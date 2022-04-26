Apple, App Store dışından uygulama yüklenmesine izin vermek zorunda kalacak

Apple, kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarını ve ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermeye mecbur kalacak. MacRumors internet sitesi bu konuyla ilgili Avrupa Komisyonu belgelerine atıfta bulunan bir haber yayınladı.
Apple markalı cihaz sahipleri şu anda sadece App Store'dan uygulama yükleyebiliyor. Avrupa Komisyonu'na göre Apple, büyük bir uygulama mağazasına ve ödeme sistemine sahip olmaktan faydalanıyor. Dolayısı ile Cupertinolu dev, eşik bekçisi (gatekeeper) olarak anılan dijital mecranın büyük şirketlerine yönelik Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ediyor.
iMessage diğer mesajlaşma hizmetleriyle uyumlu olacak
Şirket, Avrupa Komisyonu'nun kararına uymadığı takdirde, toplam yıllık cirosunun %10'una kadar para cezasına çarptırılacak. İhlallerin tekrarlanması durumunda ceza oranı %20'ye kadar çıkabilecek. Ayrıca Apple'ın iMessage'ı diğer mesajlaşma hizmetleriyle çalışabilir hale getirmesi de gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)