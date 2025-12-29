App Store krizi derinleşiyor: Apple'dan üst mahkemeye başvuru

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın App Store politikaları mücadelesi yeni bir aşamaya taşındı. Şirket, İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi'nin verdiği 2 milyar dolarlık tazminat kararına karşı itiraz sürecini genişletiyor. Daha önce başarısız olan girişimin ardından bu kez dosya İngiltere Temyiz Mahkemesi'ne taşınacak.

Apple üst mahkemeye gidiyor

Kaçıranlar için söz konusu dava, İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi'nin (CAT) Apple'ın 2015-2020 yılları arasında App Store üzerinden pazardaki hâkim konumunu kötüye kullandığına hükmetmesiyle kritik bir noktaya gelmişti. Mahkeme, Apple'ın iOS ekosisteminde uygulama dağıtımını yalnızca App Store ile sınırlandırdığını ve geliştiricilerden alınan komisyon oranlarının adil olmadığını belirtmişti.

CAT kararında, "makul" bir komisyon oranının yüzde 15-20 aralığında olması gerektiği değerlendirilirken, Apple'ın çoğu geliştiriciden yüzde 30'a varan kesintiler yaptığına dikkat çekildi. Bu farkın önemli bir bölümünün doğrudan kullanıcı fiyatlarına yansıdığı, dolayısıyla tüketicilerin de maddi olarak etkilendiği belirtiliyor. Dolayısıyla tazminatın, 2015-2024 yılları arasında App Store üzerinden alışveriş yapan İngiltere'deki kullanıcılara dağıtılmasına karar verildi.

App Store'un güvenlik ve geliştirici desteğine vurgu

Apple ise karara karşı savunmasında App Store'un güvenli, denetlenmiş ve geliştiricilerin büyümesine katkı sağlayan bir platform sunduğunu vurguluyor. Şirket, mahkemenin komisyon hesaplamasında kesin piyasa verileri yerine varsayımlara dayandığını ve bunun hukuki açıdan sorunlu olduğunu öne sürüyor.

Bu dava, Apple'ın Avrupa genelinde karşı karşıya kaldığı düzenleyici baskının yalnızca bir parçası. Şirket, daha önce Avrupa Birliği'nde müzik uygulamalarıyla ilgili benzer gerekçelerle milyarlarca dolarlık cezalara itiraz etmişti. İngiltere'deki sürecin üst mahkemeye taşınması durumunda davanın yıllarca sürebileceği ve App Store'un iş modelini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Apple'ın itirazı kabul edilse de edilmese de, App Store'un komisyon yapısı ve rekabet kuralları Avrupa'da uzun süre daha tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

