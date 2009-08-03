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AOpen, Nvidia ION tabanlı ve LGA775 işlemcilerle uyumlu yeni anakartını satışa sundu

9 yıl
8,9b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOpen, Nvidia ION tabanlı ve LGA775 işlemcilerle uyumlu yeni anakartını satışa sundu
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Intel tabanlı çözümlerle kıyaslandığında sunduğu yüksek grafik performansı ve sahip olduğu video yetenekleriyle mini-bilgisayar pazarına yeni bir soluk getiren Nvidia ION platformu farklı ürün ve çözümlerle yaygınlaşmaya devam ediyor. Anakart ve ekran kartlarıyla tanınan donanım üreticisi AOpen, LGA775 formundaki Intel işlemcilere destek veren, Nvidia ION çipsetli anakartını satışa sundu.

Kod adı nMCP7AUt-V olan yeni anakart paralel işlemci hızı çekirdek hızı 580MHz, paralel işlemci hızı ise 1500MHz olarak belirlenen GeForce 9400M entegre grafik yongasıyla geliyor. DirectX 10, PhysX ve CUDA desteği sunan grafik birimi ayrıca PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar (1080p) için donanımsal hızlandırma yeteneği ile de dikakt çekmeyi başarıyor.

Yonga seti için aktif soğutma çözümüne yer verilen yeni anakart genel olarak sade bir tasarıma sahip. Harici ekran kartı kullanımı için üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu da bulunan anakart bu sayede uyumlu kartlarla Hybrid SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Benzer modellerden farklı olarak SO-DIMM bellek kullanan anakart, 4GB'a kadar DDR-II 1066MHz bellek desteği sunuyor.

Özellikle çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alan yeni anakart entegre grafik özelliklerine ek olarak 7.1 + 2 kanal yüksek tanımlı ses desteğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Ek olarak 3x SATA-II portuna, ve Gigabit Ethernet özelliğine sahip olan anakart, görüntü aktarımı içinse DVI ve HDMI ara birimlerini kullanıyor. AOpen nMCP7AUt-V, Japonya'da 199$'lık fiyatla satışa sunulmuş durumda.

AOpen, Nvidia ION tabanlı ve LGA775 işlemcilerle uyumlu yeni anakartını satışa sundu
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AOpen, Nvidia ION tabanlı ve LGA775 işlemcilerle uyumlu yeni anakartını satışa sundu
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XivA 9 yıl
optik port bile yok. nasıl bir htpc olacak bu :) PS/2 ler ne işe yarıyor bu devirde anlamak zor. tasarım yapanı mı yoksa üretimine izin verenimi dövmeli bilmiyorum :D
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CaReTTa_99 9 yıl
Ya arkadaşlar tamam tasarım kötü veya kalitede yok ama kimsede demiyor ki ; DVİ ve HDMI çıkışları var ?
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t.baris 9 yıl
a openin eski anakartlarda takozdu buda milennium takozu
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K.Kahriman 9 yıl
aopen kasa yapmaya devam etsin . hem 199 dolara satıyorlar hemde katı kapasitör yapmıyorlar . 205 dolara sat ama yeni teknoloji kullan
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NecroCyber-777 9 yıl
AOPEN ne anlasın anakart yapmaktan ya bırakın allah aşkına bu işi ustalarına bırakın
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yekoo 9 yıl
pahalı olmasına katılmakla beraber katı kapasitör olayına bu kadar takılmasına anlayamıyorum. bu kartla oc yapılmayacak yada onlarca sene kullanılmayacak o yüzden katı kapasitör sadece GÖZ boyama olur... bunun dışında köprüdeki soğutucuyla Aopen bir kez daha KALİTESİZLİĞİNİ göstermiş o ne ole ya hiçmi göz yok bu adamlarda eski amd soğutucularınımı kullandılar ne yaptılar anlamak zor. son olarak bu kart bu parayı asla etmez...
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01Mrt 9 yıl
ram slotları bana acayip geldi... hiç ddr2 gibi durmuyor... :))
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altanelk 9 yıl
harbiden çok para cinowell arkadaşın dedigi gibi çok daha iyi sistem toplanır bu paraya
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modifci 9 yıl
fireball da j&w ful katı kapasitörlü mını 780 g 159 $ reklam olmasın ama :D
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Thehunt 9 yıl
:)
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Regor 9 yıl
Fiyat çok yüksek. Kalite hiç yok. Kapasitörler taş devrinden kalma. Gereksiz bir kart.
Bu fiyat rahatlıkla AMD Sempron işlemci ve 780G anakart alınır.
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