Apple, 2026 2. çeyreğinde güçlü büyüme kaydetti: Rekor gelir!

Tam Boyutta Gör Apple, şimdiye kadarki en iyi Mart çeyreğini açıkladıktan sonra, 2026 mali yılının ikinci çeyreğine (takvim yılının ilk çeyreğine) ilişkin kazanç raporunu yayınladı. Apple, her coğrafi bölgede ve her ürün kategorisinde çift haneli büyüme ile 111.2 milyar dolarlık gelir elde etti. Apple CEO'su Tim Cook ve Apple CFO'su Kevan Parekh, iPhone satışları, Mac satışları, RAM tedarik sorunları ve daha fazlası hakkında bilgi de verdi.

111.2 milyar dolar gelir, 29.6 milyar dolar kâr

Apple, başarısını yeni iPhone modellerine bağladı. Cook, talebin çok yüksek olduğunu söyledi ancak Apple, geliri etkileyen tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıyaydı. Tedarik sorunları olmasaydı, Apple daha yüksek gelir elde ederdi.

TSMC'nin A19 ve A19 Pro işlemcileri, TSMC'nin yüksek talep gören yapay zeka çipleri için aynı 3nm işlem teknolojisini kullanması nedeniyle bir darboğaz oluşturdu. Cook, iPhone kısıtlamalarının aslında Apple'ın işlemcilerinin üretildiği gelişmiş düğümlerin bulunabilirliğinden kaynaklandığını söyledi.

iPhone 17 satışları

iPhone 17 ailesi, Apple'ın bugüne kadarki en çok satan iPhone serisi olurken, iPhone geliri, yıllık bazda %22 artışla 57 milyar dolara ulaşarak Mart çeyreği için yeni bir rekor kırdı. Apple, yeni modele geçiş yapanlardan ve ilk kez iPhone’u seçin müşterilerden güçlü bir talep gördü.

Mac satışları

Mac gelirleri, yıllık bazda yüzde altı artışla 8.4 milyar dolar oldu. Cook, satışların beklenenden yüksek talep seviyelerinden kaynaklanan tedarik kısıtlamalarından etkilendiğini söyledi. MacBook Neo, büyük bir başarı yakaladı ve Apple, stokları tüketti. Yeni Mac’lerin teslimat süreleri birkaç haftaya ulaştı. Mac mini ve Mac Studio, yapay zeka ile kullanım için alınan en popüler cihazlar oldu.

Apple, Mart çeyreğinde Mac'e yeni geçen ve mevcut Mac'ini yükselten müşteri sayısında rekor kırdı, bu da genel Mac kurulum tabanında tüm zamanların en yüksek rekoruna yol açtı. Neo, müşteriler arasında en çok ilgi gören model oldu. Apple, devam eden yüksek talep ve tedarik zincirindeki esnekliğin azalması nedeniyle Haziran çeyreğinde Mac'lerin tedarikinde kısıtlamalarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Apple, Mac Studio ve Mac mini'de arz/talep dengesinin sağlanmasının aylar süreceğini, bu ürünlerin önümüzdeki aylarda temin edilmesinin zor olacağını söyledi.

Servisler

Apple'ın servis gelirleri 31 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek gelir rekorunu kırdı.

Apple, tüm önemli ürün kategorilerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.5 milyardan fazla aktif cihaza sahip. Hem işlem yapan hem de ücretli hesaplar çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Apple 2026 2. çeyrek finansal sonuçları

Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 111.2 milyar dolar gelir, 29.58 milyar dolar net kâr ve hisse başına 2.01 dolar kazanç elde etti. İşte ayrıntılı döküm:

Toplam gelir: 111,2 milyar dolar

Net kâr: 29,58 milyar dolar

Hisse senedi başına kazanç: 2,01 dolar

iPhone geliri: 56,99 milyar dolar

Mac geliri: 8,40 milyar dolar

iPad geliri: 6,91 milyar dolar

Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuarlar geliri: 7,90 milyar dolar

Servisler geliri: 30,98 milyar dolar

