Apple, AB düzenlemeleri nedeniyle Watch’ta Wi-Fi senkronunu kaldırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Apple, Avrupa Birliği genelinde Apple Watch ile iPhone arasındaki Wi-Fi ağ senkronizasyonu özelliğini devre dışı bırakmaya hazırlanıyor. Yeni iOS 26 güncellemesiyle birlikte hayata geçirilecek bu değişiklik, şirketin AB mevzuatına karşı aldığı önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

AB regülasyonu kullanıcıları vuruyor

Avrupa’daki geliştiriciler için yayımlanan iOS 26.2 beta sürümünde Apple’ın “Canlı Çeviri (Live Translation)” özelliğini bölgedeki kullanıcılara sunacağı ortaya çıkmıştı. Ancak aynı yazılım güncellemesiyle birlikte Apple Watch’un artık iPhone’dan Wi-Fi ağ bilgilerini otomatik olarak alamayacağı da doğrulandı. Bu değişiklik sonrasında, Apple Watch kullanıcıları eşleştirilmiş iPhone’ları menzil dışında olduğunda Wi-Fi bağlantılarını manuel olarak yapmak zorunda kalacak.

Apple, Fransız yayın organı Numerama'ya yaptığı açıklamada “Avrupa'da iPhone'lar ve Apple Watch'lar arasında Wi-Fi senkronizasyonunu devre dışı bırakmayı” tercih ettiklerini söyledi.

Şirketin bu adımı, AB’nin 2025 sonuna kadar iPhone’un Wi-Fi donanımını üçüncü taraf geliştiricilere açma zorunluluğuna yanıt niteliği taşıyor. Apple, bu düzenlemeye uzun süredir karşı çıkıyor. Şirket, üçüncü taraflara donanım erişimi verilmesinin kullanıcı gizliliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

Apple, daha önce AB’nin bazı taleplerine uyum göstermişti. Örneğin, iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte Avrupa’da alternatif uygulama mağazalarına izin verilmişti. Ancak Wi-Fi senkronizasyonu konusunda şirket farklı bir yol izleyerek, özelliği tamamen kaldırma kararı aldı.

