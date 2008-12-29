AOpen, Atom 330 işlemcili Mini-ITX anakart hazırladı

Tam Boyutta Gör

Donanım üreticisi Aopen çift çekirdekli Atom 330 işlemcisine sahip yeni bir Mini-ITX anakart hazırladı. Nettop sınıfındaki maliyet odaklı kompakt bilgisayarlar için hazırlanan i945GCt-DN kod adlı yen anakart, 945GS + ICH7 yonga setini kullanıyor.

Sadece tek bir DDR2 bellek slotuna sahip olan ve GMA 950 serisi entegre grafik işlemciyle birlikte gelen Aopen'in yeni anakartında bir adet PCIe x1 slotuna ek olarak 3x SATA-II ve 4x USB 2.0 portlarına yer verilmiş.

Görüntü aktarımı için D-Sub konnektörünü kullanan anakart üzerinde ayrıca entegre ses ve 10/100 ethernet gibi ö zelliklere de sahip. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Mini-ITX anakartın fiyatı ise henüz netleşmiş değil.