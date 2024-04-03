Apple A18 Pro'nun yeni ayrıntıları ortaya çıktı: Benzer tasarımda geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Öyle ki, daha önce iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Bu kez akıllı telefonlara güç verecek A18 Pro'nun ayrıntıları ortaya çıktı. Yeni yonga seti, çoğu bölümde selefine benzebilir.

Apple A18 Pro benzer tasarımda geliyor

Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, Apple'ın bu geleneği bozacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro ile tanıtılacağı gündemde.

Bunlar arasından A18 Pro'nun ise, 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip olacağı belirtilmiş ancak CPU kümesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Son gelen raporlar ise, bunun bir nesil de daha değişmeyeceğini gösteriyor. Öyle ki hem A18 hem de A18 Pro'nun tıpkı A17 Pro gibi, 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacağı söyleniyor.

Bunlar arasından 2'si performans çekirdeği, 4'ü ise verimlilik çekirdeği olacak. Bu da potansiyel olarak iki silikon nesli arasında büyük bir fark olmayabileceği sorusunu akla getiriyor. Ancak A18 Pro'dan gelen erken sonuçlar umut verici. Niketim sızdırılan rakamlar işlemcinin A17 Pro'dan yüzde 28'e kadar daha hızlı olduğunu bizlere gösterdi.

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En yakın rakibi Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 arasında yüzde 46'lık bir gelişim sunacağını hatırlatalım. Tabi ki Apple, daha iyi verimlilik karşılığında performans sunacağı için tüm bunlara astar atabilir. Ayrıca gelişmeler yalnızca bununla sınırlı olmayabilir. Daha büyük kalıp boyutu, daha fazla önbellek ve muhtemelen daha büyük bir Neural Engine ile karşılaşmamız muhtemel.

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Apple A18 Pro'nun yeni ayrıntıları ortaya çıktı! Benzer tasarımda