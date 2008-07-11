AOC'den dijital çerçeve olarak kullanılabilen 22" LCD monitör

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Tasarım odaklı monitörleriyle tanınan AOC hazırladığı 22" boyutundaki yeni monitörü ile dikkat çekmeyi hedefliyor. Firmanın 2230Fm kod adını taşıyan "çok fonksiyonlu" yeni monitörü piyano siyahı kaplamasıyla dikkat çekerken bilgisayar bağımsız dijital çerçeve veya medya oynatıcısı olarak kullanılabiliyor. Monitör belirttiğimiz bu iki önemli esktra özelliği sahip olduğu 4-1 kart okuyucu ve AOC'nin ön yüklü, kullanıcı dostu menüsü üzerinden sağlamakta. En pahalı ve büyük dijital çerçevelerden biri olarak ta değerlendirilebilecek AOC 2230Fm'nin genel özelliklerine baktığımızda, aynı boyuttaki pek çok monitör gibi 1680x1050 çözünürlük desteğiyle geldiğini görüyoruz. 2ms tepki süresine sahip olan ürün, görüntü aktarımı için DVI ve HDCP uyumlu HDMI konnektörleriyle donatılmış durumda. Dinamik karşıtlık oranı 20000:1 olarak belirlenen ayrıca dahili hoparlörleri de bulunan yeni monitörün yurt dışında yaklaşık 400$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulmakta olduğu belirtiliyor.