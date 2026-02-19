Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AOC, uygun fiyatlı QD-OLED monitörünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    AOC, 3. nesil QD-OLED panele sahip yeni oyuncu monitörü Q27G4ZD'yi duyurdu. 280Hz yenileme hızı, 0.03 ms tepki süresi ve 1000 nit tepe parlaklık sunan model, erişilebilir bir fiyat etiketiyle geliyor.

    AOC, uygun fiyatlı QD-OLED monitörünü tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    AGON by AOC, yeni oyuncu monitörü AOC Gaming Q27G4ZD modelini tanıttı. 27 inç boyutundaki monitör, 2560x1440 çözünürlüklü (QHD) 3. nesil QD-OLED panelle geliyor ve 280Hz yenileme hızı sunuyor. 

    AOC Gaming Q27G4ZD, 0.03 ms GtG tepki süresi sayesinde hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi minimum seviyeye indiriyor. Sonsuz kontrast oranı ve VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası ile gelen panel, %3 APL alanında 1000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Yazılım bölümünde ise Adaptive-Sync desteği ve NVIDIA G-SYNC Compatible sertifikasına sahip.

    AOC, uygun fiyatlı QD-OLED monitörünü tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Monitör, bağlantı tarafında iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 portu ile geliyor. Ayrıca yükseklik ayarı, eğim, sağa-sola dönüş ve pivot desteği sunuyor. Bu standa ise dört adet USB-A portuna sahip USB hub eşlik ediyor ve VESA 100x100 mm montaj desteği de mevcut. OLED ekranlar söz konusu olduğunda panel ömrü bildiğiniz gibi en önemli unsurlardan biri.

    AOC, OLED Care özellikleriyle panel koruması sağlıyor ve monitörü 3 yıl garanti ile sunuyor. Bu garanti, kullanım koşullarına bağlı olarak yanma (burn-in) sorununu da kapsıyor. Modelin Şubat 2026 itibarıyla satışa çıkması planlanıyor. Açıklanan tavsiye edilen satış fiyatı ise 419,99 euro olarak açıklandı.

    • Ekran: 27 inç, 3. nesil QD-OLED
    • Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)
    • Yenileme hızı: 280Hz
    • Tepki süresi: 0.03 ms GtG
    • Parlaklık: 1000 nit (3% APL)
    • HDR: VESA DisplayHDR True Black 400
    • Kontrast: Sonsuz kontrast oranı
    • Senkronizasyon: Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible
    • Bağlantı: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 4x USB-A (USB hub)
    • Montaj: VESA 100x100 mm
    • Garanti: 3 yıl (burn-in dahil)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    külbütör kapağı yağ kaçırıyor ne olur beylikdüzünden beşiktaşa nasıl gidilir mamak zirvekent neden ucuz dizel araç gaza geç tepki veriyor sadettin saran ela rümeysa cebeci yazışmaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum