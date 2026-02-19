AOC, uygun fiyatlı QD-OLED monitörünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

AOC Gaming Q27G4ZD, 0.03 ms GtG tepki süresi sayesinde hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi minimum seviyeye indiriyor. Sonsuz kontrast oranı ve VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası ile gelen panel, %3 APL alanında 1000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Yazılım bölümünde ise Adaptive-Sync desteği ve NVIDIA G-SYNC Compatible sertifikasına sahip.
AOC, OLED Care özellikleriyle panel koruması sağlıyor ve monitörü 3 yıl garanti ile sunuyor. Bu garanti, kullanım koşullarına bağlı olarak yanma (burn-in) sorununu da kapsıyor. Modelin Şubat 2026 itibarıyla satışa çıkması planlanıyor. Açıklanan tavsiye edilen satış fiyatı ise 419,99 euro olarak açıklandı.
- Ekran: 27 inç, 3. nesil QD-OLED
- Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)
- Yenileme hızı: 280Hz
- Tepki süresi: 0.03 ms GtG
- Parlaklık: 1000 nit (3% APL)
- HDR: VESA DisplayHDR True Black 400
- Kontrast: Sonsuz kontrast oranı
- Senkronizasyon: Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible
- Bağlantı: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 4x USB-A (USB hub)
- Montaj: VESA 100x100 mm
- Garanti: 3 yıl (burn-in dahil)
vay be gayet iyi