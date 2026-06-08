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    AirPods kulaklıklara özel ekolayzer ayarı geliyor

    Apple bugün, AirPods'lara özel EQ (ekolayzer) özelliği ekleneceğini ve kullanıcıların AirPods'larının sesini daha da kişiselleştirmelerine olanak tanıyacağını duyurdu. İşte desteklenen modeller:

    Apple Airpods custom EQ (ekolayzer) özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2026 açılış konuşmasında kablosuz kulaklıklarını kullanan herkes için sevindirici bir haber paylaştı. Şirket, AirPods’lara yeni özel EQ özelliği eklediklerini duyurdu. Kulaklıkların normalde kullandığı sabit ses profilleri yerine artık sesi kulağınıza göre ayarlayabileceksiniz. Bu güncelleme, bir sonraki büyük yazılım sürümünün bir parçası ve günlük dinleme alışkanlıklarınız üzerinde çok daha fazla kontrol sağlıyor.

    Şu anda AirPods, Uyarlanabilir Ses, Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses ve Sohbet Farkındalığı gibi faydalı araçlar sunuyor. Bu yeni custom EQ, bunların üzerine bir ayar katmanı daha ekliyor. Farklı ses frekanslarını doğrudan ayarlayabiliyorsunuz; bu da bas, orta ve tiz sesleri kendiniz dengeleyebileceğiniz anlamına geliyor.

    Müziği daha güçlü duymak istiyorsanız, her şeyin daha vurucu ses çıkarması için bası artırabileceksiniz. Öte yandan, çok fazla podcast dinliyorsanız, tizleri yükseltmek vokallerde ve arka plandaki enstrümanlarda netliği ortaya çıkaracak.

    Yeni özel EQ özelliği, muhtemelen iOS 27 yüklü iPhone’larda AirPods ayarlar bölümünde çıkacak.

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    Nat Alianovna 5 gün önce

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

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