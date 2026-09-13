Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple A20 Pro, Geekbench 7’de masaüstü işlemcilerini geride bıraktı

    Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinin Geekbench 7 skorları ortaya çıktı. A20 Pro, özellikle tek çekirdek performansında AMD ve Intel’in üst düzey masaüstü işlemcilerini dahi geride bırakıyor. 

    Apple A20 Pro, Geekbench 7’de masaüstü CPU'larını geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisi için ortaya çıkan erken Geekbench 7 sonuçları, çipin akıllı telefon işlemcileri arasında önemli bir performans sıçraması yaptığını gösteriyor. A20 Pro, özellikle tek çekirdek performansında AMD ve Intel’in üst düzey masaüstü işlemcilerini dahi geride bırakıyor. 

    A20 Pro’dan 4.006 Geekbench 7 puanı

    Sızdırılan teste göre A20 Pro, Geekbench 7 tek çekirdek testinde 4.006, çok çekirdek testinde ise 11.460 puan aldı. Bu değerler, önceki nesil A19 Pro’ya kıyasla tek çekirdekte yüzde 23,3, çok çekirdekte ise yüzde 27,1 performans artışı anlamına geliyor.

    A20 Pro böylece Apple’ın son yıllardaki akıllı telefon işlemcileri arasında nesilden nesile en yüksek performans artışlarından birini sunuyor. Çip ayrıca mevcut sonuçlara göre mobil işlemci pazarının en hızlı modeli konumuna yükseliyor.

    A20 Pro’nun tek çekirdek performansındaki asıl dikkat çekici nokta ise masaüstü işlemcileriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Çip, AMD’nin 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D modelinden yüzde 26, Intel’in Core i9-14900KS işlemcisinden ise yüzde 32 daha yüksek tek çekirdek skoru elde ediyor.

    İşlemci Tek çekirdek Çok çekirdek
    A20 Pro 4.006 11.460
    A19 Pro 3.249 9.016
    Apple M5 3.739 18.671
    Apple M4 3.351 15.806
    Apple M3 2.808 12.061
    Ryzen 9 9950X3D 3.182 30.428
    Core i9-14900KS 3.024 21.145
    Core Ultra X9 388H 2.694 18.121
    Core Ultra 5 325 2.297 11.107
    Core Ultra 5 332 2.134 6.976

    Snapdragon ve Exynos rakiplerine büyük fark

    A20 Pro’nun mobil rakipleriyle karşılaştırılması da Apple’ın avantajını ortaya koyuyor. Geekbench 7 sonuçlarında A20 Pro’nun tek çekirdek skoru 4.006 olurken Snapdragon 8 Elite Gen 5 3.047, Xiaomi’nin XRing O3 işlemcisi 2.996, Exynos 2600 ise 2.694 puanda kalıyor.

    Bu sonuçlara göre A20 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 karşısında tek çekirdekte yüzde 31,5, XRing O3 karşısında yüzde 33,7 daha yüksek performans sunuyor. Exynos 2600 ile arasındaki fark ise yüzde 48,7 seviyesine çıkıyor.

    Çok çekirdek tarafında tablo biraz daha dengeli. Snapdragon 8 Elite Gen 5’in 10.212 puanına karşılık A20 Pro 11.460 puan alıyor. XRing O3 ise 11.777 puanla A20 Pro’yu yaklaşık yüzde 2,7 oranında geçiyor.

    İşlemci Tek çekirdek A20 Pro farkı Çok çekirdek A20 Pro farkı
    A20 Pro 4.006 11.460
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 3.047 %31,5 10.212 %12,2
    XRing O3 2.996 %33,7 11.777 -%2,7
    Exynos 2600 2.694 %48,7 10.580 %8,3
    Dimensity 9400 2.273 %76,2 7.745 %48,0
    Tensor G5 2.011 %99,2 5.859 %95,6
    Kirin 9050 Pro 1.028 %289,7 4.794 %139,0

    M5 işlemcisini bile geçti

    Test sonuçları, işlemcinin Apple’ın M serisi çipleriyle karşılaştırıldığında da oldukça yüksek tek çekirdek performansı sunduğunu gösteriyor. A20 Pro’nun 4.006 puanlık tek çekirdek skoru, Apple M5’in 3.739 puanından yüzde 7,1, M4’ün 3.351 puanından yüzde 19,5 ve M3’ün 2.808 puanından yüzde 42,7 daha yüksek.

    Buna karşın çok çekirdek performansında M serisi işlemciler belirgin biçimde öne çıkıyor. A20 Pro’nun 11.460 puanına karşılık M5 18.671, M4 15.806 ve M3 12.061 puan elde ediyor. Dolayısıyla A20 Pro, çok çekirdekli ağır iş yüklerinde masaüstü ve dizüstü sınıfı işlemcilerin gerisinde kalıyor.

    4,93 GHz hız ve 2 nm üretim süreci

    A20 Pro’nun bu sonuçları elde etmesindeki en önemli faktörlerden biri, işlemcinin yeni mimarisi ve ulaştığı yüksek saat hızları. Çipin iki yüksek performanslı çekirdeği 4,93 GHz seviyesine kadar çıkarken dört verimlilik çekirdeğiyle birlikte toplam altı çekirdekli bir yapı kullanıyor. Apple ayrıca A20 Pro’da önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği sağlayan yeni bir bellek altyapısı kullanıyor. Bu yapının 96-bit bellek arabirimi kullandığı iddia ediliyor.

    A20 Pro’nun bir diğer önemli özelliği ise Apple’ın TSMC’nin 2 nm sınıfındaki N2 üretim sürecini kullanan ilk akıllı telefon işlemcisi olması. Apple’ın 3 nm sınıfındaki A17 Pro’ya geçişinde tek çekirdek performans artışı yüzde 9,8 seviyesinde kalırken, A20 Pro’nun A19 Pro’ya kıyasla çok daha büyük bir sıçrama sunduğu görülüyor.

    Yeni mimarinin daha geniş ön uç bant genişliği, yenilenen önbellek yapısı ve geliştirilmiş dallanma tahmini gibi masaüstü sınıfı özelliklerden yararlandığı belirtiliyor. Apple’ın bu yaklaşımı, akıllı telefon işlemcilerinde daha yüksek tek çekirdek performansı elde edilmesini sağlarken çipin kalıp alanını da arttırıyor.

    Şimdilik A20 Pro’nun GPU, NPU ve diğer bileşenlerindeki performans artışı hakkında yeterli veri bulunmuyor. Ancak mevcut Geekbench 7 sonuçları, Apple’ın 2 nm dönemine oldukça güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bim soğuk baklava renault modus yorumlar doğalgaz alarmı neden öter lada vega 1.5 ferro sanol duodenal aç mı tok mu kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A57 5G
    Samsung Galaxy A57 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504VA
    Asus Vivobook 15 X1504VA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum