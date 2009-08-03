AOpen, Nvidia ION tabanlı ve LGA775 işlemcilerle uyumlu yeni anakartını satışa sundu

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Intel tabanlı çözümlerle kıyaslandığında sunduğu yüksek grafik performansı ve sahip olduğu video yetenekleriyle mini-bilgisayar pazarına yeni bir soluk getiren Nvidia ION platformu farklı ürün ve çözümlerle yaygınlaşmaya devam ediyor. Anakart ve ekran kartlarıyla tanınan donanım üreticisi AOpen, LGA775 formundaki Intel işlemcilere destek veren, Nvidia ION çipsetli anakartını satışa sundu.

Kod adı nMCP7AUt-V olan yeni anakart paralel işlemci hızı çekirdek hızı 580MHz, paralel işlemci hızı ise 1500MHz olarak belirlenen GeForce 9400M entegre grafik yongasıyla geliyor. DirectX 10, PhysX ve CUDA desteği sunan grafik birimi ayrıca PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma yeteneği ile de dikakt çekmeyi başarıyor.

Yonga seti için aktif soğutma çözümüne yer verilen yeni anakart genel olarak sade bir tasarıma sahip. Harici ekran kartı kullanımı için üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu da bulunan anakart bu sayede uyumlu kartlarla Hybrid SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Benzer modellerden farklı olarak SO-DIMM bellek kullanan anakart, 4GB'a kadar DDR-II 1066MHz bellek desteği sunuyor.

Özellikle çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alan yeni anakart entegre grafik özelliklerine ek olarak 7.1 + 2 kanal yüksek tanımlı ses desteğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Ek olarak 3x SATA-II portuna, ve Gigabit Ethernet özelliğine sahip olan anakart, görüntü aktarımı içinse DVI ve HDMI ara birimlerini kullanıyor. AOpen nMCP7AUt-V, Japonya'da 199$'lık fiyatla satışa sunulmuş durumda.

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