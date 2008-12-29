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AOpen, Atom 330 işlemcili Mini-ITX anakart hazırladı

10 yıl
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOpen, Atom 330 işlemcili Mini-ITX anakart hazırladı
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Donanım üreticisi Aopen çift çekirdekli Atom 330 işlemcisine sahip yeni bir Mini-ITX anakart hazırladı. Nettop sınıfındaki maliyet odaklı kompakt bilgisayarlar için hazırlanan i945GCt-DN kod adlı yen anakart, 945GS + ICH7 yonga setini kullanıyor.

Sadece tek bir DDR2 bellek slotuna sahip olan ve GMA 950 serisi entegre grafik işlemciyle birlikte gelen Aopen'in yeni anakartında bir adet PCIe x1 slotuna ek olarak 3x SATA-II ve 4x USB 2.0 portlarına yer verilmiş.

Görüntü aktarımı için D-Sub konnektörünü kullanan anakart üzerinde ayrıca entegre ses ve 10/100 ethernet gibi ö zelliklere de sahip. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Mini-ITX anakartın fiyatı ise henüz netleşmiş değil.


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maviay1980 10 yıl
Aopen'ı sevmedim.ZOTAC Mini-ITX gayet iyi olmuş
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fright 10 yıl
j&w minix i tek geçerim. Olmamış aopen...Full hd de bile takılabilir bu makine. :P
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Confusion 10 yıl
üzerinde o entegre grafik işlemci varken bence sıkı hazırlanmış bir web sayfasın bile açmakta zorlanır
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
şuna bak abisi minicik :DD
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