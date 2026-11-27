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Oynat Apartmanlarda ev tipi prizden elektrikli araç şarj etme dönemi sona eriyor. Yeni Bina Yangın Yönetmeliği ile kapalı otoparklardaki şarj alanları kat kapasitesine göre sınırlandırılıyor. Doğrudan çıkışı olan katlarda park kapasitesinin yüzde 20’sine, diğer katlarda ise yüzde 10’una kadar şarj sistemi kurulabilecek. Güvenlik için acil elektrik kesme butonu ve yangın alarmı da zorunlu olacak. Yeni kurallar 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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27 Kasım’da Resmî Gazete’de yayımlanan Bina Yangın Yönetmeliği, elektrikli araçların apartman ve site otoparklarında nasıl şarj edileceğini yeniden düzenliyor. Müstakil konutlar dışında ev tipi prizden şarj bağlantısı yasaklanırken kapalı otoparklarda kurulabilecek şarj noktalarının sayısı kata göre belirlenecek. Yeni yönetmelik 1 Ocak 2028’de yürürlüğe girecek.

Kontrol kutulu taşınabilir kablolar da kapsamda

Yönetmeliğin 60. maddesine göre, müstakil konutlar dışındaki yapılarda elektrikli araçlar ev tipi prize bağlanan şarj kablosuyla şarj edilemeyecek. Kablonun üzerinde kontrol ünitesi ve güvenlik protokolü bulunması da istisna sağlamayacak. Örneğin apartman otoparkında standart prize takılan, üzerinde kontrol kutusu bulunan taşınabilir şarj kablosu da bu hükme tabi olacak. Şarj sistemi kurulumlarının Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne ve ilgili standarda uygun yapılması gerekecek.

Kapalı otoparkta şarj noktası sayısı kata göre değişecek

Yönetmelik, doğrudan dışarıya araç giriş-çıkışı olan katlarda park kapasitesinin yüzde 20’sine, diğer katlarda ise yüzde 10’una kadar şarj sistemi kurulmasını esas alıyor. Örneğin, doğrudan dışarıya açılan 50 araçlık bir katta 10, dışarıya doğrudan bağlantısı bulunmayan 50 araçlık bir katta ise 5 park yerine kadar şarj sistemi kurulabilecek.

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Bir katta fiziki koşullar nedeniyle yeterli yer bulunamazsa toplam oran korunarak şarj noktaları diğer katlara kaydırılabilecek. Şarja erişim yine yetersiz kalırsa bina sahibi veya yöneticisi ihtiyacı karar defterine işleyip yerel itfaiyeye yazılı başvuru yapabilecek. İtfaiye, araçların manevra alanını, kaçış yollarını, yangın güvenlik sistemlerini ve elektriği kesme noktalarının konumunu değerlendirerek ilave şarj noktalarına yazılı olarak uygunluk verebilecek.

Acil elektrik kesme butonu zorunlu olacak

Kapalı ve katlı açık otoparklarda şarj alanından yangının diğer bölümlere yayılmasını önleyecek tedbirler alınacak. Otomatik algılama ve uyarı sisteminin gerekli olduğu yerlerde uygun yangın algılama ve erken uyarı sistemi kurulacak. Ayrıca acil durumda şarj sisteminin elektriğini hızla kesebilen bir buton bulunacak. Araçların asansörle alındığı kapalı otoparklarda ise şarj sistemi kurulamayacak.

Mevcut şarj sistemleri de kapsama giriyor

Yönetmeliğin 141. maddesi, ilgili şarj hükümlerini hâlihazırda şarj sistemi bulunan veya sonradan sistem kurulacak mevcut binalara da uyguluyor. Geçici 4. maddeye göre, bu kapsamda tedbir alması gereken mevcut binalara 1 Ocak 2028’den itibaren bir yıl süre verilecek. Dolayısıyla mevcut bir apartmanda şarj ünitesi bulunuyorsa, uyum değerlendirmesinde cihazın yanı sıra otoparktaki yerleşim ve yangın güvenliği tedbirleri de dikkate alınacak.

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Apartmanda elektrikli araç şarjı değişiyor: Ev tipi prize yasak

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