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Apple, 2010 yılında 22 inçlik Dokunmatik iMac'i duyurabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple, 2010 yılında 22 inçlik Dokunmatik iMac'i duyurabilir
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27 Ocak'ta merakla beklenen tablet çözümü üzerindeki perdeyi kaldırması beklenen Apple, önümüzdeki dönemde hepsi bir arada bilgisayarı iMac'lerde dokunmatik panele yer verebilir.

Digitimes, Çin'li yayın organı Commercial Times'a dayandırdığı haberinde, Apple'ın 21.5 ve 27 inçlik iMac modellerinin yanında 2010 yılı içersinde dokunmatik ekranlı 22 inçlik iMac'i satışa sunacağını iddiasına yer verdi. Apple'ın yeni bilgisayarın üretiminde uzun yıllardır birlikte çalıştığı Quanto'nun yanı sıra dokunmatik panel üretimi için Tayvan merkezli Sintek Photronic ile ortak çalışacağı belirtildi.

Apple; 2007 yılında Fingerworks'ü satın almış, 2009 yılının başında Multi-Touch patentini yasal sahibi olmuştu. Multi-Touch'ı ilk olarak iPhone ile kullanıcılara sunan firma, ardından iPod Touch, dizüstü bilgisayarlarında ve Magic Mouse'da da Multi-Touch'a yer vermişti.


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DH Misafiri 9 yıl
doğru zamanda alındığı zaman kesinlikle fiyat konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz. zamanında araştırıyordum ve Lydia'nın kdv ve akademik indirime denk geldim. araştırdım oldukça da iyi bir mağaza çıktı. garantisinden eğitimine ilgilendiler. hatta şu sıralar bile devam ediyor yanlış bilmiyorsam. bir bakın derim, lydia.com.tr/...
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honneur 9 yıl
arkadaşlar Apple fiyatları emin olun sadece bizim ülkemizde çok uçuk oda bilkomdan kaynaklanmakta. Cihazların amerika hadi bırakın orayı rusya isveç gibi ülkelerde çok çok ucuz.Rusya ve isveç fiyatları amerikayla neredeyse aynı. Arada 50-100 $ fark bile yok...
Buradan bilkoma koca bir BAN!!!
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_AMADEUS_ 9 yıl
Olay aslında apple ın çok pahalı olması değil,bizim ülkemizdeki alım gücünün çok düşük olması,adam ayda 300 evro maaş alırken apple bilgisayarını 600 evro dan satsa ne olurki?
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sotoxs 9 yıl
trafikçilerin işine mi yarar daha çok acaba? yada ???
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fatihcanery 9 yıl
apple fiyatları hep uçuk ,ama şu bi gerçekki amerikada en çok tutulan markalardan biri
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O.Beverly 9 yıl
Bu haberden yola çıkarak,yakında çıkacak olan iPad veya iSlate isimli dokunmatik tablet cihazının kullanacağı sistemin MacOs olacağını düşünüyorum.
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Mertcan. 9 yıl
Belki biraz daha kullanışlı olur ama en lüks model olacağı için fiyatı çok uçuk olacaktır o yüzden ucuzlayana kadar pek yeri olmaz kullanıcı tarafında.
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talh4wk 9 yıl
22` dokunmatik cok guzel olacaha benziyor ama cok pahali olur ve bizim gibi kullanicilarin isine yaramaz
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Mordeaur 9 yıl
8000 € gibi absurd bir fiyattan satılır üstüne.
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Erasmus78 9 yıl
Hiç kullanışlı bir şey olacağını sanmıyorum.
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