Apple, App Store dışından uygulama yüklenmesine izin vermek zorunda kalacak

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Apple, kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarını ve ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermeye mecbur kalacak. MacRumors internet sitesi bu konuyla ilgili Avrupa Komisyonu belgelerine atıfta bulunan bir haber yayınladı.

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Apple markalı cihaz sahipleri şu anda sadece App Store'dan uygulama yükleyebiliyor. Avrupa Komisyonu'na göre Apple, büyük bir uygulama mağazasına ve ödeme sistemine sahip olmaktan faydalanıyor. Dolayısı ile Cupertinolu dev, eşik bekçisi (gatekeeper) olarak anılan dijital mecranın büyük şirketlerine yönelik Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ediyor.

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iMessage diğer mesajlaşma hizmetleriyle uyumlu olacak

Şirket, Avrupa Komisyonu'nun kararına uymadığı takdirde, toplam yıllık cirosunun %10'una kadar para cezasına çarptırılacak. İhlallerin tekrarlanması durumunda ceza oranı %20'ye kadar çıkabilecek. Ayrıca Apple'ın iMessage'ı diğer mesajlaşma hizmetleriyle çalışabilir hale getirmesi de gerekecek.

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Apple, App Store dışından uygulama yüklenmesine izin vermek zorun