App Store platformunda 6 günlük ücretsiz içerik maratonu başladı

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Hristiyan ülkelerde Noel tatili olarak kutlanan 1 Ocak öncesi pek çok önemli kampanyanın da ateşleyicisi oluyor. Oyun mağazalarındaki hediye oyun ve indirim yarışına Apple da katılmış durumda.

6 gün boyunca devam edecek

Yapılan açıklamaya göre 24 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında App Store üzerinde her gün bir içerik ücretsiz olarak verilecek. Mağazanın ana sayfası veya Bugün sekmesinde hediye içerikleri bulmak mümkün olacak.

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24 Aralık 2019 itibariyle mağazada Looney Tunes World of Mayhem oyunu ve Canvas düzenleme uygulaması ücretsiz hale gelmiş durumda. Sonraki günlerde de bu şekilde bir uygulama ve bir oyun olarak devam etmesi bekleniyor.

App Store yıllar önce her hafta ücretsiz bir uygulama ve yılın son 12 gününde ücretsiz uygulamalar şeklinde ilgi çeken kampanyalar yapmıştı ancak son dönemde bu tarz hediyelere pek yanaşmıyordu.

Canva: Logo, Fotoğraf Tasarım Canva Pty Ltd Fotoğraf ve Video Ücretsiz 308.8 MB

Looney Tunes™ World of Mayhem Scopely - Top Free Apps and Games LLC Oyunlar Ücretsiz 329.3 MB