Apple A20 Pro, GTA 5 testinde PC ile karşılaştırıldı: GTX 1650 gücünde!

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Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'e güç veren Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisi için yeni testler gelmeye devam ediyor. Daha önce kıyaslama platformları üzerinden karşılaştırılan işlemci, bu kez GTA 5 performansıyla masaüstü ekran kartlarıyla karşı karşıya geldi.

GTA 5 performansında GTX 1650 seviyesine ulaştı

Yapılan son testte A20 Pro'nun, GTA 5'te GeForce GTX 1650 seviyesinde performans sunduğu görüldü. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Oyun, iPhone üzerinde yerel olarak çalışmıyor, emülasyon yoluyla çalıştırılıyor. Buna rağmen elde edilen sonuçlar, mobil işlemcilerin grafik tarafında geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekiçi.

Testlerde iPhone 18 Pro Max üzerinde GTA 5'in dahili benchmark aracı kullanıldı. Oyun 1080p çözünürlükte, DirectX 11 API'siyle çalıştırılırken doku kalitesi yüksek seviyeye getirildi. FXAA ve 16x AF açık tutulurken MSAA devre dışı bırakıldı. Nüfus yoğunluğu yüzde 75, mesafe ölçeklendirmesi ise yüzde 50 olarak ayarlandı.

Bu koşullarda iPhone 18 Pro Max, şehir içinde ortalama 66 FPS, diğer sahnelerde ise yaklaşık 80 FPS seviyesine ulaştı. Bu sonuçların özellikle güç tüketimi tarafında da önemli olduğunu belirtelim. Kaynakta yer alan karşılaştırmaya göre A20 Pro, GTX 1650 ile benzer performansı çok daha düşük güç tüketimiyle sunarak performans başına watt değerinde yüzde 1.180'e varan avantaj sağlayabiliyor.

A20 Pro neden bu kadar güçlü?

A20 Pro'nun performansındaki artış yalnızca GPU çekirdek sayısıyla açıklanmıyor. Apple, 2nm üretim sürecine geçişin yanında Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) adı verilen yeni bir paketleme teknolojisi kullanıyor. Bu yapı sayesinde DRAM, işlemci paketinin yanına konumlandırılarak ısı yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Buna ek olarak iPhone 18 Pro Max'te daha büyük bir buhar odası kullanılması, A20 Pro'nun uzun süreli yük altında performansını daha iyi korumasını sağlıyor. Önceki testlerde A20 Pro'nun A19 Pro'ya kıyasla genel performansta yaklaşık yüzde 50, yüzde 1'lik düşük FPS değerlerinde ise yüzde 77 artış sağladığı belirtilmişti.

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Apple A20 Pro, GTA 5'te PC ile karşılaştırıldı: GTX 1650 gücünde!

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