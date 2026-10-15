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    Apple'ın 10 yıllık en hafif MacBook'u resmen tarih oldu!

    Apple, 12 inç MacBook'a desteği tamamen sonlandırdı. 920 gr ağırlığı ve en ince noktasında 3.5 mm kalınlığında olan dizüstü bilgisayar, mevcut tüm MacBook'lardan daha ince ve daha hafifti.

    12 inç MacBook Retina Apple obsolete listesinde Tam Boyutta Gör
    Apple, Retina ekranlı 12 inç MacBook'un son sürümünü resmi olarak satıştan kaldırılmış ürünler listesine ekledi. Bu, Apple'ın donanım desteğini kalıcı olarak sonlandırdığı ve artık dizüstü bilgisayar için onarım hizmeti sunmayacağı veya bağımsız onarım servis sağlayıcılarına yedek parça sağlamayacağı anlamına geliyor.

    12 inç MacBook Retina'ya servis hizmeti kesildi

    Bu yaklaşım Apple için alışılmadık bir durum değil. Ürünler genellikle Apple Store'daki en son satıştan yaklaşık yedi yıl sonra obsolete olarak kabul ediliyor. Ancak, Apple bugüne kadar benzer bir ürün piyasaya sürmediğinden, MacBook'a desteğin sona ermesi önemli bir gelişme. Bilgisayar, 2015 yılında piyasaya sürüldü ve haptic Multi-Touch trackpad ve USB-C'den meşhur kelebek klavyeye kadar çok sayıda yenilik getirdi, bu da çok ince ve hafif tasarımını mümkün kıldı.

    En hafif ve en ince MacBook'tu

    Yalnızca 920 gram ağırlığında olan laptop, MacBook Neo’dan 320 gram, %26.2 daha hafif olmasına rağmen, yine de arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Apple'ın ultra hafif dizüstü bilgisayarın yeni modelini sunmaması üzücü, çünkü modern MacBook'lardaki daha verimli ARM çipleri, üreticinin 12 inçlik MacBook'un ana eleştirilerini gidermesine olanak sağlayabilirdi. 2017'deki en son modelde enerji tasarruflu Intel çipinin performansı etkileyici olamadı. Bununla birlikte, çok iyi hoparlörleri, mükemmel ekranı ve sessiz çalışması 2026'da bile geçerliliğini koruyacaktır.

    Apple, MacBook (Retina, 12 inç, 2017) modeliyle birlikte iPad (6. nesil) Wi-Fi ve Wi-Fi + Cellular modelleri ve BeatsX kulaklıkları bu listeye ekledi. Bu ürünlerden herhangi birine sahipseniz, Apple artık bunlara servis hizmeti veremeyecek.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/102772 https://www.notebookcheck.net/920g-MacBook-is-obsolete-Apple-ends-support-for-last-12-Retina-MacBook.1424032.0.html
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