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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    App Store platformunda 6 günlük ücretsiz içerik maratonu başladı

    Noel tatilini başlaması ile birlikte Apple da kendi mağazasına trafiği arttırmak amacıyla ücretsiz içerik kampanyasına başladı. Her gün bir oyun ve uygulama ücretsiz olacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    App Store platformunda 6 günlük ücretsiz içerik maratonu başladı
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    Hristiyan ülkelerde Noel tatili olarak kutlanan 1 Ocak öncesi pek çok önemli kampanyanın da ateşleyicisi oluyor. Oyun mağazalarındaki hediye oyun ve indirim yarışına Apple da katılmış durumda.

    6 gün boyunca devam edecek

    Yapılan açıklamaya göre 24 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında App Store üzerinde her gün bir içerik ücretsiz olarak verilecek. Mağazanın ana sayfası veya Bugün sekmesinde hediye içerikleri bulmak mümkün olacak.

    Ayrıca Bkz. "Fortnite kendi battle royale kurallarınızı belirlemenize izin verecek"

    24 Aralık 2019 itibariyle mağazada Looney Tunes World of Mayhem oyunu ve Canvas düzenleme uygulaması ücretsiz hale gelmiş durumda. Sonraki günlerde de bu şekilde bir uygulama ve bir oyun olarak devam etmesi bekleniyor.

    App Store yıllar önce her hafta ücretsiz bir uygulama ve yılın son 12 gününde ücretsiz uygulamalar şeklinde ilgi çeken kampanyalar yapmıştı ancak son dönemde bu tarz hediyelere pek yanaşmıyordu.

    Canva: Logo, Fotoğraf Tasarım Canva: Logo, Fotoğraf Tasarım Canva: Logo, Fotoğraf Tasarım Canva: Logo, Fotoğraf Tasarım Canva Pty Ltd Fotoğraf ve Video Ücretsiz 308.8 MB

    Looney Tunes™ World of Mayhem Looney Tunes™ World of Mayhem Looney Tunes™ World of Mayhem Looney Tunes™ World of Mayhem Scopely - Top Free Apps and Games LLC Oyunlar Ücretsiz 329.3 MB



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    napolyon94 14 dk.
    Canva zaten ucretsizdi, aylik 55 lira odemesi vardi. Az evvel kontrol ettim, ucretsiz olan ne?
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    castigatetr 19 dk.
    Ayrıca bunu ileti veya bilgilendirme mesajı ile kullanıcılara bildirim gelse tadından yenmez.. 😉
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