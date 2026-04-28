Apple App Store'da yeni dönem: Taahhütlü abonelik geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiricilerin ve kullanıcıların hayatını biraz daha kolaylaştıracak App Store'da yeni abonelik seçeneğini kullanıma sunuyor. Cupertino devi, geliştiricilerin uygulamaları için 12 aylık taahhütlü aylık abonelikler sunmalarına olanak tanıyacak.

iPhone'lar için iOS 26.4.2 güncellemesi yayınlandı 5 gün önce eklendi

App Store'da 12 aylık taahhütlü abonelik seçeneği olacak

Yıllık planlar genellikle daha uyguna geliyor. Yeni seçenek, geliştiricilerin bu avantajı aylık ödeme yapmak isteyenlere aktarmalarına olanak tanıyor. Başka bir deyişle, insanlar tek seferlik ödeme yerine her ay daha küçük bir miktar ödeyerek daha uygun fiyata aboneliklere sahip olabilecek.

Kullanıcılar, aboneliklerini istedikleri zaman iptal edebilecek. Apple, yeni özelliğin kullanıcılara yıllık taahhütlerine yönelik tamamlanan ve kalan ödeme sayısını kolayca görmelerini sağlayarak şeffaflık sağladığını belirtiyor. Apple ayrıca yenilemeden önce e-posta ve anlık bildirim gönderecek.

iOS 26.5 güncellemesiyle sunulacak

Geliştiriciler, bu yeni abonelik türünü bugünden itibaren App Store Connect'te oluşturmaya ve Xcode'da test etmeye başlayabilecek. 12 aylık taahhütlü aylık abonelik, Mayıs ayında iOS 26.5 güncellemesiyle birlikte gelecek.

