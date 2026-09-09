Apple A20 Pro tanıtıldı: En güçlü iPhone işlemcisi

Apple A20 Pro özellikleri neler?
Apple A20 Pro, TSMC'nin yeni nesil 2nm üretim süreciyle üretilen ilk iPhone işlemcisi olarak geliyor. TSMC'nin N2 üretim teknolojisi, önceki nesil 3nm sürecine kıyasla daha yüksek transistör yoğunluğu ve daha iyi enerji verimliliği sunuyor. A20 Pro, Apple'ın M serisi silikonundan ilham alan özel bir paketleme tasarımıyla geliyor.
Bu tasarım, silikon yongayı bellekle yan yana yerleştirerek belleği çipin termal yolundan çıkarıyor ve A20 Pro'nun yeni nesil bir buhar odasına doğrudan bağlanmasını sağlıyor. Yeni malzemeler ve iPhone 17 Pro'daki önceki nesle göre üç kat daha fazla yüzey alanıyla, yeniden tasarlanan buhar odası sürekli performansı önemli ölçüde artırıyor ve önceki nesle göre %40'a varan bir performans artışı sağlıyor
2nm, 7 çekirdekli GPU
Ayrıca bu tasarım, cihazda üçüncü taraf LLM'lerin çalıştırılmasına yardımcı oluyor. Nöral Motor her yıl gelişmeye devam ediyor ve toplam 32 çekirdek için ikinci bir nöral motor eklendi.
Apple'ın 3nm sürecini A17 Pro ile başlattığı, A18 Pro ve A19 Pro ile bu teknolojiyi geliştirdiği düşünüldüğünde A20 Pro, şirketin mobil işlemcilerinde daha kapsamlı bir üretim süreci geçişini temsil ediyor. 2nm teknolojisinin özellikle performans, pil tüketimi ve yapay zeka işlemlerinde ne kadar fark yaratacağı ise iPhone 18 Pro serisinin kullanım testleriyle netleşecek.
- 6 çekirdek, 2 yeni süper çekirdek, 4 verimlilik çekirdeği %20 daha hızlı
- 7 çekirdek GPU, %40 daha yüksek performans, Neural Hızlandırıcı 2x FP8 performansı
- 32 çekirdek Neural Engine
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