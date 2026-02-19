AOC, uygun fiyatlı QD-OLED monitörünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AGON by AOC, yeni oyuncu monitörü AOC Gaming Q27G4ZD modelini tanıttı. 27 inç boyutundaki monitör, 2560x1440 çözünürlüklü (QHD) 3. nesil QD-OLED panelle geliyor ve 280Hz yenileme hızı sunuyor.

AOC Gaming Q27G4ZD, 0.03 ms GtG tepki süresi sayesinde hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi minimum seviyeye indiriyor. Sonsuz kontrast oranı ve VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası ile gelen panel, %3 APL alanında 1000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Yazılım bölümünde ise Adaptive-Sync desteği ve NVIDIA G-SYNC Compatible sertifikasına sahip.

Tam Boyutta Gör Monitör, bağlantı tarafında iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 portu ile geliyor. Ayrıca yükseklik ayarı, eğim, sağa-sola dönüş ve pivot desteği sunuyor. Bu standa ise dört adet USB-A portuna sahip USB hub eşlik ediyor ve VESA 100x100 mm montaj desteği de mevcut. OLED ekranlar söz konusu olduğunda panel ömrü bildiğiniz gibi en önemli unsurlardan biri.

AOC, OLED Care özellikleriyle panel koruması sağlıyor ve monitörü 3 yıl garanti ile sunuyor. Bu garanti, kullanım koşullarına bağlı olarak yanma (burn-in) sorununu da kapsıyor. Modelin Şubat 2026 itibarıyla satışa çıkması planlanıyor. Açıklanan tavsiye edilen satış fiyatı ise 419,99 euro olarak açıklandı.

Ekran: 27 inç, 3. nesil QD-OLED

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme hızı: 280Hz

Tepki süresi: 0.03 ms GtG

Parlaklık: 1000 nit (3% APL)

HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

Kontrast: Sonsuz kontrast oranı

Senkronizasyon: Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible

Bağlantı: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 4x USB-A (USB hub)

Montaj: VESA 100x100 mm

Garanti: 3 yıl (burn-in dahil)

