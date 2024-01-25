Apler Gezeravcı bugün ISS'te hangi deneyi yapacak?

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) bilimsel deneylerine devam ediyor. Alper Gezeravcı, bugün “ALGALSPACE” ismindeki deney üzerinde çalışacak.

Uzayda mikroalg üretimi denenecek

ALGALSPACE deneyinin proje yöneticiliğini İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Didem Özçimen üstleniyor. Deney kapsamında, Türk bilim insanlarının Antarktika Ulusal Bilim Seferi’nde topladığı mikroalglerin uzayda üretimi denenecek. Ilıman koşullara elverişli mikroalgler ile karşılaştırılacak ve çeşitli analizler gerçekleştirilecek.

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Mikroalgler, su içinde yaşayan küçük bitkilerdir ve fotosentez yaparak karbondioksiti oksijene çevirebilirler. Mikroalgler, insanlığın uzaydaki hayatı için kritik öneme sahip olabilir.

Gelecekte hem uzay görevlerinde hem de uzay yaşamında alglerin yenilenebilir ve sürdürülebilir bir üretimin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Kullanım potansiyeli belirlenecek. Özelikle gıda, sağlık ve çevre açısından insanlığa fayda sağlayacak. Alglerden üretilecek katma değeri yüksek ürünler, ekonomik ve biyo-ekonomik kalkınma için kritik öneme sahip olabilir.

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