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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, 20. yılına özel iPhone modeli için tasarım çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, iki düz ve iki kavisli olmak üzere dört farklı prototip test ediyor. Dört kenarı kavisli tasarım, bir milimetrelik ince çerçeveleriyle neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekran sunuyor. Ön ve arka cam yüzeyleri birleştiren ince metal yapı, teknoloji dünyasında büyük merak uyandırıyor. Özel serinin 2027 sonbaharında tanıtılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone'un 20. yıl dönümüne özel olarak 2027'de piyasaya sürmesi beklenen yeni modeller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe'e göre şirket, yıl dönümü iPhone'u için iki farklı tasarım yaklaşımını değerlendiriyor. Toplamda dört prototip üzerinde çalışıldığı ve bunların ikisinin düz, diğer ikisinin ise dört kenarı da kavisli cam tasarıma sahip olduğu belirtiliyor.

Ancak bu durum Apple'ın dört ayrı modeli piyasaya süreceği anlamına gelmiyor. Şirketin Pro ve Pro Max modelleri için iki farklı tasarımı test ediyor olması veya düz camlı prototipleri alternatif tasarım olarak değerlendirmesi de ihtimaller arasında. Bir diğer olasılık ise düz camlı modellerin daha sonra piyasaya sürülecek standart iPhone 20 serisine ait olması. Apple'ın 20. yıl dönümü modellerini hangi isimlendirmeyle sunacağı henüz bilinmediğinden ürün gamının nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.

Dört kenarı kavisli cam tasarımı neredeyse çerçevesiz görünüm sunacak

İddiaya göre yeni modellerde ekran çerçeveleri yaklaşık 1 mm kalınlığında olacak. Camın kenarlardaki kavisli yapısı, çerçevelerin karşıdan bakıldığında neredeyse tamamen kaybolmasını sağlayacak. Böylece cihazın ön yüzünde neredeyse çerçevesiz bir ekran görünümü elde edilecek.

Apple'ın bu tasarım üzerinde yaklaşık üç yıldır çalıştığı ve geliştirme sürecinde birden fazla revizyon gerçekleştirdiği belirtiliyor. İlk prototiplerde camın çok daha belirgin şekilde kıvrıldığı, ancak sonraki aşamalarda bu kavislerin azaltıldığı ifade ediliyor. Tasarımın henüz kesinleşmediği ve şirketin farklı seçenekleri değerlendirmeye devam ettiği aktarılıyor.

iPhone 20 Pro Max kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Bu iddialar, Bloomberg'den Mark Gurman'ın Ağustos 2026'da paylaştığı bilgilerle de örtüşüyor. Gurman, Apple'ın 2027 için hazırladığı özel iPhone tasarımında daha önce metal çerçevenin yerini çok daha geniş cam yüzeylerin aldığı iddialı bir yaklaşımı rafa kaldırdığını bildirmişti. Buna karşın yeni tasarımın ön ve arka tarafta kavisli cam panelleri, bu iki yüzeyi birbirine bağlayan ince bir metal çerçeveyle birleştirmesi bekleniyor.

iPhone 20 Pro için ekran koruyucu örnekleri ortaya çıktı

Son günlerde iPhone'un 20. yıl dönümü modellerine ilişkin tasarım sızıntıları da hız kazandı. İnternette ortaya çıkan ekran koruyucu örnekleri, dört kenarı kavisli bir ekran yapısını ve oldukça ince çerçeveleri gösteriyor. Ice Universe ise bu örneklerin daha fazla kavis içeren erken dönem tasarımını yansıttığını öne sürüyor.

Ice Universe, sektör kaynaklarının kavisli cam tasarımına büyük ilgi gösterdiğini ve bazılarının katlanabilir iPhone'dan daha çok bu yeni modeli beklediğini de sözlerine ekliyor. Apple'ın 20. yıl dönümüne özel iPhone modellerini 2027 sonbaharında tanıtması bekleniyor.

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Apple, 20. yıla özel iPhone için iki farklı tasarım deniyor

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