Apple A20 Pro, Geekbench 7’de masaüstü işlemcilerini geride bıraktı

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisi için ortaya çıkan erken Geekbench 7 sonuçları, çipin akıllı telefon işlemcileri arasında önemli bir performans sıçraması yaptığını gösteriyor. A20 Pro, özellikle tek çekirdek performansında AMD ve Intel’in üst düzey masaüstü işlemcilerini dahi geride bırakıyor.

A20 Pro’dan 4.006 Geekbench 7 puanı

Sızdırılan teste göre A20 Pro, Geekbench 7 tek çekirdek testinde 4.006, çok çekirdek testinde ise 11.460 puan aldı. Bu değerler, önceki nesil A19 Pro’ya kıyasla tek çekirdekte yüzde 23,3, çok çekirdekte ise yüzde 27,1 performans artışı anlamına geliyor.

A20 Pro böylece Apple’ın son yıllardaki akıllı telefon işlemcileri arasında nesilden nesile en yüksek performans artışlarından birini sunuyor. Çip ayrıca mevcut sonuçlara göre mobil işlemci pazarının en hızlı modeli konumuna yükseliyor.

A20 Pro’nun tek çekirdek performansındaki asıl dikkat çekici nokta ise masaüstü işlemcileriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Çip, AMD’nin 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D modelinden yüzde 26, Intel’in Core i9-14900KS işlemcisinden ise yüzde 32 daha yüksek tek çekirdek skoru elde ediyor.

İşlemci Tek çekirdek Çok çekirdek A20 Pro 4.006 11.460 A19 Pro 3.249 9.016 Apple M5 3.739 18.671 Apple M4 3.351 15.806 Apple M3 2.808 12.061 Ryzen 9 9950X3D 3.182 30.428 Core i9-14900KS 3.024 21.145 Core Ultra X9 388H 2.694 18.121 Core Ultra 5 325 2.297 11.107 Core Ultra 5 332 2.134 6.976

Snapdragon ve Exynos rakiplerine büyük fark

A20 Pro’nun mobil rakipleriyle karşılaştırılması da Apple’ın avantajını ortaya koyuyor. Geekbench 7 sonuçlarında A20 Pro’nun tek çekirdek skoru 4.006 olurken Snapdragon 8 Elite Gen 5 3.047, Xiaomi’nin XRing O3 işlemcisi 2.996, Exynos 2600 ise 2.694 puanda kalıyor.

Bu sonuçlara göre A20 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 karşısında tek çekirdekte yüzde 31,5, XRing O3 karşısında yüzde 33,7 daha yüksek performans sunuyor. Exynos 2600 ile arasındaki fark ise yüzde 48,7 seviyesine çıkıyor.

Çok çekirdek tarafında tablo biraz daha dengeli. Snapdragon 8 Elite Gen 5’in 10.212 puanına karşılık A20 Pro 11.460 puan alıyor. XRing O3 ise 11.777 puanla A20 Pro’yu yaklaşık yüzde 2,7 oranında geçiyor.

İşlemci Tek çekirdek A20 Pro farkı Çok çekirdek A20 Pro farkı A20 Pro 4.006 — 11.460 — Snapdragon 8 Elite Gen 5 3.047 %31,5 10.212 %12,2 XRing O3 2.996 %33,7 11.777 -%2,7 Exynos 2600 2.694 %48,7 10.580 %8,3 Dimensity 9400 2.273 %76,2 7.745 %48,0 Tensor G5 2.011 %99,2 5.859 %95,6 Kirin 9050 Pro 1.028 %289,7 4.794 %139,0

M5 işlemcisini bile geçti

Test sonuçları, işlemcinin Apple’ın M serisi çipleriyle karşılaştırıldığında da oldukça yüksek tek çekirdek performansı sunduğunu gösteriyor. A20 Pro’nun 4.006 puanlık tek çekirdek skoru, Apple M5’in 3.739 puanından yüzde 7,1, M4’ün 3.351 puanından yüzde 19,5 ve M3’ün 2.808 puanından yüzde 42,7 daha yüksek.

Buna karşın çok çekirdek performansında M serisi işlemciler belirgin biçimde öne çıkıyor. A20 Pro’nun 11.460 puanına karşılık M5 18.671, M4 15.806 ve M3 12.061 puan elde ediyor. Dolayısıyla A20 Pro, çok çekirdekli ağır iş yüklerinde masaüstü ve dizüstü sınıfı işlemcilerin gerisinde kalıyor.

4,93 GHz hız ve 2 nm üretim süreci

A20 Pro’nun bu sonuçları elde etmesindeki en önemli faktörlerden biri, işlemcinin yeni mimarisi ve ulaştığı yüksek saat hızları. Çipin iki yüksek performanslı çekirdeği 4,93 GHz seviyesine kadar çıkarken dört verimlilik çekirdeğiyle birlikte toplam altı çekirdekli bir yapı kullanıyor. Apple ayrıca A20 Pro’da önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği sağlayan yeni bir bellek altyapısı kullanıyor. Bu yapının 96-bit bellek arabirimi kullandığı iddia ediliyor.

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A20 Pro’nun bir diğer önemli özelliği ise Apple’ın TSMC’nin 2 nm sınıfındaki N2 üretim sürecini kullanan ilk akıllı telefon işlemcisi olması. Apple’ın 3 nm sınıfındaki A17 Pro’ya geçişinde tek çekirdek performans artışı yüzde 9,8 seviyesinde kalırken, A20 Pro’nun A19 Pro’ya kıyasla çok daha büyük bir sıçrama sunduğu görülüyor.

Yeni mimarinin daha geniş ön uç bant genişliği, yenilenen önbellek yapısı ve geliştirilmiş dallanma tahmini gibi masaüstü sınıfı özelliklerden yararlandığı belirtiliyor. Apple’ın bu yaklaşımı, akıllı telefon işlemcilerinde daha yüksek tek çekirdek performansı elde edilmesini sağlarken çipin kalıp alanını da arttırıyor.

Şimdilik A20 Pro’nun GPU, NPU ve diğer bileşenlerindeki performans artışı hakkında yeterli veri bulunmuyor. Ancak mevcut Geekbench 7 sonuçları, Apple’ın 2 nm dönemine oldukça güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

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Apple A20 Pro, Geekbench 7’de masaüstü CPU'larını geride bıraktı

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