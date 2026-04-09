APP plakalara yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Son dönemde araç sahiplerinin gündeminde olan APP plaka konusunda önemli bir düzenleme yapıldı. “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”te gerçekleştirilen değişiklikle birlikte standart dışı plaka basımında sorumluluk artık daha net şekilde plaka basmaya yetkili kuruluşlara yüklendi.
APP plakalar ücretsiz değiştirilecek
Aslında bu adım, uzun süredir devam eden bir sorunun devamı niteliğinde. Türkiye’de özellikle son yıllarda APP plakalar yaygınlaşmış, daha estetik göründüğü düşünülen kalın ve farklı fontlu karakterler tercih edilmişti. Ancak bu plakalar, Plaka Tanıma Sistemleri’nde hatalı okumaya yol açtığı için hem trafik denetimlerinde hem de güvenlik uygulamalarında ciddi sorunlar yaratıyordu.
Yapılan son düzenleme, hem sürücüleri mağdur etmemeyi hem de standart dışı üretimin önüne geçmeyi hedefliyor.
