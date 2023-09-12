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    iPhone 15 Pro işlemcisi Apple A17 Bionic tanıtıldı! Daha iyisi yok

    iPhone 15 Pro ailesine güç veren Apple A17 Bionic işlemcisi de telefonlarla birlikte gün yüzüne çıktı. Peki Apple A17 Bionic performansı ile neler sunuyor? İşte özellikleri:
    Apple A17 Bionic tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz saatlerde başlayan Wonderlust etkinliği kapsamında heyecan verici duyurularda bulundu. Bunlardan en önemlisi ise markanın en güçlü telefonları iPhone 15 Pro ve Pro Max oldu diyebiliriz. Peki her iki modele güç veren Apple A17 Bionic neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Performans ve verimlilik bir arada ⚡️

    iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine güç veren A17 Bionic, uzun bir aranın ardınan yeni bir düğüm üzerine inşa edilen ilk çip olacak. Bu bağlamda yeni işlemci için Apple'ın akıllı telefonlar için ürettiği en güçlü yonga seti diyebiliriz. Öyle ki Apple, hem pil hem de performans anlamında kayda değer iyileştirmeler elde etmeyi başarmış. 

    • Transistör: 19 milyar transistör
    • Neural Engine: 16 çekirdek
    • CPU çekirdek sayısı: 6 çekirdek
    • Performans çekirdeği: 2 adet
    • Verimlilik Çekirdeği: 4 adet
    • GPU çekirdek sayısı: 6 çekirdek
    • Üretim Teknolojisi: TSMC3nm
    • 5G modem: Qualcomm X65
    Apple A17 Bionic performansı Tam Boyutta Gör
    Kağıt üzerinde Apple A17 Bionic, A16 işlemciden daha büyük bir kalıpla 19 milyar transistör içeriyor. Bu konuda Apple A16'nın 16 milyar transistöre sahip olduğu hatırlatalım. Ek olarak 16 çekirdekli nöral işlem birimi (Saniyede 35 trilyona kadar işlem), 2 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdekleri ile eşleştirilen işlemciye 6 çekirdekli GPU eşlik ediyor. Ayrıca bu birimin, AI ve ışın izleme yeteneklerine sahip olduğu belirtelim.

    Bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci 📱

    Apple'a göre A17 Bionic, selefine kıyasla yüzde 20 oranında daha yüksek performans ve yüzde 35'a kadar daha verimli olacak. Tabii ki bunun arkasında TSMC'nin gelişmiş 3nm fabrikasyon sürecinin yer aldığını belirtmekte fayda var. Niketim Apple A17 Bionic, bu sürecin ilk meyvelerinden biri konumunda. Dolayısıyla artan verimlilikle birlikte pil ömründe de büyük bir ilerleme yaşanacak.

    iPhone 15 Pro Max işlemcisi Apple A17 Bionic Tam Boyutta Gör
    Diğer bir öne çıkan bileşen ise görüntü sinyal işlemcisi. Bu işlemci, tüm birimler ile bir araya gelerek üst düzey kamera işlemlerinin altından kalkabiliyor.

    Bu sayede gelişmiş görüntü düzenleme, portre modu ve gece modu gibi hesaplamalı fotoğrafçılık özelliklerinde daha iyi bir deneyim mümkün kılınmış. Apple A16 Bionic ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde boy gösterse de yakın dönemde iPad ailesinde de yer alacağını hatırlatalım.

    Apple A17, A16 ve A15 özellikleri 🆚
    Özellikler A15 Bionic A16 Bionic A17 Bionic
    Transistör Sayısı 15 Milyar 16 milyar 19 milyar
    Performans Çekirdeği 2 Adet 2 Adet 2 Adet
    Verimlilik Çekirdeği 4 Adet 4 Adet 4 Adet
    Toplam Çekirdek 6 Adet 6 Adet 6 Adet
    Grafik Birimi Çekirdeği 5 Adet 5 adet 6 Adet
    5G Modem X60 X65 X65
    Fabrikasyon süreci 5nm 4nm 3nm

    Apple A17 Bionic'in performansına dair ilk sonuçların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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