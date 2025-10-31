Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, App Store fiyatlarını Türkiye’de güncelliyor

    Apple, 17 Kasım’dan itibaren Türkiye, Polonya ve İsviçre’de App Store fiyatlarını güncelliyor. Değişiklikle birlikte bazı uygulamada fiyatların yükselmesi bekleniyor.

    Apple, App Store fiyatlarını Türkiye’de güncelliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiricilere gönderdiği yeni bildirimle App Store’daki uygulama ve uygulama içi satın alım fiyatlarının 17 Kasım’dan itibaren Türkiye, Polonya ve İsviçre’de güncelleneceğini duyurdu. Şirket, bu değişikliğin döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yerel vergi politikalarındaki farklılıkları dengelemek amacıyla yapıldığını belirtti.

    Bazı uygulama fiyatları yükselecek

    Apple’ın App Store sistemi, 175 farklı ülke mağazasında uygulama fiyatlarını düzenlemek için otomatik fiyatlandırma kademeleri (automatic tiers) kullanıyor. Bu yapı sayesinde geliştiriciler, her ülke için ayrı ayrı fiyat belirlemek zorunda kalmadan Apple’ın belirlediği kademelere göre uygun fiyatları otomatik olarak uygulayabiliyor. Ancak bu sistem, zaman zaman güncellenerek ülkeler arasındaki ekonomik farklılıkları yansıtacak şekilde ayarlanıyor.

    Türkiye fiyatları özelinde son güncelleme geçtiğimiz yılın sonunda yapılmıştı. Yapılan son duyuruya göre Türkiye, Polonya ve İsviçre’de uygulama fiyatları ile uygulama içi satın alımların fiyatları değişecek. Ancak bu güncelleme, otomatik fiyatlandırma sistemini kullanan geliştiriciler için geçerli olacak. Abonelik temelli veya manuel fiyatlandırma yapılan uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Dolayısıyla her uygulamada zam olmayacak.

    Apple, yeni fiyatlandırma düzenlemesiyle birlikte geliştiricilerin uygulamalarında gerekli ayarlamaları yapabilmeleri için App Store Connect platformundaki “Pricing and Availability” (Fiyatlandırma ve Uygunluk) bölümünü de güncelledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 18 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 18 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 42 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 47 dakika önce

    Kod gelmedi admin...

    İ
    inova16 48 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 6 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nss para hilesi ios geri görüş kamerası görüntü gelmiyor babayla kavga etmek 0850 220 00 00 mobil ödeme bozdurma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum