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    Apple, yeni akıllı ev ürünlerini 13 Ekim'de tanıtacak

    Apple, 13 Ekim etkinliğini resmî olarak duyurdu. "Welcome home" teması açıkça akıllı ev ürünlerine işaret ediyor: HomePad, yeni Apple TV 4K ve HomePod mini 2 tanıtılabilir.

    Apple 13 Ekim Tam Boyutta Gör
    Apple, 13 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan yeni ürün lansmanını duyurdu. Apple'ın duyurusunun uzun zamandır konuşulan akıllı ev merkezi, yeni Apple TV 4K ve yenilenmiş HomePod mini de dahil olmak üzere yeni akıllı ev ürünlerine odaklanması bekleniyor.

    Apple "Welcome home" etkinliğinde neler tanıtılacak?

    Akıllı ev merkezi, iPad ile HomePod arasında geçiş gibi olan tamamen yeni bir cihaz. 6 inç kare ekrana sahip olacağı ve akıllı ev ürünlerini kontrol etme, FaceTime aramaları yapma, video izleme, haber ve hava durumu bilgilerini alma, takvim etkinliklerinden haberdar olma ve daha fazlası için çok kişili bir cihaz olarak tasarlandığı söyleniyor. Siri yapay zekasıyla entegre olacak ve sesli komutlar ana etkileşim yöntemi olacak.

    Duvara monte edilecek bir versiyon ve iMac G4'e benzer bir tasarıma sahip yarım kubbe hoparlör tabanına sahip bir versiyon olacak. Kamera ve varlık sensörü, odada bir kişi olduğunda bunu algılayacak ve cihaz, kim olduğunu belirleyerek widget'lar ve uygulamalar içeren özelleştirilmiş bir arayüz gösterecek. Fiyatının yaklaşık 350 dolar civarında olması bekleniyor.

    HomePod mini, yeni renkler, geliştirilmiş Wi-Fi ve Bluetooth için N1 ağ çipi ve Siri AI'ı destekleyecek daha hızlı S serisi işlemci ile gelecek. Apple TV 4K ise A19 veya A19 Pro çipi, RAM yükseltmesi, HomePod mini ile aynı N1 çipi ve yeni Siri uzaktan kumandası ile gelecek.

    Geliştirme aşamasında olan OLED iPad mini de bu etkinlikte tanıtılabilir. Yeni iPad mini 8'nin daha hızlı çip ve suya dayanıklı tasarımla gelmesi bekleniyor.

    Apple'ın 13 Ekim etkinliği nasıl olacak henüz belli değil. Yeni ürünler önceden kaydedilmiş bir video ile mi tanıtılacak yoksa basın sayfasından mı duyurulacak bilinmiyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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