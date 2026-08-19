Apple, AB'nin baskısı sonrası App Store kurallarını değiştiriyor

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Apple, Avrupa Birliği'nde App Store için uyguladığı ticari koşulları yeniden düzenliyor. Şirket, yeni modelle geliştiricilere uygulanan ücret yapısını sadeleştirirken App Store dışındaki dijital işlemler için yüzde 5'lik sabit komisyon getiriyor. Yeni kurallar 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

AB'de yeni App Store modeli

Apple, Avrupa Komisyonu ile App Store'un işleyişi ve alternatif uygulama dağıtımı konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından Dijital Pazarlar Yasası’na (DMA) uyum sağlamak için yeni ticari şartlarını açıkladı. Düzenlemeyle birlikte AB'de uygulama dağıtan tüm geliştiriciler için tek bir ticari koşul setine geçilecek.

Yeni sistemin en önemli değişikliklerinden biri, daha önce uygulanan Core Technology Fee'nin kaldırılması olacak. Apple, yıllık 1 milyon indirme eşiğinin üzerindeki her kurulum için uyguladığı 0,50 avroluk Core Technology Fee'nin yanı sıra ilk edinim ve mağaza hizmet ücretlerini de kaldıracak.

Bunun yerine App Store dışında, üçüncü taraf uygulama mağazalarında veya internet üzerinden dağıtılan uygulamalardaki dijital işlemler için yüzde 5 oranında Core Technology Commission uygulanacak.

Komisyon oranı da değişiyor

Yeni koşullarda Apple'ın kendi uygulama içi satın alma sistemi kullanıldığında komisyon oranı yüzde 26 olacak. Apple'ın geleneksel modelindeki yüzde 30'luk oran böylece düşürülecek.

Geliştiricilerin alternatif ödeme sağlayıcılarını kullanması durumunda ise komisyon yüzde 20 olarak uygulanacak. Kullanıcıların uygulama içinden geliştiricinin internet sitesine yönlendirilerek gerçekleştirdiği satın almalarda da yüzde 15 komisyon alınacak.

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AB'deki geliştiricilerin uygulama içinde hem Apple'ın ödeme sistemini hem de alternatif ödeme yöntemlerini sunmasına da izin verilecek. Ancak geliştiriciler seçtikleri ödeme yöntemlerini 12 ay boyunca değiştiremeyecek.

Alternatif uygulama mağazası açmak kolaylaşıyor

Apple, üçüncü taraf uygulama mağazası işletmek isteyen geliştiriciler için finansal yeterlilik şartlarını da genişletiyor. Önceki sistemde geliştiricilerin önemli bir finansal desteğe sahip olduklarını kanıtlaması veya Apple Developer Programı'nda en az iki yıldır bulunması ve önceki takvim yılında AB'de 1 milyondan fazla yıllık indirme gerçekleştiren bir uygulamaya sahip olması gerekiyordu.

Yeni düzenlemeyle bu kriterlere alternatif yollar ekleniyor. Halka açık şirket olmak, lisanslı bir muhasebeci tarafından hazırlanmış finansal denetim raporu sunmak veya belirli şartları karşılayan girişim sermayesi yatırımlarına sahip olmak finansal yeterliliği kanıtlamak için kullanılabilecek yöntemler arasında yer alacak.

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Apple, AB'nin baskısı sonrası App Store kurallarını değiştiriyor

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