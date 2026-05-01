Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, 2026 2. çeyreğinde güçlü büyüme kaydetti: Rekor gelir!

    Apple, 2026 mali yılının ikinci çeyreğine ait gelir raporunu yayınladı. Şirket, 111.2 milyar dolar gelir, 29.58 milyar dolar net kâr açıkladı. Peki, en çok kazandıran kalemler hangileri?

    apple 2026 2. çeyrek finansal sonuçları Tam Boyutta Gör
    Apple, şimdiye kadarki en iyi Mart çeyreğini açıkladıktan sonra, 2026 mali yılının ikinci çeyreğine (takvim yılının ilk çeyreğine) ilişkin kazanç raporunu yayınladı. Apple, her coğrafi bölgede ve her ürün kategorisinde çift haneli büyüme ile 111.2 milyar dolarlık gelir elde etti. Apple CEO'su Tim Cook ve Apple CFO'su Kevan Parekh, iPhone satışları, Mac satışları, RAM tedarik sorunları ve daha fazlası hakkında bilgi de verdi.

    111.2 milyar dolar gelir, 29.6 milyar dolar kâr

    Apple, başarısını yeni iPhone modellerine bağladı. Cook, talebin çok yüksek olduğunu söyledi ancak Apple, geliri etkileyen tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıyaydı. Tedarik sorunları olmasaydı, Apple daha yüksek gelir elde ederdi.

    TSMC'nin A19 ve A19 Pro işlemcileri, TSMC'nin yüksek talep gören yapay zeka çipleri için aynı 3nm işlem teknolojisini kullanması nedeniyle bir darboğaz oluşturdu. Cook, iPhone kısıtlamalarının aslında Apple'ın işlemcilerinin üretildiği gelişmiş düğümlerin bulunabilirliğinden kaynaklandığını söyledi.

    iPhone 17 satışları

    iPhone 17 ailesi, Apple'ın bugüne kadarki en çok satan iPhone serisi olurken, iPhone geliri, yıllık bazda %22 artışla 57 milyar dolara ulaşarak Mart çeyreği için yeni bir rekor kırdı. Apple, yeni modele geçiş yapanlardan ve ilk kez iPhone’u seçin müşterilerden güçlü bir talep gördü.

    Mac satışları

    Mac gelirleri, yıllık bazda yüzde altı artışla 8.4 milyar dolar oldu. Cook, satışların beklenenden yüksek talep seviyelerinden kaynaklanan tedarik kısıtlamalarından etkilendiğini söyledi. MacBook Neo, büyük bir başarı yakaladı ve Apple, stokları tüketti. Yeni Mac’lerin teslimat süreleri birkaç haftaya ulaştı. Mac mini ve Mac Studio, yapay zeka ile kullanım için alınan en popüler cihazlar oldu.

    Apple, Mart çeyreğinde Mac'e yeni geçen ve mevcut Mac'ini yükselten müşteri sayısında rekor kırdı, bu da genel Mac kurulum tabanında tüm zamanların en yüksek rekoruna yol açtı. Neo, müşteriler arasında en çok ilgi gören model oldu. Apple, devam eden yüksek talep ve tedarik zincirindeki esnekliğin azalması nedeniyle Haziran çeyreğinde Mac'lerin tedarikinde kısıtlamalarla karşılaşabileceklerini söyledi.

    Apple, Mac Studio ve Mac mini'de arz/talep dengesinin sağlanmasının aylar süreceğini, bu ürünlerin önümüzdeki aylarda temin edilmesinin zor olacağını söyledi.

    Servisler

    Apple'ın servis gelirleri 31 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek gelir rekorunu kırdı.

    Apple, tüm önemli ürün kategorilerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.5 milyardan fazla aktif cihaza sahip. Hem işlem yapan hem de ücretli hesaplar çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

    Apple 2026 2. çeyrek finansal sonuçları

    Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 111.2 milyar dolar gelir, 29.58 milyar dolar net kâr ve hisse başına 2.01 dolar kazanç elde etti. İşte ayrıntılı döküm:

    • Toplam gelir: 111,2 milyar dolar
    • Net kâr: 29,58 milyar dolar
    • Hisse senedi başına kazanç: 2,01 dolar
    • iPhone geliri: 56,99 milyar dolar
    • Mac geliri: 8,40 milyar dolar
    • iPad geliri: 6,91 milyar dolar
    • Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar geliri: 7,90 milyar dolar
    • Servisler geliri: 30,98 milyar dolar
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0537 hangi hat deneme bonusuyla paraya çeviren bahis siteleri bridgestone turanza 6 yorum en az yakan panelvan araçlar gaza basıyorum devir yükseliyor araba gitmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum