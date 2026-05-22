    Apple dolandırıcılara geçit vermedi: App Store'da 2.2 milyar dolarlık işlem engellendi!

    Apple, 2025'te 2 milyondan fazla sorunlu uygulama başvurusunu reddetti ve dolandırıcılık amaçlı 1.1 milyardan fazla hesabın oluşturulmasını engelledi. İşte raporun ayrıntıları:

    apple app store 2025 güvenlik raporu Tam Boyutta Gör
    Apple, 2025 yılında 2.2 milyar dolardan fazla potansiyel dolandırıcılık işlemini engellediğini açıkladı. Bu, şirketin insan incelemesiyle birlikte makine öğrenimi teknolojisini kullanarak App Store genelinde güvenliği sıkılaştırma çabasının bir parçası. Şirket ayrıca geçen yıl 2 milyondan fazla uygulama başvurusunu reddetti ve 1.1 milyardan fazla sahte müşteri hesabı oluşturma girişimini durdurdu.

    Apple App Store 2025 güvenlik raporu

    • 1.1 milyardan fazla sahte müşteri hesabı durduruldu
    • 138.000'den fazla geliştirici kaydı reddedildi
    • Korsan mağazalardan 28.000 yasadışı uygulamayı engellendi
    • 9.1 milyondan fazla uygulama başvurusu incelendi
    • 2 milyondan fazla başvuru App Store yönergelerini ihlal ettiği gerekçesiyle reddedildi
    • Spam, kopya veya yanıltıcı nedenle 371.000'den fazla başvuru reddedildi
    • Gizlilik ihlali nedeniyle 443.000'den fazla başvuru reddedildi
    • 1.3 milyardan fazla App Store değerlendirmesi ve yorumu işlemden geçirildi
    • 195 milyon sahte değerlendirme ve yorum gösterilmeden engellendi
    • App Store arama sonuçlarında 7.800 yanıltıcı uygulamanın çıkması engellendi
    • 11.500 uygulamanın App Store listelerinde görünmesi engellendi
    • 2.2 milyar dolardan fazla potansiyel dolandırıcılık işlemi engellendi
    • 5.4 milyondan fazla çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler engellendi

    Apple, dünya genelinde 175 mağazada haftalık 850 milyondan fazla ziyaretçinin App Store'a geldiğini, bu nedenle dolandırıcılık önleme ve platform güvenliğinin şirket için önemli bir odak noktası olduğunu söylüyor.

    Tespit için insan incelemesiyle birlikte makine öğrenimi sistemleri kullanılıyor

    Apple, dolandırıcıların artık sahte yorumlar oluşturmak, uygulama sıralamalarını manipüle etmek, kullanıcılara spam göndermek ve sahte uygulamaları yaymak için bot ağları ve yapay zeka gibi gelişmiş yöntemler kullandığını bildirdi. Şirket, Güvenilirlik ve Güvenlik ekiplerinin şüpheli faaliyetleri daha hızlı ve daha yüksek doğrulukla belirlemek için insan denetimiyle birlikte gelişmiş makine öğrenimi sistemleri kullandığını söylüyor.

    Apple, geçtiğimiz yıl dolandırıcılık ihtimali nedeniyle yaklaşık 193.000 geliştirici hesabını sonlandırdı ve platforma giremeden 138.000'den fazla geliştirici kaydını reddetti. Şirket ayrıca dolandırıcılık ve kötüye kullanımla ilişkili 40.4 milyon müşteri hesabını da devre dışı bıraktı.

    App Store dışı mağazalara dikkat!

    Apple ayrıca korsan mağazalar aracılığıyla dağıtılan 28.000 yasadışı uygulamayı engelledi. Bunlar arasında kötü amaçlı yazılım bulaşmış uygulamalar, kumar uygulamaları, korsan yazılımlar ve güvenli App Store uygulamalarının değiştirilmiş sürümleri yer alıyordu. Şirket ayrıca yalnızca geçen ay App Store veya onaylanmış alternatif pazarlar dışında dağıtılan uygulamaların yüklenmesi veya başlatılmasına yönelik yaklaşık 2.9 milyon girişimi engellediğini açıkladı.

    Apple, yapay zeka geliştirme araçlarının yükselişinin App Store inceleme ekibi tarafından alınan uygulama başvurularının sayısını önemli ölçüde artırdığını da söylüyor. Geçtiğimiz yıl Apple, 9.1 milyondan fazla uygulama başvurusunu incelemiş, platforma 306.000'den fazla yeni geliştiriciyi kabul etmiş. Ancak, 2 milyondan fazla başvuru App Store yönergelerini ihlal ettiği gerekçesiyle reddedilmiş. Bunların arasında gizlilik ihlali nedeniyle reddedilen 443.000'den fazla başvuru ve spam, mevcut uygulamaları kopyalama veya kullanıcıları yanıltma nedeniyle engellenen 371.000'den fazla başvuru yer alıyor.

    Apple'ın onayından sonra işlevlerini değiştiren uygulamalar

    Apple, aldatıcı uygulamalara da (bait-and-switch) dikkat çekti. Bunlar, başlangıçta inceleme sırasında zararsız görünen (bulmaca veya hesap makinesi uygulaması gibi) ancak onaylandıktan sonra işlevlerini değiştirerek dolandırıcılık veya mali sahtekarlık yapan uygulamalar. 2025 yılında bu tür uygulamalara karışan yaklaşık 59.000 uygulamanın kaldırıldığı belirtildi. Apple’ın TestFlight platformunda da kontroller sıkılaştırıldı ve güvenlik veya dolandırıcılık endişeleri nedeniyle 2.5 milyondan fazla uygulama başvurusu engellendi.

    Milyonlarca sahte değerlendirme ve yorum engellendi

    Apple, 2025’te 1.3 milyardan fazla App Store değerlendirmesi ve yorumu işlemden geçirdiğini belirtti. Bunlardan yaklaşık 195 milyon sahte değerlendirme ve yorum, kullanıcılara gösterilmeden engellendi. Ayrıca App Store arama sonuçlarında yaklaşık 7.800 yanıltıcı uygulamanın görünmesini engelledi ve 11.500 uygulamanın daha App Store listelerinde görünmesini engelledi.

    Çalıntı kredi kartıyla yapılan işlemler

    Ödeme tarafında ise Apple, geçen yıl 5.4 milyondan fazla kredi kartının dolandırıcılık amaçlı alışverişlerde kullanılmasını engellediğini açıkladı. Yaklaşık 2 milyon kullanıcı hesabının da daha fazla işlem yapması yasaklandı.

    Apple: Bunlar çocuk uygulaması değil!

    Apple, genç kullanıcılar için güvenliği artırmak amacıyla tasarlanmış Ekran Süresi, Satın Alma İzni ve daha sıkı Çocuk kategorisi yönergeleri gibi araçlara dikkat çekti. Apple, yalnızca geçen sene standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle 5.000'den fazla uygulamanın Çocuk kategorisinde görünmesini reddetti.

    Yapay zeka destekli dolandırıcılık ve sahtekarlık girişimleri daha da karmaşık hale gelirken, Apple’ın App Store güvenliğini korumak için otomatik tespit sistemlerine daha fazla odaklandığı, doğruluğu artırmak için insan inceleme ekiplerinden de yararlandığı görülüyor.

