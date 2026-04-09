APP plakalara yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Son dönemde araç sahiplerinin gündeminde olan APP plaka konusunda önemli bir düzenleme yapıldı. “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”te gerçekleştirilen değişiklikle birlikte standart dışı plaka basımında sorumluluk artık daha net şekilde plaka basmaya yetkili kuruluşlara yüklendi.

APP plakalar ücretsiz değiştirilecek

Tam Boyutta Gör Yeni düzenleme ile "Plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için plaka basım talep belgesi aranmaz. Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilir" fıkrası eklendi.

Aslında bu adım, uzun süredir devam eden bir sorunun devamı niteliğinde. Türkiye’de özellikle son yıllarda APP plakalar yaygınlaşmış, daha estetik göründüğü düşünülen kalın ve farklı fontlu karakterler tercih edilmişti. Ancak bu plakalar, Plaka Tanıma Sistemleri’nde hatalı okumaya yol açtığı için hem trafik denetimlerinde hem de güvenlik uygulamalarında ciddi sorunlar yaratıyordu.

Yapılan son düzenleme, hem sürücüleri mağdur etmemeyi hem de standart dışı üretimin önüne geçmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: