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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, 2026 App Store Ödülleri'nin finalistlerini açıkladı. Çeşitli platformlardan toplam 45 uygulama ve oyun ödül için yarışıyor. iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro gibi kategorilerde ElevenReader, Dave the Diver ve Adobe Premiere gibi öne çıkan adaylar belirlendi. Ayrıca toplumsal fayda sağlayan 12 farklı yapım da Kültürel Etki kategorisinde yarışma şansı yakaladı. Merakla beklenen kazananlar önümüzdeki haftalarda ilan edilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, her yıl düzenlediği App Store Ödülleri'nin 2026 yılı finalistlerini açıkladı. Dünyanın farklı bölgelerinden geliştiricilerin hazırladığı toplam 45 uygulama ve oyunun yer aldığı listede, iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, Apple Watch ve Apple TV kategorileri bulunuyor. Apple Arcade oyunları ve Kültürel Etki kategorisi de bu yılki değerlendirmeye dahil edildi.

2026 App Store Ödülleri

Kazananlar önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Adaylar arasında günlük kullanım uygulamalarından üretkenlik araçlarına, bağımsız oyunlardan büyük bütçeli yapımlara kadar farklı türlerde seçenekler yer alıyor.

iPhone'da yılın uygulaması ödülü için ElevenReader, (Not Boring) Camera ve Raylie finalist oldu. ElevenReader, metinleri yapay zeka destekli doğal seslerle okuyabiliyor. (Not Boring) Camera, iPhone'u kişiselleştirilebilir retro bir fotoğraf makinesine dönüştürürken Raylie ise kullanıcılara uçuşları için kişiselleştirilmiş bir rehber sunuyor.

iPhone yılın oyunu kategorisinde Ball x Pit, Dave the Diver ve satranç temalı Gambonanza yarışacak. iPad tarafında yılın uygulaması finalistleri Cosmos, Kiddopia ve Mockup olarak açıklandı. Aniimo, Arknights: Endfield ve Where Winds Meet ise iPad yılın oyunu ödülüne aday gösterildi. Mac kategorisinde Paste, Things 3 ve Ulysses yılın uygulaması finalistleri arasında bulunuyor.

Big Walk, Blue Prince ve Crimson Desert ise yılın oyunu kategorisinde yarışacak. Apple Arcade için belirlenen üç finalist ise Perchang World, PowerWash Simulator ve Pusheen's Place oldu.

Vision Pro, Apple Watch ve Apple TV finalistleri

Apple Vision Pro'da Adobe Premiere, MLB ve Museas yılın uygulaması ödülüne aday gösterildi. Oyun kategorisinde ise Cueva de las Manos, Ping Pong Club ve Spatial Ops bulunuyor. Apple Watch kategorisinin finalistleri Bevel, Moonlitt ve StressWatch olarak sıralandı. Apple TV'de yılın uygulaması ödülü için Case Solved: The London Files, Letterboxd ve Pocket Casts yarışacak.

Kültürel Etki kategorisinde 12 aday

Apple, Kültürel Etki kategorisinde altı uygulama ve altı oyunu finalist olarak seçti. Uygulama tarafında Brilliant, Chilli, Hearing Buddy, Karrot, Setlog ve Unedo yer alıyor. Oyun kategorisinin adayları ise And Roger, Consume Me, PancitoMerge, Sago Mini Jinja's Garden, Spilled! ve Tiny Bookshop oldu. Apple App Store Başkan Yardımcısı Carson Oliver, finalist geliştiricilerin insanların iletişim kurma, üretme ve dünyayı deneyimleme biçimlerini yeniden tanımladığını belirtti.

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2026 App Store Ödülleri'nin kazananları önümüzdeki haftalarda duyurulacak. Böylece Apple ekosistemindeki yılın öne çıkan uygulama ve oyunları da belli olacak.

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Apple, 2026 App Store Ödülleri finalistlerini açıkladı

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