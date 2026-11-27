Yapay Zeka Özeti:
- Apartmanlarda ev tipi prizden elektrikli araç şarj etme dönemi sona eriyor. Yeni Bina Yangın Yönetmeliği ile kapalı otoparklardaki şarj alanları kat kapasitesine göre sınırlandırılıyor. Doğrudan çıkışı olan katlarda park kapasitesinin yüzde 20’sine, diğer katlarda ise yüzde 10’una kadar şarj sistemi kurulabilecek. Güvenlik için acil elektrik kesme butonu ve yangın alarmı da zorunlu olacak. Yeni kurallar 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.
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Kontrol kutulu taşınabilir kablolar da kapsamda
Yönetmeliğin 60. maddesine göre, müstakil konutlar dışındaki yapılarda elektrikli araçlar ev tipi prize bağlanan şarj kablosuyla şarj edilemeyecek. Kablonun üzerinde kontrol ünitesi ve güvenlik protokolü bulunması da istisna sağlamayacak. Örneğin apartman otoparkında standart prize takılan, üzerinde kontrol kutusu bulunan taşınabilir şarj kablosu da bu hükme tabi olacak. Şarj sistemi kurulumlarının Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne ve ilgili standarda uygun yapılması gerekecek.
Kapalı otoparkta şarj noktası sayısı kata göre değişecek
Bir katta fiziki koşullar nedeniyle yeterli yer bulunamazsa toplam oran korunarak şarj noktaları diğer katlara kaydırılabilecek. Şarja erişim yine yetersiz kalırsa bina sahibi veya yöneticisi ihtiyacı karar defterine işleyip yerel itfaiyeye yazılı başvuru yapabilecek. İtfaiye, araçların manevra alanını, kaçış yollarını, yangın güvenlik sistemlerini ve elektriği kesme noktalarının konumunu değerlendirerek ilave şarj noktalarına yazılı olarak uygunluk verebilecek.
Acil elektrik kesme butonu zorunlu olacak
Kapalı ve katlı açık otoparklarda şarj alanından yangının diğer bölümlere yayılmasını önleyecek tedbirler alınacak. Otomatik algılama ve uyarı sisteminin gerekli olduğu yerlerde uygun yangın algılama ve erken uyarı sistemi kurulacak. Ayrıca acil durumda şarj sisteminin elektriğini hızla kesebilen bir buton bulunacak. Araçların asansörle alındığı kapalı otoparklarda ise şarj sistemi kurulamayacak.
Mevcut şarj sistemleri de kapsama giriyor
Yönetmeliğin 141. maddesi, ilgili şarj hükümlerini hâlihazırda şarj sistemi bulunan veya sonradan sistem kurulacak mevcut binalara da uyguluyor. Geçici 4. maddeye göre, bu kapsamda tedbir alması gereken mevcut binalara 1 Ocak 2028’den itibaren bir yıl süre verilecek. Dolayısıyla mevcut bir apartmanda şarj ünitesi bulunuyorsa, uyum değerlendirmesinde cihazın yanı sıra otoparktaki yerleşim ve yangın güvenliği tedbirleri de dikkate alınacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Çin'de sürücüsüz araçlar gece boyunca kendi kendine hareket etti
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli
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