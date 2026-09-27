Apple'a rekor patent cezası: Fatura 5,7 milyar dolar!

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone ve Apple Watch modellerinde kullanılan Taptic Engine teknolojisi nedeniyle ABD'de şimdiye kadarki en büyük patent ihlali kararlarından biriyle karşı karşıya. San Diego'daki federal jüri, Apple'ın Taction Technology'ye ait iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirkete 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Karar kesinleşirse, ABD'deki en yüksek tutarlı patent ihlali kararlarından biri olacak.

Davaya konu olan teknoloji, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarının ekrana dokunduğunda veya cihazla etkileşime girdiğinde hissettiği titreşimli geri bildirimleri sağlayan Taptic Engine. Taction, Apple'ın bu sisteminde kendi patentleriyle korunan titreşim teknolojisini kullandığını savundu.

Şirket, Apple'a karşı davayı 2021 yılında açtı. Davada, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından verilen 10.659.885 ve 10.820.117 numaralı iki patentin ihlal edildiği iddia edildi. Patentler, kullanıcıların dokunma yoluyla hissedebildiği titreşimleri oluşturmak için kullanılan elektromanyetik aktüatör ve titreşim teknolojilerini kapsıyor.

Dava önce Apple lehine sonuçlanmıştı

İlginç şekilde Apple, davanın ilk aşamasında daha avantajlı konumdaydı. San Diego'daki federal mahkeme 2023 yılında Apple lehine özet karar vererek davayı durdurmuştu. Ancak Taction karara itiraz etti ve ABD Federal Temyiz Mahkemesi, 2025 yılında alt mahkemenin kararını bozarak davanın yeniden görülmesinin önünü açtı.

Eylül 2026'da başlayan duruşmaların ardından jüri yaklaşık iki gün boyunca değerlendirme yaptı ve 25 Eylül'de kararını açıkladı. Jüri, Apple'ın iki Taction patentindeki bazı istemleri ihlal ettiğine hükmetti. Ancak önemli bir ayrıntı olarak ihlalin kasıtlı olmadığına karar verdi. Jürinin belirlediği toplam tazminat miktarı 5.721.961.750 dolar oldu. Dava dosyasına göre henüz nihai mahkeme hükmünün kayda geçirilmesi bekleniyor.

Apple karara itiraz edecek

Apple ise jüri kararını kabul etmiyor. Şirket, Taptic Engine'in Taction'ın patentlerinde tanımlanan teknolojiden temelde farklı olduğunu savunuyor ve karara itiraz edeceğini açıkladı. Apple ayrıca Taction'ın patentlerinin geçerliliğine de dava sürecinde itiraz etmişti. Dolayısıyla jüri tarafından açıklanan rakam, henüz Apple'ın kesin olarak ödeyeceği nihai miktar anlamına gelmiyor.

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Apple'ın haptik teknolojiyle ilgili ilk davası değil

Apple'ın haptik teknolojiler nedeniyle karşılaştığı ilk patent anlaşmazlığı da bu değil. Şirket daha önce Immersion tarafından açılan ve iPhone, Apple Watch ile MacBook'larda kullanılan haptik teknolojileri konu alan bir patent davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Taraflar daha sonra miktarı açıklanmayan bir anlaşmaya vardı.

Apple ayrıca Apple Watch'taki kan oksijenini ölçme özelliği nedeniyle Masimo ile ayrı bir patent anlaşmazlığı yaşıyor. Bu davada da jüri Apple'ın 634 milyon dolar ödemesine karar vermişti ve Apple karara itiraz etmeyi planlıyor.

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