Apple A20 Pro tanıtıldı: En güçlü iPhone işlemcisi

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Tam Boyutta Gör Apple, "Surprise and Shine" etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtırken, yeni nesil A20 Pro işlemcisinin de özelliklerini açıkladı. Apple'ın mobil işlemcilerinde 3nm üretim sürecinden 2nm teknolojisine geçiş yaptığı A20 Pro, performans ve verimlilik tarafında önemli değişiklikler getiriyor.

Apple A20 Pro özellikleri neler?

Apple A20 Pro, TSMC'nin yeni nesil 2nm üretim süreciyle üretilen ilk iPhone işlemcisi olarak geliyor. TSMC'nin N2 üretim teknolojisi, önceki nesil 3nm sürecine kıyasla daha yüksek transistör yoğunluğu ve daha iyi enerji verimliliği sunuyor. A20 Pro, Apple'ın M serisi silikonundan ilham alan özel bir paketleme tasarımıyla geliyor.

Bu tasarım, silikon yongayı bellekle yan yana yerleştirerek belleği çipin termal yolundan çıkarıyor ve A20 Pro'nun yeni nesil bir buhar odasına doğrudan bağlanmasını sağlıyor. Yeni malzemeler ve iPhone 17 Pro'daki önceki nesle göre üç kat daha fazla yüzey alanıyla, yeniden tasarlanan buhar odası sürekli performansı önemli ölçüde artırıyor ve önceki nesle göre %40'a varan bir performans artışı sağlıyor

iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi Tam Boyutta Gör A20 Pro, CPU tarafında A19 Pro'daki 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğinden oluşan 2+4 çekirdekli yapıyı koruyor. Apple, GPU tarafında daha önemli bir değişiklik duyurdu. A19 Pro'da kullanılan GPU yapısına kıyasla daha güçlü geliyor. Yeni GPU, %40'a varan daha hızlı grafik performansı, artırılmış bant genişliği ve 8FP matematik işlemlerini 2 kat daha hızlı gerçekleştiren yeni nöral hızlandırıcılarla 7 çekirdekli bir tasarıma sahip.

2nm, 7 çekirdekli GPU

Ayrıca bu tasarım, cihazda üçüncü taraf LLM'lerin çalıştırılmasına yardımcı oluyor. Nöral Motor her yıl gelişmeye devam ediyor ve toplam 32 çekirdek için ikinci bir nöral motor eklendi.

Tam Boyutta Gör A20 Pro'nun en önemli yeniliklerinden biri de 2nm üretim sürecinin getirdiği verimlilik artışı olacak. Daha yüksek transistor yoğunluğu sayesinde Apple'ın daha fazla işlem gücünü aynı fiziksel alana sığdırması ve özellikle oyun, görüntü işleme ve yapay zeka gibi yoğun iş yüklerinde daha yüksek performans sunması mümkün hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Apple'ın yeni çipinde cihaz üzerinde yapay zeka işlemlerine de daha fazla kaynak ayırması bekleniyor. Apple Intelligence özelliklerinin daha gelişmiş yerel modeller kullanmasıyla birlikte işlemcinin enerji verimliliği, uzun süreli AI işlemlerinde önemli hale gelecek. A20 Pro, A19 Pro'ya göre grafik performansında yaklaşık yüzde 18 artış sunacak.

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Apple'ın 3nm sürecini A17 Pro ile başlattığı, A18 Pro ve A19 Pro ile bu teknolojiyi geliştirdiği düşünüldüğünde A20 Pro, şirketin mobil işlemcilerinde daha kapsamlı bir üretim süreci geçişini temsil ediyor. 2nm teknolojisinin özellikle performans, pil tüketimi ve yapay zeka işlemlerinde ne kadar fark yaratacağı ise iPhone 18 Pro serisinin kullanım testleriyle netleşecek.

6 çekirdek, 2 yeni süper çekirdek, 4 verimlilik çekirdeği %20 daha hızlı

7 çekirdek GPU, %40 daha yüksek performans, Neural Hızlandırıcı 2x FP8 performansı

32 çekirdek Neural Engine

Bu bir son dakika haberidir. İçerik güncelleniyor.

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Apple A20 Pro tanıtıldı: En güçlü iPhone işlemcisi

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