleri ve üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatları: Haziran 2020 22P2DU, 22P2Q: 149 USD, 159 USD 24P2Q, 24P2C, Q24P2Q: 209 USD, 239 USD, 249 USD 27P2Q, Q27P2Q: 239 USD, 329 USD

Temmuz 2020 27P2C, U27P2: 279 USD, 429 USD

Ağustos 2020 CU34P2A: 509 USD

Daha fazla bilgi edinmek ve her monitörün teknik özelliklerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

Daha fazla bilgi için: https://eu.aoc.com/tr/

united communications GmbH Rotherstrasse 19 10245 Berlin Peter Link, Başak Evran Tel: +49 30 789076-0 E-Posta: AOC-MMD-TR@united.de



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AOC International (Europe) B.V. Prins Bernhardplein 200, 6th floor 1097 JB Amsterdam Anna Stefanczyk Tel: +31 205046950 E-Posta: anna.stefanczyk@tpv-tech.com



AOC Hakkında AOC ekran piyasasının önde gelen global markalarından biridir. Yüksek kalitesi, birinci sınıf hizmeti, çekici tasarımlarının yanı sıra rekabetçi fiyatlarla sunulan çevre dostu, ergonomik ve yenilikçi ürünleri, her geçen gün daha fazla tüketicinin, kurumsal karar alıcıların ve dağıtım ortağının AOC’ye güvenme sebepleri arasındadır. AOC, profesyonel, ev, eğlence ya da oyun olmak üzere, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren ekranlar sunar. AOC, dünyanın en büyük LCD üreticisi TPV Technology Limited’ın alt kuruluşudur. http://eu.aoc.com AOC monitörleri ile ilgili haber maillerini almak istemiyorsanız, adınızı listemizden silmemiz için lütfen bize kısa bir mail atın.

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