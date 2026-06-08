AirPods kulaklıklara özel ekolayzer ayarı geliyor

Şu anda AirPods, Uyarlanabilir Ses, Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses ve Sohbet Farkındalığı gibi faydalı araçlar sunuyor. Bu yeni custom EQ, bunların üzerine bir ayar katmanı daha ekliyor. Farklı ses frekanslarını doğrudan ayarlayabiliyorsunuz; bu da bas, orta ve tiz sesleri kendiniz dengeleyebileceğiniz anlamına geliyor.
Müziği daha güçlü duymak istiyorsanız, her şeyin daha vurucu ses çıkarması için bası artırabileceksiniz. Öte yandan, çok fazla podcast dinliyorsanız, tizleri yükseltmek vokallerde ve arka plandaki enstrümanlarda netliği ortaya çıkaracak.
Yeni özel EQ özelliği, muhtemelen iOS 27 yüklü iPhone’larda AirPods ayarlar bölümünde çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.