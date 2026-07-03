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    Apple, 2027'ye girmeden 16 ürün daha tanıtacak

    Apple'ın bu sonbaharda yeni iPhone'lar, Mac'ler, iPad'ler ve daha fazlasını içeren dolu bir ürün lansmanı serisi var. İşte bu yılın sonuna kadar geleceği söylenen tüm yeni Apple ürünleri:

    2026 tanıtılacak yeni apple ürünleri Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yıllık WWDC geliştirici konferansı geride kaldı, ancak yılın ikinci yarısında dört gözle beklenen birçok yeni cihaz var.

    Eylül ayındaki iPhone ve Apple Watch'lara yönelik olağan yıllık güncellemelerin ötesinde, Apple'ın tamamen yeni akıllı ev merkezinin bu yılın sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Ayrıca katlanabilir iPhone Ultra ve uzun zamandır beklenen yeni Apple TV, HomePod ve HomePod mini modellerini de bekliyoruz. Bloomberg'den Mark Gurman da bu hafta Apple'ın giriş seviye 14 inç MacBook Pro modelini bu yılın sonlarına doğru M6 çipiyle güncellemeyi planladığını bildirdi. İşte söylentilere göre Apple'dan bu yılın sonlarına doğru beklediğimiz yeni ürünler:

    iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone

    iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra Tam Boyutta Gör
    Apple'ın üst seviye iPhone 18 modellerini bu sonbaharda, daha uygun fiyatlı iPhone 18 ve iPhone 18e’yi ise 2027'nin başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor.
    • iPhone 18 Pro: A20 Pro çip, daha küçük Dinamik Ada, basitleştirilmiş Kamera Denetim düğmesi, yeni Dark Cherry rengi, en az bir arka kamera için değişken diyafram, Apple'ın C2 modemi ve daha fazlası
    • iPhone 18 Pro Max: iPhone 18 Pro için söylentilere konu olan aynı özellikler ancak Pro Max modeli biraz daha kalın ve yüksek bataryalı olacak
    • iPhone Ultra: 7.7 inç iç ekran ve 5.3 inç dış ekran, iki arka kamera, tek ön kamera, Face ID yerine Touch ID ve daha fazlasına sahip katlanabilir iPhone. iOS 27'nin katlanabilir iPhone için özel olarak tasarlanması ve yan yana uygulamalar ve diğer iPad benzeri çoklu görev işlevlerine olanak sağlaması bekleniyor.

    Apple Watch Ultra 4 ve Apple Watch Series 12

    yeni Apple Watch modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yıl iki yeni Apple Watch modelini piyasaya süreceği söyleniyor: Apple Watch Ultra 4 ve Apple Watch Series 12.
    • Apple Watch Series 12: Daha hızlı S11 çip veya daha yeni bir işlemci, ayrıca Touch ID ve/veya daha fazla sağlık sensörünü içeren tasarım değişiklikleri
    • Apple Watch Ultra 4: Yeni tasarım, Daha hızlı S11 çip veya daha yeni bir çip, Touch ID, yeni sağlık sensörleri, daha uzun pil ömrü, yeni uydu özellikleri, yeni saat kadranları. Apple Watch Ultra 3 ve bu model için, uydu üzerinden Apple Harita ve uydu üzerinden Mesajlar ile fotoğraf gönderip alma özelliği gibi ek uydu özellikleri de olabilir.

    Yeni iPad ve iPad mini

    2026 iPad modelleri Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başında yeni iPad Air geldi ancak 2026 sona ermeden iki iPad'in daha piyasaya sürülmesi bekleniyor: OLED ekranlı iPad mini ve yeni temel model iPad.
    • iPad 12: A18 çip ya da Apple Intelligence’ı destekleyen A19 çip
    • iPad mini: A19 Pro veya A20 Pro çip, OLED ekran, titreşim tabanlı hoparlör sistemi ve suya dayanıklı tasarım

    MacBook Ultra, yeni M6 MacBook Pro, M5 Mac Studio ve fazlası

    2026 yeni MacBook bilgisayarlar Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Mac için büyük bir yıl; MacBook Neo, yeni MacBook Pro ve MacBook Air modelleri yakın zamanda piyasaya sürüldü. Yakında Apple'ın masaüstü bilgisayarları da güncellemeler alacak ve daha üst seviye MacBook modelleri tanıtılacak.
    • Mac Studio: M5 Max ve M5 Ultra çiple güncellenecek
    • Mac mini: M5 ve M5 Pro çiple güncellenecek
    • iMac: M5 çip ve yeni renk seçenekleriyle güncellenecek
    • MacBook Pro: M6 çipli yeni 14 inç MacBook Pro temel modeli
    • MacBook Ultra: 2026 sonlarında veya 2027 başlarında piyasaya sürülecek. M5 Pro ve M5 Max çipi, dokunmatik OLED ekran, Dinamik Ada ve daha ince tasarım.

    Apple Home ürünleri

    yeni Apple ev ürünleri Tam Boyutta Gör

    • Apple TV: Daha kişiselleştirilmiş Siri desteğine sahip A17 Pro çipi ve Wi-Fi 7 desteğine sahip Apple'ın N1 çipi. Yeni Apple TV için yerleşik FaceTime kamerası söylentileri var ancak bunun bir sonraki modelle gelip gelmeyeceği belirsiz.
    • HomePod mini: Daha kişiselleştirilmiş Siri desteğine sahip S9 çipi veya daha yenisi, Wi-Fi 7 desteğine sahip Apple'ın N1 çipi, geliştirilmiş ses kalitesi, ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi ve kırmızı gibi yeni renk seçenekleri
    • HomePod: Yenilenmiş Siri'yi destekleyen yeni, tam boyutlu bir HomePod.
    • Home Hub: Daha kişiselleştirilmiş Siri sürümüne, 6-7 inç kare ekrana, Apple Intelligence için A18 çipine, FaceTime'a ve daha fazlasına sahip yepyeni akıllı ev merkezi. Masaya yerleştirebilecek veya duvara monte edebileceksiniz.
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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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