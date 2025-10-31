Apple, App Store fiyatlarını Türkiye’de güncelliyor

Bazı uygulama fiyatları yükselecek
Apple’ın App Store sistemi, 175 farklı ülke mağazasında uygulama fiyatlarını düzenlemek için otomatik fiyatlandırma kademeleri (automatic tiers) kullanıyor. Bu yapı sayesinde geliştiriciler, her ülke için ayrı ayrı fiyat belirlemek zorunda kalmadan Apple’ın belirlediği kademelere göre uygun fiyatları otomatik olarak uygulayabiliyor. Ancak bu sistem, zaman zaman güncellenerek ülkeler arasındaki ekonomik farklılıkları yansıtacak şekilde ayarlanıyor.
Türkiye fiyatları özelinde son güncelleme geçtiğimiz yılın sonunda yapılmıştı. Yapılan son duyuruya göre Türkiye, Polonya ve İsviçre’de uygulama fiyatları ile uygulama içi satın alımların fiyatları değişecek. Ancak bu güncelleme, otomatik fiyatlandırma sistemini kullanan geliştiriciler için geçerli olacak. Abonelik temelli veya manuel fiyatlandırma yapılan uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Dolayısıyla her uygulamada zam olmayacak.
Apple, yeni fiyatlandırma düzenlemesiyle birlikte geliştiricilerin uygulamalarında gerekli ayarlamaları yapabilmeleri için App Store Connect platformundaki "Pricing and Availability" (Fiyatlandırma ve Uygunluk) bölümünü de güncelledi.
