Apple, AB'ye karşı davayı kaybetti: App Store ve iOS için kritik karar

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Tam Boyutta Gör Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında App Store ve iOS'un "geçit bekçisi" (gatekeeper) olarak sınıflandırılmasına karşı açtığı davayı kaybetti. Lüksemburg'daki AB Genel Mahkemesi, Avrupa Komisyonu'nun kararını hukuka uygun bularak Apple'ın itirazlarını reddetti.

App Store ve iOS için "geçit bekçisi" statüsü korundu

Apple, Avrupa Komisyonu'nun iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch'taki beş farklı App Store'u tek bir temel platform hizmeti olarak değerlendirmesine itiraz etmişti. Kararda, tüm bu mağazaların uygulama geliştiricileri ile son kullanıcıları buluşturarak yazılım dağıtımını sağladığı, bu nedenle tek bir temel platform hizmeti olarak değerlendirilmesinin doğru olduğu ifade edildi.

Apple ayrıca iOS'un işletmeler için kullanıcılara ulaşmada önemli bir geçit görevi gördüğü yönündeki değerlendirmeye de itiraz etmişti. Bu sınıflandırma, şirketin rakip ürün ve hizmetlerin iOS ile daha fazla birlikte çalışabilmesini sağlayacak yükümlülüklere tabi olmasına neden oluyor. Mahkeme bu konuda da Avrupa Komisyonu'nu haklı buldu.

iMessage davası reddedildi

Şirketin üçüncü itirazı ise iMessage hizmetinin DMA kapsamına alınmasına yönelik süreçle ilgiliydi. Ancak mahkeme, Apple'ın bu başvurusunun hukuki açıdan incelenemeyeceğine karar verdi.

Mahkeme, iMessage'ın DMA kapsamındaki yükümlülüklere tabi tutulmadığını çünkü hizmetin resmi "geçit bekçisi" kararında yer almadığını vurguladı. Bu nedenle Apple'ın hukuki durumunda bağlayıcı bir değişiklik oluşmadığı ve davanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

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Apple, kararın ardından Dijital Piyasalar Yasası'na yönelik eleştirilerini yineledi. Şirket sözcüsü, DMA'nın hukuki ve orantılı sınırların ötesine geçtiğini, yıllar içinde oluşturulan gizlilik ve güvenlik korumalarını zayıflatabileceğini savundu. Apple açıklamasında Avrupa'daki kullanıcılar için yenilikçilik ile gizliliği korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini de belirtti.

Karar temyize taşınabilecek

Apple'ın kararı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na yalnızca hukuki gerekçeler üzerinden temyiz etme hakkı bulunuyor. Buna karşın mevcut karar, DMA'nın uygulanması açısından Avrupa Komisyonu'nun elini güçlendiren önemli bir emsal niteliği taşıyor.

2023 yılında yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası, Apple, Meta ve ByteDance gibi büyük teknoloji şirketlerine rekabeti artırmayı amaçlayan çeşitli yükümlülükler getiriyor. Kuralları ihlal eden şirketler, küresel yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

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