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    Anlık Bildirim

    Apler Gezeravcı bugün ISS'te hangi deneyi yapacak?

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dün başladığı ALGALSPACE ismindeki deneyi bugün devam ettirecek. ALGALSPACE deneyi hakkında detaylar neler?                   
    Apler Gezeravcı bugün ISS'te hangi deneyi yapacak? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) bilimsel deneylerine devam ediyor. Alper Gezeravcı, bugün “ALGALSPACE” ismindeki deney üzerinde çalışacak.

    Uzayda mikroalg üretimi denenecek

    ALGALSPACE deneyinin proje yöneticiliğini İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Didem Özçimen üstleniyor. Deney kapsamında, Türk bilim insanlarının Antarktika Ulusal Bilim Seferi’nde topladığı mikroalglerin uzayda üretimi denenecek. Ilıman koşullara elverişli mikroalgler ile karşılaştırılacak ve çeşitli analizler gerçekleştirilecek.

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    Mikroalgler, su içinde yaşayan küçük bitkilerdir ve fotosentez yaparak karbondioksiti oksijene çevirebilirler. Mikroalgler, insanlığın uzaydaki hayatı için kritik öneme sahip olabilir.

    Gelecekte hem uzay görevlerinde hem de uzay yaşamında alglerin yenilenebilir ve sürdürülebilir bir üretimin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Kullanım potansiyeli belirlenecek. Özelikle gıda, sağlık ve çevre açısından insanlığa fayda sağlayacak. Alglerden üretilecek katma değeri yüksek ürünler, ekonomik ve biyo-ekonomik kalkınma için kritik öneme sahip olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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