Apple A18 Pro’lu bütçe dostu MacBook, Mart ayında geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir gündemde olan düşük maliyetli MacBook modeli, Mart ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılabilir. Aktarılan son raporlara göre şirket, bu yeni MacBook’ta iPhone 16 serisinde kullanılan A18 Pro işlemcisine yer verecek ve cihazı eğlenceli olarak tanımlanan çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunacak.

Renkler ve bütçe: Apple’ın yeni MacBook’u pazar dinamiklerini nasıl etkiler?

A18 Pro işlemcisi, iPhone tarafında yüksek performans segmentinde konumlandırılmış bir yonga seti. Daha önce yapılan performans analizlerinde, A serisi çiplerin özellikle tek çekirdek performansında masaüstü sınıfı çözümlere yaklaşabildiği görülmüştü. Nitekim ilk nesil Apple Silicon M1 ile kıyaslandığında, A18 Pro’nun belirli senaryolarda benzer performans seviyelerine ulaşabildiği ifade ediliyor. Bununla birlikte MacBook Air modellerinde yer alan güncel M serisi işlemcilerle kıyaslandığında daha sınırlı bir çoklu çekirdek performansı sunması olası görünüyor. Bu durum cihazın daha çok temel üretkenlik, eğitim ve günlük kullanım senaryolarına odaklanacağına işaret ediyor.

Donanım tarafında ekran boyutunun 13 inçten biraz daha küçük olacağı belirtiliyor. Önceki raporlarda 12,9 inçlik bir panelden söz edilmişti. Bu ölçü, cihazı taşınabilirlik açısından öne çıkarabilir. Apple’ın bu modelde plastik kasa yerine yeni bir alüminyum üretim süreci kullanacağı da aktarılan detaylar arasında yer alıyor. Şirketin geliştirdiği bu yeni üretim yönteminin, mevcut MacBook Air ve MacBook Pro serilerinde kullanılan sürece kıyasla daha hızlı ve daha düşük maliyetli olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında ise Apple’ın daha cesur renk seçeneklerini test ettiği ifade ediliyor. Açık sarı, açık yeşil, mavi, pembe, klasik gümüş ve koyu gri tonlarının değerlendirildiği belirtiliyor. Apple’ın bu modeli piyasaya sürmesindeki temel motivasyonun pazar payını artırmak olduğu değerlendiriliyor. Şirketin Mac serisi, özellikle premium fiyat segmentinde güçlü bir konumda bulunuyor. Ancak 999 dolar başlangıç fiyatına sahip MacBook Air, bazı kullanıcılar için halen yüksek bir eşik oluşturuyor. Önceki raporlara göre A18 Pro işlemcili MacBook'un yaklaşık 699 dolar seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor. Bu daha uygun fiyatlı model, Apple ekosistemine giriş yapmak isteyen ancak bütçe nedeniyle tereddüt eden kullanıcılar için alternatif sunabilir.

Sonuç olarak bu yeni MacBook’un Apple Silicon ailesinden bağımsız bir çip kullanması, şirketin ürün segmentasyonunu daha net çizgilerle ayırmasına da yardımcı olabilir. M serisi işlemciler profesyonel ve yoğun iş yüklerine odaklanırken A serisi tabanlı bir MacBook daha çok temel üretkenlik ve medya tüketimi senaryolarına hitap edebilir.

