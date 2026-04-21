Apple açıkladı: Tim Cook CEO'luk görevini bırakıyor, yerini John Ternus alacak

Tam Boyutta Gör Apple, uzun süredir planlanan liderlik değişimini resmen duyurdu. 15 senedir CEO'luk görevini üstlenen Tim Cook, 1 Eylül 2026 itibarıyla görevini bırakacak ve yönetim kurulunun icra başkanı rolüne geçecek. Cook’un yerine ise Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus CEO olarak atanacak.

Apple yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle alınan karar kapsamında Cook, yaz ayları boyunca görevine devam ederek Ternus ile birlikte sorunsuz bir geçiş süreci yürütecek. Cook, yeni rolünde özellikle küresel politika yapıcılarla ilişkiler ve stratejik konulara odaklanacak.

Cook: “Apple’a liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığıydı”

Açıklamasında duygusal ifadeler kullanan Tim Cook, Apple’a liderlik etmenin hayatındaki en büyük onur olduğunu belirtti. Cook, Ternus’un mühendislik zekası, yenilikçi vizyonu ve liderlik yetkinliğiyle şirketi geleceğe taşıyacak en doğru isim olduğunu vurguladı.

Yeni CEO John Ternus ise Apple’daki kariyerine neredeyse tamamen bu şirkette devam ettiğini hatırlatarak, hem Steve Jobs hem de Tim Cook ile çalışma fırsatının kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. Ternus, Apple’ın değerlerine bağlı kalarak şirketi ileri taşımaya kararlı olduğunu ifade etti.

Şirketin mevcut bağımsız yönetim kurulu başkanı Arthur Levinson, 1 Eylül itibarıyla "baş bağımsız yönetici" rolüne geçecek. Ternus ise aynı tarihte Apple yönetim kuruluna katılacak.

Tim Cook döneminde Apple rekor büyüme yaşadı

Tim Cook’un 2011’de CEO olmasıyla birlikte Apple büyük bir dönüşüm geçirdi. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara yükselirken, yıllık geliri de 108 milyar dolardan 416 milyar doların üzerine çıktı. Cook döneminde Apple Watch, AirPods ve Apple Vision Pro gibi yeni ürün kategorileri tanıtıldı; iCloud ve Apple Pay gibi servisler dev bir iş koluna dönüştü.

2001 yılında Apple’a katılan John Ternus, şirketin birçok önemli ürününün geliştirilmesinde kritik rol oynadı. iPhone, Mac ve iPad başta olmak üzere pek çok ürünün donanım mühendisliğini yöneten Ternus, son yıllarda Apple’ın tasarım, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik alanındaki inovasyonlarına liderlik etti.

Bu değişim, Apple’ın Cook sonrası dönemine hazırlanırken şirket içinden yetişmiş bir liderle yoluna devam edeceğini gösteriyor. Ternus’un teknik geçmişi ve ürün odaklı yaklaşımı, Apple’ın gelecekteki stratejisinde donanım odaklı inovasyonu ön plana çıkarabilir.

