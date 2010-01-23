Apple, 2010 yılında 22 inçlik Dokunmatik iMac'i duyurabilir

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27 Ocak'ta merakla beklenen tablet çözümü üzerindeki perdeyi kaldırması beklenen Apple, önümüzdeki dönemde hepsi bir arada bilgisayarı iMac'lerde dokunmatik panele yer verebilir.

Digitimes, Çin'li yayın organı Commercial Times'a dayandırdığı haberinde, Apple'ın 21.5 ve 27 inçlik iMac modellerinin yanında 2010 yılı içersinde dokunmatik ekranlı 22 inçlik iMac'i satışa sunacağını iddiasına yer verdi. Apple'ın yeni bilgisayarın üretiminde uzun yıllardır birlikte çalıştığı Quanto'nun yanı sıra dokunmatik panel üretimi için Tayvan merkezli Sintek Photronic ile ortak çalışacağı belirtildi.

Apple; 2007 yılında Fingerworks'ü satın almış, 2009 yılının başında Multi-Touch patentini yasal sahibi olmuştu. Multi-Touch'ı ilk olarak iPhone ile kullanıcılara sunan firma, ardından iPod Touch, dizüstü bilgisayarlarında ve Magic Mouse'da da Multi-Touch'a yer vermişti.