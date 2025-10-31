Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiricilere gönderdiği yeni bildirimle App Store’daki uygulama ve uygulama içi satın alım fiyatlarının 17 Kasım’dan itibaren Türkiye, Polonya ve İsviçre’de güncelleneceğini duyurdu. Şirket, bu değişikliğin döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yerel vergi politikalarındaki farklılıkları dengelemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Bazı uygulama fiyatları yükselecek

Apple’ın App Store sistemi, 175 farklı ülke mağazasında uygulama fiyatlarını düzenlemek için otomatik fiyatlandırma kademeleri (automatic tiers) kullanıyor. Bu yapı sayesinde geliştiriciler, her ülke için ayrı ayrı fiyat belirlemek zorunda kalmadan Apple’ın belirlediği kademelere göre uygun fiyatları otomatik olarak uygulayabiliyor. Ancak bu sistem, zaman zaman güncellenerek ülkeler arasındaki ekonomik farklılıkları yansıtacak şekilde ayarlanıyor.

Türkiye fiyatları özelinde son güncelleme geçtiğimiz yılın sonunda yapılmıştı. Yapılan son duyuruya göre Türkiye, Polonya ve İsviçre’de uygulama fiyatları ile uygulama içi satın alımların fiyatları değişecek. Ancak bu güncelleme, otomatik fiyatlandırma sistemini kullanan geliştiriciler için geçerli olacak. Abonelik temelli veya manuel fiyatlandırma yapılan uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Dolayısıyla her uygulamada zam olmayacak.

Yeni Siri, Apple Intelligence çatısı altında 2026’da geliyor 6 sa. önce eklendi

Apple, yeni fiyatlandırma düzenlemesiyle birlikte geliştiricilerin uygulamalarında gerekli ayarlamaları yapabilmeleri için App Store Connect platformundaki “Pricing and Availability” (Fiyatlandırma ve Uygunluk) bölümünü de güncelledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, App Store fiyatlarını Türkiye’de güncelliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: