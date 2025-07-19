Apple'a yeni rakip: Asus 6K ProArt monitör çok yakında piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör Asus, yüksek çözünürlük ve renk doğruluğu arayan profesyonel kullanıcıları hedefleyen 6K ProArt Display PA32QCV modelini Ağustos ayı sonunda satışa sunmaya hazırlanıyor. 32 inçlik bu ekran, özellikle Apple'ın üst segment Pro Display XDR ve Studio Display modellerine doğrudan rakip olabilir.

Yeni ProArt PA32QCV modeli profesyonel kullanıcılar için güçlü bir seçenek sunacak

İlk olarak Ocak ayında CES 2024’te duyurulan yeni ProArt ekran, 6016 x 3384 çözünürlük sunarak 218 PPI (piksel/inç) gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğu sağlıyor. ASUS, bu modelde %98 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve fabrikada kalibre edilmiş Delta E > 2 renk doğruluğu vaat ediyor. Bu da özellikle video düzenleme, fotoğraf işleme ve görsel tasarım alanlarında çalışanlar için oldukça önemli bir avantaj. Mac kullanıcıları için özel olarak geliştirilen P3 renk ön ayarı sayesinde ise macOS cihazlarla renk uyumu ve doğruluğu artırılıyor.

Mac’lerle olan uyumluluk sadece yazılımla sınırlı değil. ASUS DisplayWidget Center yazılımı, Mac üzerinden doğrudan parlaklık, kontrast ve renk sıcaklığı gibi ayarların yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca ekranın parlaklığı, bağlı bir MacBook’un klavyesindeki parlaklık tuşları ile doğrudan kontrol edilebiliyor.

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Ekran, HDR10 ve VESA DisplayHDR 600 destekleri sayesinde geniş kontrast aralığı ve dinamik görüntüler sunuyor. LuxPixel adlı özel parlama önleyici kaplama ise ortam ışığı koşullarında yansıma ve parlamaları azaltarak daha net bir görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor. Dahili ortam ışığı sensörü, ekranın renk gamını çevreye göre optimize ederek uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor.

Teknik özellikleri arasında dikkat çeken bir diğer detay ise Auto KVM fonksiyonu. Bu özellik, tek bir klavye ve fare ile iki farklı cihaz arasında kolayca geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin ProArt Display, çift Thunderbolt 4 bağlantı noktasının yanı sıra HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-A, USB-C, kulaklık girişi ve KVM switch desteğine sahip. Thunderbolt 4 üzerinden 96 W’a kadar güç dağıtımı yapabilmesi ise özellikle MacBook Pro ve MacBook Air gibi cihazları doğrudan şarj edebilme avantajı sağlıyor.

Apple’ın Pro Display XDR modeliyle kıyaslandığında ASUS ProArt ekran, daha düşük tepe parlaklığı, sınırlı kontrast oranı ve yerel karartma eksikliği gibi bazı teknik kriterlerde geride kalıyor. Ancak bu farklar, 1.299 dolarlık uygun fiyatı ve çok yönlü bağlantı seçenekleriyle dengelenecek gibi görünüyor.

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Apple'a yeni rakip: Asus 6K ProArt monitör yakında tanıtılacak

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