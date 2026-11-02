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    Apple, 2027'yi iPad'lerle açacak: Üç yeni model birden geliyor

    Apple, 2027 yılının ilk yarısında kapsamlı bir iPad güncellemesi planlıyor. Giriş seviye iPad, iPad Air ve iPad Pro'nun yeni versiyonlarının yıl ortasına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Apple 2027 tanıtacak yeni iPad modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple, 2027'nin başlarında büyük bir donanım revizyonuna hazırlanıyor ve seriye üç yeni iPad modeli ekliyor. Orta seviye iPad Air, OLED ekrana ve M5 çipine sahip olacak. Giriş seviye iPad, Apple Intelligence desteği kazanırken; üst seviye iPad Pro, daha iyi soğutma performansı için buhar odasına sahip olacak.

    iPad Air'e OLED ekran geliyor

    Merakla beklenen iPad Air, OLED ekrana geçiş yaparak görsel açıdan önemli bir sıçrama gerçekleştirecek. Ekran teknolojisindeki bu yükseltmeye rağmen cihaz, 60Hz yenileme hızını koruyacak ve Face ID yerine geleneksel Touch ID sensörünü kullanmaya devam edecek. Donanım tarafında ise yeni iPad Air’in M4 işlemciden doğrudan M5 çipine geçiş yapması bekleniyor. Yeni iPad Air’in 11 inçlik giriş modelinin fiyatında artış olması ve cihazın yaklaşık 799 - 899 dolar arası fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

    Giriş seviye iPad, Apple Intelligence ve gelişmiş ağ performansı sunacak

    Ürün gamının giriş seviyesinde yer alan standart iPad ise 2025’in başlarından bu yana ilk kez donanım güncellemesi alacak. Apple, en erişilebilir tabletini modernize ederek cihazı A19 çip ve 8GB RAM ile donatacak. Bu bellek kapasitesi, giriş seviyesi modele Apple Intelligence desteğinin gelmesini sağlayarak, kullanıcılara Apple’ın sunduğu yapay zeka özelliklerini kullanma imkanı verecek. İşlem gücünün yanı sıra, standart iPad’in ağ performansını iyileştirmek adına N1 çipi ve C1X modem ile donatılması bekleniyor. Ekran veya fiziksel tasarımda köklü bir değişiklik öngörülmese de, Apple cihazı yeni renk seçenekleriyle sunabilir.

    Buhar odası soğutmalı, daha hızlı iPad Pro

    Serinin zirvesinde yer alan yeni iPad Pro ise performans ve ısı yönetimine odaklanıyor. Amiral gemisi niteliğindeki bu tablet, yoğun iş yükleri altında cihazın serin kalmasını sağlamak için buhar odası (vapor chamber) teknolojisiyle gelecek. Yeni iPad Pro’ya M6 veya M7 çip olması muhtemel, güncel bir işlemci güç verecek. Bu modelin yaklaşık üç yıl boyunca büyük bir yenilik görmesi beklenmiyor.

    Üç iPad modeli de 2027 ilk yarısında gelecek

    Güncel zaman çizelgesi, Apple'ın planladığı iPad yenileme döngüsünü 2027'nin ikinci yarısı başlamadan tamamlayabileceğine işaret ediyor. Bu durum, yılın ilk yarısının iPad serisi için alışılmadık derecede yoğun geçeceği anlamına geliyor; zira Ekim 2026'da tanıtılan iPad mini 8’in ardından kısa aralıklarla üç ayrı güncelleme daha gerçekleşmiş olacak. Apple'ın planları lansman öncesinde değişebilir ancak mevcut yol haritası, giriş seviye iPad, iPad Air ve iPad Pro'nun aynı dönem içinde yenileneceğini gösteriyor.

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