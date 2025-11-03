Giriş
    Apple 2026’da 15’ten fazla yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor

    Apple, 2026’da iPhone 17e, katlanabilir iPhone, M6 çipli MacBook Pro ve akıllı gözlük dahil 15’ten fazla yeni ürünle en yoğun lansman yılını yaşamaya hazırlanıyor.

    Apple 2026’da 15’ten fazla yeni ürün tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’in deneyimli analisti Mark Gurman’a göre Apple, 2026 yılına damga vuracak büyük bir ürün lansman dönemine hazırlanıyor. Şirketin önümüzdeki yıl en az 15 yeni ürün tanıtacağı ve bu dönemin Apple tarihinin “en kritik yıllarından biri” olacağı belirtiliyor.

    Gurman’ın “Power On” bülteninde aktardığına göre Apple, 2026’da yalnızca donanım yeniliklerine değil, aynı zamanda Apple Intelligence özelliklerinin genişletilmesine ve App Store üzerindeki regülasyon baskılarına karşı yeni stratejiler geliştirmeye de odaklanacak. Şirket ayrıca yeni gümrük tarifeleri riskine de hazırlanıyor.

    Apple için 2026 dolu geçecek

    Yılın ilk döneminde iPhone 17e, A18 çipli iPad (12. nesil), M4 çipli iPad Air, M5 çipli MacBook Air, M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro modelleri ile yeni harici ekranların piyasaya çıkması bekleniyor. Bu dönemde ayrıca Apple, uzun süredir beklenen yenilenmiş Siri sürümünü ve hoparlör tabanına sahip akıllı ev ekranını da tanıtacak. Cihazın duvara monte edilebilir versiyonunun da geliştirildiği belirtiliyor.

    Sonbaharda her zamanki gibi yeni iPhone ve Apple Watch modelleri tanıtılacak. Ancak bu kez dikkat çeken fark, iPhone 18 Pro modellerinin Qualcomm modemleri bırakıp Apple’ın kendi geliştirdiği C1 çipini kullanacak olması. Ayrıca 2026’da Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtması da bekleniyor.

    Apple’ın 2026 planları yalnızca mobil cihazlarla sınırlı değil. Şirket, akıllı ev güvenlik ürünleri arasında yer alacak yeni bir güvenlik kamerası, M5 çipli Mac mini ve güncellenmiş Mac Studio modellerini de duyurabilir. Ayrıca OLED ekrana sahip yeni bir iPad mini modelinin de yıl içinde tanıtılması öngörülüyor. Buna karşın iPad Pro serisinin yeni nesli 2027’ye kadar ertelenmiş durumda.

    Yılın sonuna doğru Apple, M6 Pro ve M6 Max çiplerle donatılmış, OLED ekranlı, dokunmatik destekli ve daha ince kasaya sahip yeni MacBook Pro modellerini de piyasaya sürebilir. Gurman’ın raporuna göre şirketin akıllı gözlük projesi de 2026 sonuna doğru ön izleme aşamasına ulaşacak. Apple’ın tedarikçileri, bu ürün için küçük ölçekli üretim sürecine çoktan başlamış durumda.

