Apple 2026’da 15’ten fazla yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor

Gurman’ın “Power On” bülteninde aktardığına göre Apple, 2026’da yalnızca donanım yeniliklerine değil, aynı zamanda Apple Intelligence özelliklerinin genişletilmesine ve App Store üzerindeki regülasyon baskılarına karşı yeni stratejiler geliştirmeye de odaklanacak. Şirket ayrıca yeni gümrük tarifeleri riskine de hazırlanıyor.
Apple için 2026 dolu geçecek
Yılın ilk döneminde iPhone 17e, A18 çipli iPad (12. nesil), M4 çipli iPad Air, M5 çipli MacBook Air, M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro modelleri ile yeni harici ekranların piyasaya çıkması bekleniyor. Bu dönemde ayrıca Apple, uzun süredir beklenen yenilenmiş Siri sürümünü ve hoparlör tabanına sahip akıllı ev ekranını da tanıtacak. Cihazın duvara monte edilebilir versiyonunun da geliştirildiği belirtiliyor.
Sonbaharda her zamanki gibi yeni iPhone ve Apple Watch modelleri tanıtılacak. Ancak bu kez dikkat çeken fark, iPhone 18 Pro modellerinin Qualcomm modemleri bırakıp Apple’ın kendi geliştirdiği C1 çipini kullanacak olması. Ayrıca 2026’da Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtması da bekleniyor.
Apple’ın 2026 planları yalnızca mobil cihazlarla sınırlı değil. Şirket, akıllı ev güvenlik ürünleri arasında yer alacak yeni bir güvenlik kamerası, M5 çipli Mac mini ve güncellenmiş Mac Studio modellerini de duyurabilir. Ayrıca OLED ekrana sahip yeni bir iPad mini modelinin de yıl içinde tanıtılması öngörülüyor. Buna karşın iPad Pro serisinin yeni nesli 2027’ye kadar ertelenmiş durumda.
Yılın sonuna doğru Apple, M6 Pro ve M6 Max çiplerle donatılmış, OLED ekranlı, dokunmatik destekli ve daha ince kasaya sahip yeni MacBook Pro modellerini de piyasaya sürebilir. Gurman’ın raporuna göre şirketin akıllı gözlük projesi de 2026 sonuna doğru ön izleme aşamasına ulaşacak. Apple’ın tedarikçileri, bu ürün için küçük ölçekli üretim sürecine çoktan başlamış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa