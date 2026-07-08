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    Apple, A20 Pro'da farklı yolu seçti: LPDDR6 yerine 6 kanallı LPDDR5X

    Apple'ın 2 nm A20 Pro işlemcisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni yonga seti, bellek mimarisine ek olarak AI performansında rekor kırabilir. İşte detaylar...

    Apple A20 Pro, beklenen özelliği atlıyor: İşte yeni mimarisi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın gelecek yıl tanıtılması beklenen A20 Pro işlemcisiyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre şirket, rakiplerinin LPDDR6 belleğe geçmeye hazırlandığı dönemde LPDDR5X kullanmayı sürdürecek. Ancak Apple, yapay zeka performansını artırmak için bellek mimarisinde önemli değişikliklere gidecek.

    Apple A20 Pro, LPDDR6'yı atlıyor

    Paylaşılan bilgilere göre A20 Pro, önceki nesillerde kullanılan 4 kanallı, 64 bit bellek yapısını geride bırakarak 6 kanallı LPDDR5X bellek ve 96 bit veri yolu ile gelecek. Böylece işlemcinin bellek bant genişliği önemli ölçüde artırılacak. Bilmeyenler için bu yükseltme, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modelleri için oldukça önemli.

    Daha geniş veri yolu sayesinde Neural Engine ve diğer işlem birimleri, veriye daha hızlı erişebilecek ve darboğazların önüne geçilebilecek. Ayrıca sızıntılar, Apple'ın A20 Pro'da yalnızca bellek mimarisini değil, çip paketleme yöntemini de değiştireceğini gösteriyor.

    Yeni paketleme teknolojisi ve dahası

    Buna göre şirketin uzun yıllardır kullandığı inFO-PoP tasarımını bırakarak WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) paketleme teknolojisine geçeceği paylaşıldı. Bu tasarımda DRAM modülleri işlemci kalıbından ayrı konumlandırılıyor. Böylece hem 6 kanallı bellek yapısı için gerekli fiziksel alan sağlanıyor hem de işlemcinin ısı dağılımı iyileştirilerek uzun süreli yük altında daha kararlı performans elde edilmesi hedefleniyor.

    A20 Pro'nun, 2026 yılında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine güç vermesi bekleniyor. Ancak bu bilgilerin tamamının şimdilik sızıntılara dayandığını ve Apple tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

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